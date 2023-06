Eilveses Gebrüder Saade sagen Danke: 2:3 - Marcordes genervt von Wetscher Geschenken

Von: Cord Krüger

Wieder mal schnell unterwegs: Moritz Raskopp (rechts) hängt hier Eilveses Tim Meinhold ab. Zuvor hatte der Stürmer zum Wetscher 1:0 getroffen. © Krüger

Oliver Marcordes ist urlaubsreif. Das räumte der Trainer des TSV Wetschen nach den zuletzt kräftezehrenden Wochen in der Fußball-Landesliga ein. Letzter Akt vor seinem Kurztrip in die Türkei war das Duell mit STK Eilvese. Das 2:3 (1:1) gegen den Spitzenreiter kostetete den Coach dann nochmals Nerven. Denn Marcordes störte, dass sein Team den Gegner zum Toreschießen einlud.

Wetschen – Oliver Marcordes machte aus seiner Urlaubsreife kein Geheimnis. „Jetzt bin ich auch gar“, gestand der Trainer des TSV Wetschen nach dem drittletzten Spiel einer für seine Fußballer immer noch formidablen Landesliga-Saison. Er freute sich auf seinen Kurztrip in die Türkei zum Abschalten – auch vom ärgerlichen Samstag. Denn „diese Gegentreffer nerven mich“, moserte der 42-Jährige nach der 2:3 (1:1)-Heimniederlage gegen Spitzenreiter STK Eilvese: „Wir laden den Gegner zu einfachen Toren ein. Solche Fehler bestraft eine Top-Mannschaft wie diese gnadenlos und spielt wegen dieser Qualität auch bald in der Oberliga – und wir eben nicht.“

Fußball-Landesliga: TSV Wetschen - STK Eilvese 2:3 (1:1) Wetschen: Becker - Thiry (42. Mittendorf), Wessels (46. Sandmann), Pasiov, Schwierking - L. Heyer (73. Bors), Reinking, Suljevic (58. Hainke) - Kürble, M. Raskopp, Tenti (87. Wilms). Tore: 1:0 (21.) M. Raskopp, 1:1 (37.) H. Saade, 1:2 (48.) M. Saade, 2:2 (58.) Kürble, 2:3 (72. H. Saade). Schiedsrichter: Tim Otto (TSV Weyhe-Lahausen).

Sein Eilveser Trainerkollege Thassilo Jürgens hatte die Worte gehört und nahm sich Marcordes scherzhaft zur Brust. „Rede nicht immer von unserem Aufstieg – das bringt Unglück! Und so leicht fand ich es gegen euch nun wirklich nicht.“

Ein schwacher Trost vom Sieger. Ähnliches bekam Wetschens Philip Kürble von Eilveses Linksverteidiger Theo Hellwig zu hören: „Er meinte, er hatte keinen leichten Tag gegen mich“, berichtete der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:2. Gleichzeitig gestand der 24-Jährige, dass auch Hellwig ihm das Leben schwer gemacht habe. „Aber das ist schon eine Mega-Mannschaft, was sie eben in all ihren Spielen zeigt.“

Kürble gab den rechten Angreifer im Dreier-Sturm des Wetscher 4-3-3. In dieser Formation „hatten wir Eilvese bis zum 1:1 eigentlich im Griff“, urteilte Marcordes.

Tenti legt quer auf Raskopp - 1:0

Dementsprechend ging die Führung der Blau-Gelben in Ordnung. Ricardo Tenti, links in besagtem Offensiv-Trio, sprintete auf seiner Seite durch und legte quer auf Mittelstürmer Moritz Raskopp, der überlegt von rechts ins lange Eck schob – 1:0 (21.). „Aber gegen die Geschenke unserer Abwehr kann unser Sturm nicht genug Tore schießen“, ärgerte sich der TSV-Coach über den zu kurzen Querpass von Kai Wessels auf Innenverteidiger-Kollege Ramiz Pasiov. Hussein Saade nahm die Kugel auf, lief ins Zentrum und schloss zum 1:1 ins lange Eck ab (37.).

Es war eine von Wessels‘ letzten Aktionen, „wir haben ihn aber nicht wegen dieser Szene ausgewechselt“, stellte Marcordes klar: „Bis dahin hatten wir zwei Rechtsfüße im Abwehrzentrum, und zur Pause signalisierte Sören Sandmann, dass er wohl spielen könnte.“

So sah der Routinier kurz nach seiner Einwechslung zum zweiten Durchgang aus nächster Nähe, wie Mohamad Saade eine Rechtsflanke seines Bruders Ali am zu zögerlich herausgelaufenen TSV-Keeper Tim Becker vorbei einköpfte (48.). „Klar darf er nicht so frei zum Kopfball kommen – aber wenn Tim da rausgeht, muss er den Ball kriegen“, rügte sein Coach.

„Mulle“ bereitet Kürbles 2:2 vor

Doch Wetschen bewahrte die Ruhe, griff weiter über die Flügel an – und jubelte nach einer feinen Stafette: Wieder brachte Tenti die Kugel von links zu Raskopp herein, doch diesmal passte „Mulle“ auf den von hinten eingelaufenen Kürble, der zum 2:2 einschob (58.). Danach hielten die Platzherren hinten den Laden zunächst dicht – unter anderem mit einer überragenden Sandmann-Grätsche gegen Mohamad Saade (66.). Ein stark herausgespieltes Kopfballtor seines Bruders Hussein fiel aus dem Abseits (63.). Doch neun Minuten später war alles sauber und regelkonform, als Hussein Saade viel zu frei im Strafraum zu seinem zweiten Tor abschloss – 2:3 (72.). Pasiov verpasste kurz vor Schluss noch den Ausgleich, „aber insgesamt war der Sieg verdient“, unterstrich Marcordes, ehe er sein Team dann doch noch lobte: „Laufbereitschaft und Leidenschaft haben gestimmt – wie die ganze Saison über.“

Spieler des Spiels: Hussein Saade Handlungsschnell beim 1:0, cool beim 3:2, dazwischen mehrfach brandgefährlich: Eilveses Stürmer war schwer im Zaum zu halten.