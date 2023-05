Sulingens Aufstiegstrainer Marian Pingel: „Die Meisterschaft gehört dem ganzen Verein“

Von: Carsten Drösemeyer

Teilen

Meistertrainer mit 35: Marian Pingel hat den FC Sulingen in die Landesliga geführt. © Krüger, Cord

INTERVIEW Marian Pingel spricht über den Bezirksliga-Titel seines FC Sulingen, ein mögliches Landesliga-Stadtduell mit dem TuS und ein besonderes Geschenk an den SV Bruchhausen-Vilsen.

Sulingen – Es ist vollbracht: Einen Spieltag vor Schluss steht der FC Sulingen erstmals in seiner Vereinsgeschichte als Meister der Fußball-Bezirksliga fest. Ob die Nordsulinger den Triumph schon realisiert haben und wie es für den FC in der Landesliga weitergehen soll, darüber gibt Erfolgstrainer Marian Pingel ausführlich Auskunft.

Herr Pingel, Wie war das Gefühl, auf dem Sofa Meister zu werden?

Eigentlich war es eher im Garten (schmunzelt). Im Ernst: Ich hatte zuerst gar nicht mit einem Sudweyher Ausrutscher in Vilsen gerechnet und habe mich erst nach dem 1:1-Ausgleich ernsthaft damit beschäftigt, vielleicht tatsächlich am vorletzten Spieltag schon aufzusteigen.

Ab dem Zeitpunkt stieg dann die Nervosität?

Absolut. Sogar deutlich. Besonders die Nachspielzeit war schlimm. Mein Co-Trainer Simon Röper war ja vor Ort und hat die letzten Minuten live kommentiert. Das war echt nervenaufreibend.

Die „Reportage“ hätten Sie sich ersparen können, wenn Sie auch nach Vilsen gefahren wären...

Das stimmt. Aber am Muttertag musste ich auch etwas an meine Familie denken. Besonders an meine Mutter und meine Frau. Obwohl meine Frau mich ja schon als Fußball-Verrückten geheiratet hat, muss ich auch mal Rücksicht auf sie nehmen.

Auf wie viele Kaltgetränke dürfen sich die Vilser freuen?

(lacht) Simon Röper hat direkt nach Abpfiff schon eine Spende für Vilsens Mannschaftskasse hinterlassen, und es wird bestimmt noch mehr geben. Die Vilser Jungs würden sich neben Bier wohl besonders über das Sulinger Kultgetränk „Bullenschluck“ freuen – und da werden wir uns nicht lumpen lassen.

Sie haben ja bereits als Spieler viele Erfolge gefeiert. Fühlt sich die Meisterschaft als Trainer jetzt völlig anders an?

Ja und Nein. Das Gefühl der Freude ist immer komplett gleich. Trotzdem ist der Titel als Trainer nicht wirklich mit einer Meisterschaft als Spieler zu vergleichen. Auf dem Feld kann man halt aktiv Einfluss nehmen und an der Seitenlinie eher nur Hilfestellungen geben.

Sie haben sich die gesamte Saison hinweg mit Kampfansagen zurückgehalten. Nun können Sie aber ja aus dem Nähkästchen plaudern. War die Meisterschaft von Beginn an das erklärte Ziel?

Tatsächlich ja. Ich habe das Team in der Sommervorbereitung bereits nach dem zweiten Training nach seiner Meinung gefragt. Selbst wollte ich kein Ziel vorgeben. Aber die Jungs waren sich alle einig. Nach den ganzen vergeblichen Versuchen in den letzten Jahren wollten wir unbedingt hoch.

Gab es zu einem Zeitpunkt mal Zweifel, ob es zum Titel langen würde?

Nein. Dieses Gefühl haben wir nie an uns herangelassen. Wer nicht an den Erfolg glaubt, scheitert garantiert.

Und ab wann haben Sie so richtig an die Meisterschaft geglaubt? Gab es einen speziellen Moment?

