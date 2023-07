Die Hitzeschlacht im Hunteholz: Lentz gewinnt den 23. Barnstorfer „Barku-Cup“

Von: Gerd Töbelmann

Nach einem Fight auf Biegen und Brechen holte sich Luis Lentz (mit Pokal) den Sieg beim Barnstorfer „Barku-Cup“ gegen den Oldenburger Marlon Wilken. Darüber freuten sich auch Turnierleiter Marco Schlicker (links) und Turniersponsor Egon Schumacher. © Töbelmann

In einem packenden Finale um den 23. Barnstorfer „Barku-Cup“ setzte sich Luis Lentz vom Nordligisten Bremer TV von 1896 gegen Marlon Wilken vom Oberligisten Oldenburger TeV II durch. Bendix Schröder scheiterte im Viertelfinale.

Barnstorf – Das war schon mörderisch im Barnstorfer Hunteholz. Auf der Anlage des TC Barnstorf standen sich am Sonntag im Finale des Tennis-Turniers um den „Barku-Cup“ Luis Lentz vom Nordligisten Bremer TV von 1896 und Marlon Wilken vom Oberligisten Oldenburger TeV II gegenüber. Beide Spieler suchten bei Temperaturen um die 35 Grad immer wieder ihr Handtuch, hingen dabei wie ein Boxer in der letzten Runde in den Seilen. Nach zweieinhalb Stunden setzte sich Lentz mit zweimal 7:6 durch und durfte entkräftet Pokal und Siegerscheck in Höhe von 600 Euro in Empfang nehmen.

„Barku-Cup“ Aus der ersten Runde: Bendix Schröder (Barrier TC) - Alexander von der Wense (DTV Hannover) 6:1, 6:3; Milan Zivkovic (Barrier TC II) - Marlon Huber (Bremerhaven 05) 6:2, 5:7, 10:4; Aleksander Konstantinov (HTV Hannover) - Leon Dally (Barrier TC II) 7:6, 6:3. Aus dem Achtelfinale: Schröder - Jan Werner (TC Rodenkirchen) 6:1, 6:3; Florian Ritter (TC Alfeld) - Zivkovic 6:1, 6:1. Viertelfinale: Schröder - Niklas Niggemann (1. TC Hiltrup) 7:5, 6:2; Luis Lentz (Bremer TV von 1896) - Mark Westphal (Club zur Vahr) 6:4, 6:1; Marlon Wilken (Oldenburger TeV) - Ritter 6:1, 7:6; Arkady Kharenko (Oldenburger TeV) - Jan Heine (Oldenburger TeV) 6:1, 6:0. Halbfinale: Lentz - Niggemann 6:3, 6:2; Wilken - Kharenko 6:1, 6:1. Finale: Lentz - Wilken 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Unter dem Beifall der rund 50 Zuschauer musste sich der Sieger erst einmal auf die Bank setzen, schnappte nach Luft und goss sich eine Flasche über den Kopf. Als er wieder einigermaßen bei Kräften war, sagte der Bremer, der in der Liga an Position eins nur eine Partie gewann: „Ich glaube, dass wir beide bei diesen mörderischen Temperaturen nicht besser spielen konnten – ich jedenfalls nicht. Am Ende war es auch eine Sache des Glücks.“

Etwas mehr in die Analyse ging der unterlegene Wilken (21), der mit der OTeV-Reserve Zweiter der Oberliga wurde und dort an Position zwei alle Einzel gewann – auch das gegen den Barrier TC: „Luis hat heute etwas besser aufgeschlagen als ich. Zum Glück habe ich mich nach dem schnellen 0:3 im zweiten Satz noch steigern können und doch noch ein ziemlich offenes Match geboten.“

Vor allem im ersten Satz wogte das Match hin und her. Wilken führte beim 4:2 mit Break vor, doch Lentz schlug zurück – Tiebreak. Bis dahin zogen sich die einzelnen Spiele, weil sich beide Akteure sehr viel Zeit nahmen. Die bereitgestellten Wassereimer wurden regelmäßig genutzt – auch, um darin die Basecaps einzutauchen und dann aufzusetzen. Es passte zum Wilken-Fazit, dass Lentz seinen ersten Satzball mit einem Ass beim zweiten Aufschlag verwandelte.

Im zweiten Durchgang schien der 24-jährige Bremer dann alles im Griff zu haben und führte schnell mit 3:0. Auch deshalb, weil er aus nahezu allen Lagen Winner mit seiner Vorhand schlagen konnte. Aber Wilken gab das Match nicht auf und kam zurück. Bei einer 6:5-Führung hätte er mit eigenem Aufschlag den Satzausgleich schaffen können, kassierte jedoch ein Break zum 6:6 – wieder Tiebreak. Bis zum 6:6 wogte der Krimi hin und her, ehe Lenz den Sack mit zwei Punkten in Serie zum 8:6 zumachte. „Das war unter diesen Bedingungen wirklich ein schönes Finale“, meinte Turnierleiter Marco Schlicker nach der Partie.

Bester der drei Vertreter aus dem Kreis Diepholz war Bendix Schröder vom Oberligisten Barrier TC, der es immerhin bis ins Viertelfinale schaffte. Seine Vereinskollegen Leon Dally und Milan Zivkovic schieden schon früher aus.