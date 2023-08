Die Double-Architekten bauen auf ihre Talente: Bezirksliga-Aufsteiger Haßbergen setzt auf Nachwuchs

Von: Jörg Beese

Teilen

Haßbergens junger Zuwachs: Jonas Frank (von links), Jan Behrens und Timon Lammers verstärken den Fußball-Bezirksligisten. © sc hassbergen

Ein neuer Kunstrasenplatz und frische Kräfte aus der Jugend: Double-Sieger SC Haßbergen will sich nach dem Aufstieg und dem Kreispokalsieg langfristig in der Fußball-Bezirksliga etablieren. Was den Neuling auszeichnet und welche Talente jetzt hochkommen.

Haßbergen – Die Meinung im NFV-Kreis Nienburg war in den letzten Monaten weitgehend einhellig, wenn es um die Frage nach einem würdigen Bezirksligaaufsteiger ging, der auch langfristig Chancen haben könnte, sich im Bezirk zu etablieren. „Haßbergen ist der einzige Club, der das vielleicht schaffen kann“, hieß es unisono aus Eystrup, Hoya oder Sebbenhausen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Haßbergen flößt nach Aufstieg und Kreispokalsieg Respekt ein

Im benachbarten Kreis Diepholz hingegen wussten die wenigsten Trainer und Spieler der hiesigen Bezirksligisten etwas über den SC zu berichten, für viele ist die Mannschaft von Trainer Tim Rehm noch ein unbeschriebenes Blatt. Traurig dürften die Haßberger hierüber kaum sein, denn was könnte ihnen besser gefallen als unterschätzt zu werden. Dabei gibt es dafür bei genauerem Hinsehen keinerlei Grund. Denn nicht nur der Gewinn des Doubles aus Kreismeisterschaft und -pokalsieg nötigt Respekt ab, auch der nähere Blick auf die aktuellen Bedingungen an der Pappelkampfbahn sollte Warnung für die etablierten Clubs der Liga sein. Denn Haßbergen gehört zu den wenigen Clubs, die heute schon Kaderplanungen auf Zweijahressicht betreiben können und in Sachen Infrastruktur gerade einen Gezeitensprung machen.

Bollwerk SC Haßbergen

Doch bevor man auf die Rahmenbedingungen schaut, verdient erstmal die aktuelle Mannschaft und dessen Staff die Aufmerksamkeit. Denn Tim Rehm hat es in Zusammenarbeit mit seinen Assistenten Steffen Bruns und Frank Heuer geschafft, seit zwei Jahren die konstant stärkste Hintermannschaft im Kreis Nienburg zu etablieren. 57 Gegentore in den letzten 62 Meisterschaftsspielen sprechen eine klare Sprache, würde man den Pokal hinzuzählen, wäre diese Bilanz noch besser. Hinzu kommt, dass die jungen Wilden wie Luca Martens oder Lennart Williges, die in den letzten Jahren nachgerückt sind, sich offensiv immer besser etablieren konnten und sich zu treffsicheren Erfolgsgaranten gemausert haben.

Bultmann, Büsing, Fortkamp, Frank und Lammers kommen hoch

Und da wären wir beim nächsten Pfund, mit dem Haßbergen wuchern kann. „Wir haben die Entscheidung für das Aufbauen unserer eigenen Jugendspieler in enger Absprache mit der sportlichen Leitung getroffen“, freut sich der 1. Vorsitzende Cord Behrens. In diesem Jahr rücken mit Luis Bultmann, Lennart Büsing, Ole Fortkamp, Jonas Frank und Timon Lammers gleich fünf Youngster in die Erste auf, im kommenden Jahr werden es sogar neun A-Jugendliche sein, die hochkommen. „Und die werden schon diese Saison an die Belastung im Herrenbereich herangeführt“, so Behrens, der aber nicht nur diesen Faktor als hoch perspektivisch wertet.

Bald kommt der Kunstrasenplatz

Denn in diesen Tagen fand die erste Baubesprechung für den neuen Kunstrasenplatz in Haßbergen statt, die Bauarbeiten starten im August Geplante Fertigstellung soll im November sein. „Damit ist dann eine Kontinuität in der Vorbereitung gewährleistet“, freut sich Co-Trainer und Vorstandsmitglied Frank Heuer. Bei all diesen Steilvorlagen könnte man auf die Idee kommen, dass die Bezirksliga für den SC nur eine Zwischenstation sein könnte. Doch das weisen die Verantwortlichen von sich. „Wir wollen uns mit den Herren im Bezirk etablieren und die Jugend langfristig als Unterbau voranbringen“, so Cord Behrens.

Die Bezirksliga sollte aber gewarnt sein, denn lange gab es keinen Aufsteiger aus dem Kreis Nienburg der mit so guten Voraussetzungen in die Liga startete.