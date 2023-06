BSV Rehden: Die komplette Abwehrkette geht

Von: Malte Rehnert

Dieses Quartett verlässt den BSV Rehden. © Cord Krüger

Regionalliga-Absteiger BSV Rehden wird in der kommenden Saison der Fußball-Oberliga eine komplett neue Abwehrkette brauchen. Daniel Haritonov, Pierre Becken, Niklas Kiene und Julijan Popovic verlassen den Verein. Dafür hat der BSV einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Hier kommt das umfangreiche Personal-Update:

Rehden – Nach dem Abstieg kommt der Umbruch – und der ist beim künftigen Fußball-Oberligisten BSV Rehden in vollem Gange. Fest steht jetzt, dass sich der Club eine komplett neue Defensive bauen muss. Nach Keeper Flemming Niemann (26/Kickers Emden) gehen auch die Verteidiger Pierre Becken (35), Niklas Kiene (31/beide innen) sowie Daniel Haritonov (23/links) und Julijan Popovic (23/rechts). Trainer Kristian Arambasic ist aber guten Mutes, die Lücken zeitnah schließen zu können (siehe Kasten).

Für Becken endet die Rehdener Zeit nach dreieinhalb Jahren. Im Januar 2020 war er von Rot-Weiß Erfurt in die Waldsportstätten gekommen. In der kürzlich beendeten Saison bestritt er 33 von 36 Regionalliga-Spielen und führte den BSV als Kapitän aufs Feld. „Mein Plan war eigentlich, hier länger zu bleiben und über den Fußball hinaus sesshaft zu werden“, sagt Becken, der in Diepholz lebt und arbeitet. Er hätte als Spieler auch beim Neustart in der Oberliga mitgeholfen und habe langfristig eine Aufgabe im Verein übernehmen wollen. Die Zusammenarbeit kam jedoch nicht zustande – und dann schaute er sich anderweitig um, habe mehrere Angebote aus Regional- und Oberliga bekommen. „Ich war nur auf Rehden fixiert und habe nun gesehen, welche Möglichkeiten ich habe“, staunt der Abwehrmann, dessen Wahl letztlich auf den SSV Jeddeloh fiel. „Da geht richtig was“, schwärmt Becken über seinen neuen Club – und ergänzt mit Blick auf sich selbst: „Ich glaube, die Regionalliga ist locker noch drin. Auch in Jeddeloh kann ich vorweg gehen und der Defensive Sicherheit geben.“

Ende des Monats wird Becken seine Zelte in Diepholz und Rehden abbrechen. Er hat bereits einen Job in einem Steuerbüro in Varel und ist gerade auf Wohnungssuche: „Vielleicht wird es Oldenburg, Edewecht oder Varel.“ Er verlässt dann auch die beiden Jugendteams, die er beim BSV trainiert. „Das wird schwer“, ahnt er, „da wird bestimmt die eine oder andere Träne fließen.“

Für seinen Noch-Club hofft er, „dass sie in der Oberliga in gutes Fahrwasser kommen und möglichst direkt wieder oben angreifen können. Es wird schwer, weil so ein Abstieg auch eklig sein kann. Aber ich glaube, der Trainer bekommt das hin.“

Alkas kommt, Sindik bleibt – doch um ein Trio wirbt der BSV vergebens Viele Fußballer des aus der Regionalliga abgestiegenen BSV Rehden seien umworben – aber viele hätten eben auch einen laufenden Vertrag und sollen für den BSV in der Oberliga weiterspielen. Das hat Trainer Kristian Arambasic im Gespräch mit dieser Zeitung betont. Es wird bestimmt noch den einen oder anderen Abgang geben, aber laut Trainer keinen Ausverkauf oder personellen Zusammenbruch. Sein Ziel: Ein paar Säulen halten und drumherum einen Kader mit „jungen, frischen Leuten“ zusammenstellen. Ein ganz wichtiger Mann als Führungskraft sei dabei der zentrale MIttelfeldspieler Lovro Sindik (31), der gerade in Rehden verlängert hat: „Er wird zu unserer Achse gehören.“ Auch Keeper Ole Bahr (21) hat zugesagt. Bei der Suche nach neuen Außenverteidigern „sind wir im Vollgas-Modus“, sagt Arambasic. Ein Innenverteidiger stehe zudem kurz vor der Unterschrift, ein Mittelstürmer hat bereits unterschrieben. Vom Lüneburger Landesligisten TB Uphusen kommt Simar Alkas (20), den Arambasic bereits in Oberneuland trainierte.

Ein bisschen betrübt ist der BSV-Coach allerdings, dass es nicht gelang, drei Top-Talente aus der Region zu den Schwarz-Weißen zu locken. Der Mörsener Leonit Basha (19) wechselt aus der U 19 des VfL Osnabrück zu Oberligist Atlas Delmenhorst. Max Ritter (19) aus Aschen geht aus der Jugend des VfL zu den Sportfreunden Lotte. Und Jan Rabens (18) vom TuS Sulingen wird ebenfalls nicht kommen. mr

Auch Kiene wünscht Rehden „alles Gute. Ich hatte hier zwei schöne Jahre, da ist der Abschied natürlich nicht leicht.“ Der Sieger des beliebten Schusskraftwettbewerbs „Superwumms“ aus der Vorsaison, der mit Kumpel Becken die Rehdener U 13 trainiert, sieht die Zeit für einen Wechsel gekommen. „Mit 31 Jahren habe ich jetzt eine gute Möglichkeit, woanders Fuß zu fassen.“ Sein Ziel: weiter in der Regionalliga spielen. „Es entscheidet sich in den nächsten ein, zwei Wochen, welcher Verein es wird“, kündigt Kiene an.

Ohne die zwei Routiniers weiterzumachen, war laut Arambasic nach einer „intensiven und spannenden Zeit“ letztlich eine Entscheidung von beiden Seiten: „Wir haben vernünftig miteinander gesprochen.“ Der Verein wolle nun „frischen Wind“ in die Abwehrzentrale bringen. Erster Anwärter auf eine der beiden Positionen ist Moody Chana (24), der sich am Ende der Regionalliga-Saison „extrem gezeigt“ hat (Arambasic): „Und er wird weiter dabei sein.“

Das gilt nicht für die zwei Außenverteidiger. Bei Popovic sei bereits im Winter klar gewesen, dass er im Sommer geht. „Er ist immer gependelt und möchte wieder näher an seine Heimat ran“, sagt Arambasic. Den „fantastischen Fußballer“ Haritonov hätte er „sehr gerne behalten“, betont der Coach: „Aber er will versuchen, unter Profi-Bedingungen ausschließlich Fußball zu spielen – ohne einen zusätzlichen Job. Das ist ein herber Verlust.“