So um Ostern rum verfestigte sich mein Gefühl, dass wir diesmal einfach dran sind. Sudweyhe hatte da zweimal gepatzt und wir diese Schwächephase ausgenutzt. Das war wohl die entscheidende Phase im Titelkampf. Danach haben wir den ersten Platz auch nie mehr hergegeben.

Ihre Truppe wirkt sehr erfahren und extrem eingespielt. War das der entscheidende Vorteil im Vergleich zur Konkurrenz? Oder wie lautet das Sulinger Erfolgsrezept?

Es gab nicht den einen Vorteil oder das eine Erfolgsrezept. Es passte einfach sehr viel zusammen. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft, viele Jungs verfügen über die nötige Abgezocktheit in kritischen Situationen, und vor allem stand unsere Abwehr mit nur 18 Gegentoren immer bombensicher. Meisterschaften gewinnt man halt tatsächlich in der Abwehr.

Können Sie Spieler hervorheben, die einen besonders großen Anteil am Titel haben?

Nein, auf keinen Fall. Diese Meisterschaft gehört dem ganzen Verein. Jeder war wichtig und hat zum Erfolg beigetragen. Die Mannschaft, das Trainerteam, der Vorstand, Teammanager Jonas Gutendorf oder unsere Betreuer Mike Schneider, Kevin Thannhäuser und Stefan Falldorf.

Einige Ihrer Leistungsträger befinden sich ja schon im Karriereherbst. War es ein Vorteil, dass Haudegen wie Tobias Plümer, Martin Roughley, Benjamin Barth oder Lars Mesloh genau wussten, dass es wohl ihre letzte Chance auf den Landesliga-Aufstieg sein könnte?

Schwer zu sagen. Damit habe ich mich ehrlich gesagt vorher gar nicht beschäftigt. Aber gut möglich. Vielleicht hat das die entscheidenden Prozente hervorgekitzelt.

Dürfen sich denn auch die „älteren Semester“ in der Landesliga bewähren? Oder ist nach dem Aufstieg ein größerer Umbruch nötig?

Wir werden ganz sicher auf unser Meisterteam setzen. Alle Jungs haben sich diese Belohnung verdient. Natürlich wird es auch Verstärkungen geben, aber ich sehe keinen Grund für einen Umbruch. Gerade unsere Defensive ist absolut landesligatauglich.

Sollte der TuS Sulingen den Landesliga-Klassenerhalt schaffen, käme es nach Jahren wieder zum „echten“ Derby gegen die Erste des TuS. Drücken jetzt also die „Roten“ den „Grünen“ vom TuS die Daumen?

Für die Stadt wäre so ein Duell doch toll. Bereits die Spiele gegen die TuS-Reserve hatten ihren Reiz, aber das wäre noch spezieller. Außerdem wünsche ich ohnehin niemals jemandem den Abstieg. Das gehört sich einfach nicht als Sportler.

Sie sind mit 35 Jahren extrem jung für einen Trainer und trotzdem schon sehr erfolgreich. Haben Sie schon einen Plan für Ihre weitere Karriere?

Nein, gar nicht. Es war ja auch niemals geplant, dass ich den FC coachen würde. Leider musste ich verletzungsbedingt meine Karriere frühzeitig beenden und bekam danach diese einmalige Chance. Da war viel Glück dabei. Deshalb mein großer Dank an den Verein, dass mir diese Aufgabe überhaupt zugetraut wurde. Auch die Jungs haben mich sofort als Trainer akzeptiert, was nicht selbstverständlich war. Und natürlich profitiere ich extrem davon, eine derart verständnisvolle Frau zu haben, die oft auf ihren fußballverrückten Mann verzichten muss.

Der FC Sulingen braucht demnach nicht zu befürchten, in naher Zukunft seinen Meistertrainer zu verlieren?

Nein. Ich fühle mich hier pudelwohl. Der FC ist zu „meinem“ Verein geworden.