„Bälle-Paradies der Liga“: Bezirksligist SG Diepholz setzt weiter auf eigene Talente

Von: Cord Krüger

Erneut kräftig verjüngt: Fabian Schilling, Til Jarne Lohaus und Luca Storck (von links) sowie Luca Biskup, Chris Winkelmann und Lukas Sieveke (von rechts) verstärken die SG Diepholz von Trainer Patrick Brüggemann (4.v.l.) und seinem „Co“ Henrik Thoben. Es fehlt Neu-Keeper Johannes Schult. © Krüger

Patrick Brüggemann ist angespannt. „Auf jeden Fall mehr als im letzten Sommer“, gesteht der Trainer der SG Diepholz. Denn in dieser Saison werde sich zeigen, ob der nun schon im zweiten Jahr verfolgte „Diepholzer Weg“ mit dem Vertrauen in eigene Fußball-Talente der richtige ist. Die abgelaufene Serie des damals um acht A-Jugendliche verjüngten Bezirksligisten verlief für die Kreisstädter formidabel – mit dem starken dritten Platz in der Bezirksliga 2 und souveränen vierten Rang der Abstiegsrunden-Gruppe.

Diepholz – Brüggemann ist froh, dass ihn und sein Team nach dieser Staffelteilung nun wieder eine eingleisige Liga erwartet. „Und die ist mega-ausgeglichen – kein Verein kann sich sicher sein“, denkt der 33-Jährige. „Das macht es zu einer ehrlicheren Angelegenheit: Wenn es am Ende nicht zum Klassenerhalt reicht, kann niemand die Schuld woanders suchen – etwa bei der Zusammensetzung der Ligen.“

Deshalb muss das Trainerteam „die Jungs bremsen“

Gehört die Corona-bedingte Teilung nun zwar der Vergangenheit an – die Sorge im Zuge der Pandemie zog sich weiter wie ein roter Faden durch die Vorbereitung: „Wir hatten immer wieder Ausfälle durch Erkrankungen, die sich allesamt nicht als Corona entpuppt haben, aber die Angst war da“, räumt Brüggemann ein. Hinzu kamen Verletzungen aus der Vorsaison, die die Betroffenen jedoch nicht davon abhielten, sich regelmäßig zum Training zu schleppen. „Manchmal müssen wir die Jungs bremsen“, schildert der Chefcoach. Doch seine ehrgeizigen Fußballer wissen um den durch einige Neuzugänge gestiegenen Konkurrenzkampf.

„Erst mal genießt er bei uns Welpenschutz.“

Zusätzlicher Mann im Torhüter-Team ist Johannes Schult aus der A-Jugend der JSG Stemwede. „Johannes hat bisher nur eine Halbzeit gespielt, aber das und seine Leistungen im Training waren definitiv in Ordnung“, sagt Brüggemann, der den 19-Jährigen „nicht zu sehr unter Druck setzen“ will: „Erst mal genießt er bei uns Welpenschutz.“

Talente aus der eigenen A-Jugend

Aus der eigenen A-Jugend rücken Til Jarne Lohaus, Fabian Schilling (19), Luca Storck (19) und Chris Winkelmann (ebenfalls 19) auf. Defensivallrounder Lohaus kam in der Vorsaison schon zehnmal für die Erste zum Einsatz, kann im Abwehrzentrum, auf der linken Seite der Viererkette oder als Sechser spielen. In einer Bezirksliga-Partie zog sich der 18-Jährige jedoch eine Knöchelverletzung zu, die noch nicht ausgeheilt ist. „Deshalb verlief die Vorbereitung nicht nach Tils Wünschen“, schildert Brüggemann, „das Sprungelenk reagiert immer mal wieder.“

Ebenfalls gebremst wurde Schilling – durch Rückenprobleme. Doch sein Coach kennt die Qualitäten des 19-jährigen Rechtsverteidigers.

Auch mit Luca Storck „sind wir echt zufrieden“, sagt der SGD-Trainer über den Stürmer, der in der abgelaufenen Serie schon elf Bezirksliga-Partien bestritt und fünfmal traf: „An dem einen oder anderen Abstimmungsproblem müssen wir aber noch feilen.“ Innenverteidiger Winkelmann hat es bisher „ebenfalls sehr ordentlich gemacht“, lobt Brüggemann den 19-Jährigen: „Chris bringt Schnelligkeit und ein gutes Zweikampfverhalten mit, muss sich aber noch daran gewöhnen, seinen Gegenspielern nicht zu viel Platz zu lassen.“

Wir sind so etwas wie das Bälle-Paradies der Liga.

Hinzu kommen die beiden externen Neuzugänge Luca Biskup (24) und Lukas Sieveke. „Luca hat uns positiv überrascht“, sagt Brüggemann über den Mittelfeldspieler vom Barnstorfer SV: „Er wird sich schnell an die neue Liga gewöhnen und ist jetzt schon eine Bereicherung.“ Das gelte auch für Sieveke von Bezirksliga-Konkurrent TuS Wagenfeld: „Als bulliger Stürmer ist er da vorn ein anderer Typ als Luca, aber sehr präsent im Strafraum“, nennt Brüggemann die Vorzüge des 21-Jährigen.

Trainer sieht den Start als entscheidend an

In dieser Besetzung hoffen die Diepholzer, einen ausreichend ausgeglichenen Kader zu stellen. „Viel hängt davon ab, wie wir den Auftakt bestreiten“, weiß Brüggemann. Zu Beginn warten der von ihm stark eingestufte SV Bruchhausen-Vilsen, der „nicht zu unterschätzende“ Aufsteiger Neuenkirchen, der TSV Mühlenfeld und Titelaspirant TuS Sudweyhe. „Es hätte uns angenehmer treffen können – aber ich hoffe, dass uns der eine oder andere noch unterschätzt. . .“