Die glücklichen Sieben von Roth: Weyher und Stuhrer Triathleten finishen alle

Von: Malte Rehnert

Imposantes Bild: Die Schwimmstrecke in Roth, gesäumt von vielen Zuschauern. © Menges

Alle sieben Triathleten vom LC Hansa Stuhr (Tri-Wölfe) und SC Weyhe erreichten beim Langdistanz-Klassiker in Roth das Ziel. Es war aber ein extrem hartes Rennen, wie sie berichten.

Roth – Inmitten der 300 000 Zuschauer tauchte immer wieder eine Gruppe in knall-orangenen Shirts auf. Es waren Freunde und Familienmitglieder, die zum Anfeuern mitgereist waren nach Mittelfranken. Und sie pushten die Triathleten vom SC Weyhe und den Tri-Wölfen des LC Hansa Stuhr bei der Challenge Roth, dem größten Langdistanz-Rennen der Welt. Am Ende kamen alle Sieben ins Ziel – völlig abgekämpft, aber total glücklich.

In der Wechselzone dachte ich: Wie soll ich jetzt die 42 Kilometer überstehen?

Mike Reimers (SC Weyhe) sprach sicherlich auch für die anderen, als er mit Blick auf die Veranstaltung sagte: „Es war gigantisch, ein absolut perfekter Tag.“ Zwar erreichten nicht alle Weyher und Stuhrer bei heftigen äußeren Bedingungen ihre selbstgesteckten Ziele. Aber weil sie letztlich finishten, waren sie „definitiv stolz“, wie Sascha Bettker urteilte.

Ab 6.30 Uhr sprangen die etwa 4 000 Starter nach und nach ins Wasser, um die 3,8 Kilometer zu bewältigen. Da waren schon zehntausende Triathlon-Fans vor Ort, viele standen auf der Brücke über dem Kanal. „Das geilste Schwimmen überhaupt“, schwärmte Reimers, der sich in allen drei Disziplinen verbesserte und mehr als eine Stunde schneller war als bei seinem Langdistanz-Debüt 2022. „Einfach großartig, diese Atmosphäre“, ergänzte Imme Menges, die einzige Frau in diesem Septett: „Da steigen einem schon mal die Tränen in die Augen.“

Mike Reimers © Privat

Zu diesem Zeitpunkt war es auch noch nicht allzu heiß, doch im Laufe des Sonntags kletterte das Thermometer auf fast 30 Grad, dazu knallte die Sonne vom nahezu wolkenlosen Himmel. „Viel kühlen und trinken“ war da nicht nur von Arne Reuter das passende Rezept. „Es war schon extrem“, ächzte Menges über das Wetter bei ihrer Langdistanz-Premiere.

Nach dem Schwimmen ging es auf die 180 Kilometer lange Radstrecke. Dort mussten sich die ersten Teilnehmer eingestehen, dass es schwierig bis unmöglich wird, ihre Wunschzeit – trotz intensiver Vorbereitung – zu schaffen. „Beim Radfahren und danach auch beim Laufen haben meine Beine leider nicht das hergegeben, wofür ich trainiert habe“, sagte Frank Mömkes. Der Tri-Wolf, mit 59 Jahren der älteste der Sieben, ist ein sehr erfahrener Langdistanzler – und er weiß: „Bei so einem Hitzerennen mit viel Wasser und Eiswürfeln ist es manchmal nicht so einfach, sein Ziel zu erreichen.“ Bettker, mit dem Wohnmobil angereist und noch bis Dienstag oder Mittwoch vor Ort, bekam Krämpfe in den Oberschenkeln und stand bei Kilometer 140 kurz vor der Aufgabe: „Aber dann bin ich langsam weitergefahren.“ Gepusht von den Zuschauermassen, die vor allem am Solarer Berg lärmten und für die Athleten ein Feeling erzeugten wie bei der Tour de France. „Eine tolle Stimmung“, meinte Martin Bramkamp. Eine „Gänsehaut pur“, verspürte Reimers.

Die Ergebnisse aus Roth im Überblick © Screenshot: Rehnert

Zum Abschluss der Ironman-Distanz wartete dann noch ein Marathon mit 42,195 Kilometern. Es gab zwar reichlich Verpflegungsstände und insgesamt 7 500 engagierte Helfer – trotzdem mussten sich viele Starter noch mal richtig quälen, um durchzukommen. „Ab Kilometer 21 haben sich die wenigen Lauftrainings bemerkbar gemacht“, gestand Reuter: „Es war hart.“ Menges musste mehrere Gehpausen einlegen. Aber wie die anderen fünf Diepholzer Nordkreisler erreichten die Zwei das Ziel im vollbesetzen Triathlon-Stadion.

Den inneren Schweinehund habe ich bestimmt fünfmal umgebracht.

„Darüber bin ich richtig froh“, resümierte Menge, die es dennoch bei einem Rennen dieser Art belassen möchte: „Im Moment bin ich mir da sicher.“ Auch Reuter, 2010 erstmals in Roth dabei, wird die Langdistanz nach einem Dutzend Wettkämpfen nicht mehr absolvieren. Er wechselt in den Ultra-Bereich und findet: „Das war ein richtig toller Abschluss.“

Als am Montag die ersten 1 000 Plätze für 2024 vergeben wurden, stand kein Weyher oder Stuhrer in der Warteschlange. „Ein Start in Roth ist vorerst nicht geplant“, sagte Mömkes, schob jedoch hinterher: „Wegen der großen Liebe zu Langdistanzen sollte man nie nie sagen . . .“ Bramkamp wird „sicherlich noch mal dort starten“. Offen aber, wann.

Erst mal wollen sich die Sieben nun ein bisschen Erholung gönnen. Der „angenehme Ganzkörper-Muskelkater“ (Reimers) wird gewiss noch ein paar Tage bleiben . . .

Er wird wiederkommen: Martin Bramkamp möchte irgendwann noch mal in Roth starten. © münster, SC Weyhe, LC Hansa Stuhr

Imme Menges © Privat

Sascha Bettker © Privat

Arne Reuter © Privat

Malte Schwarting © Privat

Frank Mömkes © Privat