Rehdens Remis zu wenig: „Jetzt geht es nur noch um die Ehre“

Von: Cord Krüger

Torschütze zum 1:1: Rehdens Tony Lesueur (vorn) hängt hier Jeddelohs Innenverteidiger Michael Hahn ab. Lesueur bot als Zehner einen engagierten Auftritt. © Krüger

Aufopferungsvoll gekämpft, aber vorn mal wieder zu viel ausgelassen: Das 1:1 (1:1) des BSV Rehden gegen den SSV Jeddeloh war am Freitagabend laut BSV-Trainer Kristian Arambasic zu wenig, um die Regionalliga zu halten.

Rehden – Untröstlich blieb Malik Memisevic nach dem Abpfiff im Strafraum liegen. Mit der letzten Szene des Regionalliga-Heimspiels gegen den SSV Jeddeloh hatte der Stürmer des BSV Rehden am Freitagabend haarscharf am Pfosten vorbeigezwirbelt. Zwei Minuten vorher, zu Beginn der Nachspielzeit einer hochklassigen Partie, war er an Jeddelohs Keeper Felix Bohe und am Pfosten gescheitert. „Im Moment haben wir die Scheiße am Schuh“, entfuhr es BSV-Trainer Kristian Arambasic nach dem 1:1 (1:1), das in seinen Augen zu wenig für den Klassenerhalt ist: „Jetzt geht es für uns nur noch um die Ehre.“

Abwehrchef Becken: „Wir sind noch nicht weg“

Optimistischer klang sein Kapitän Pierre Becken, der als Abwehrchef mit seiner Defensive fast nichts zugelassen hatte: „Weg sind wir noch nicht, aber wenn du in solchen Szenen nur den Pfosten triffst, wird es irgendwann eng.“ Jammerschade für den Drittletzten, der sich vor einer begeisterten Kulisse voll reingehauen hatte. „Unser Matchplan ging super auf, die Einstellung war top“, lobte Becken sein Team. So sah es auch Arambasic: „Alle haben alles gegeben, jetzt pfeifen alle aus dem letzten Loch.“

Rehdens Lesueur gleicht kurz nach Rückstand aus

Beide Seiten brauchten gute zehn Minuten, um sich an die Wassermassen auf dem Platz zu gewöhnen – ein Wolkenbruch hatte dafür gesorgt, dass die Partie auf der Kippe stand und nach langer Beratung zwischen Schiedsrichter Jarno Wienefeld, Rehdens Clubboss Friedrich Schilling und Thomas Sandmann von der Samtgemeindeverwaltung erst mit viertelstündiger Verspätung starten konnte. Jeddeloh kam mit den Verhältnissen aber zunächst besser zurecht und hatte die erste Chance: Shaun Minns passte auf Marcel Andrijanic, doch Rehdens Rechtsverteidiger Kerem Sahan blockte dessen Schuss (13.). Sieben Minuten später war es hingegen passiert, als Conor Gnerlich von links flankte und Simon Brinkmann zur Gäste-Führung einköpfte. Keine 60 Sekunden später staubte Tony Lesueur jedoch zum 1:1 ab, nachdem SSV-Keeper Bohe einen Schlenzer von Ebrima Jobe gerade noch so aus dem langen Eck gefischt hatte (21.).

Engagiert geführte Wasserschlacht

Es war der Startschuss für ein rassiges Rauf und Runter durch die Pfützen. Der BSV ging früh ins Pressing, Karam Han holte im defensiven Mittelfeld viele Bälle, sein Nebenmann Alexander Schmitt ackerte klug nach vorn – und Zehner Lesueur ging vorn gallig in die Zweikämpfe. Fünf Minuten vor der Pause ließen die Gastgeber dann allerdings einen Hochkaräter zu, aber Torwart Flemming Niemann rettete gegen den freistehend draufhaltenden Gnerlich. Kurz darauf schlenzte Han an den Querbalken (43.).

BSV Rehden - SSV Jeddeloh 1:1 (1:1) Rehden: Niemann - Sahan, Becken, Chana, Popovic (90.+1 Schlobohm) - Schmitt (68. Arambasic), Han (56. Coleman) - Jobe, Lesueur, Sindik (77. Memisevic) - Djumo. Jeddeloh: Bohe - Minns, Hahn, Engel (65. Gottschling), Temin - Schaffer, Ghassan (65. Bastürk), Gnerlich - Adrijanic, Brinkmann (75. Fredehorst), Fernandes (90.+1 Verinac). Tore: 0:1 (20.) Brinkmann, 1:1 (21.) Lesueur. Schiedsrichter: Jarno Wienefeld (VfL Lohbrügge). Zuschauer: 340.

Die zweite Hälfte gehörte den Platzherren – doch wie so oft in letzter Zeit kam der letzte Ball nicht durch. Und wenn, war Pech im Spiel: Schmitts Geschoss parierte Bohe glänzend (58.), ein Gewaltschuss von Kevin Coleman rauschte leicht abgefälscht knapp vorbei (70.). Dann scheiterte Jobe von rechts nach Zuckerpass von Lesueur an Bohe (78.), ehe die letzten zehn Minuten begannen, in denen der BSV zuletzt so viele Gegentore gefressen hatte. Und auch diesmal hätte es geschehen können: Mario Fredehorst köpfte knapp an Niemanns Gehäuse vorbei (81.) und scheiterte mit einem Solo am heraus gestürmten Goalie (88.). „Nach einem solchen Ding wäre es zu schön gewesen, wenn sich die Jungs danach belohnt hätten“, bedauerte Arambasic seine Kämpfer.