Sportlerwahl: Willi Wingelsdorf, die Diepholzer Konstante im Squash-Court

Von: Cord Krüger

Punktegarant an Position vier: Willi Wingelsdorf hat für Squash-Bundesligist 1. SC Diepholz erst drei Spiele in 14 Einsätzen verloren und damit einen großen Beitrag zur Bronzemedaille bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft geleistet. Im Einzel schaffte er es 2022 bis ins Viertelfinale der „Deutschen“. © Krüger

Wer Willi Wingelsdorf live erleben will, sollte pünktlich vor den Courts der 1. Bundesliga Nord Platz nehmen. Denn der Squasher des 1. SC Diepholz fertigt seine Gegner fix ab. Zehn der bisher 14 Bundesliga-Partien für die Kreisstädter gewann der 25-Jährige jeweils mit 3:0. „Wenn man im Team spielt, zählt eben jeder Satz“, begründet der schnelle Shooter, „also will ich nicht zu viel verdaddeln. Und wenn es mal eng wird, spiele ich eine langweiligere Kugel und lasse den Gegner laufen – dann muss halt mal mein B-Game herhalten.“

Diepholz – Dank seiner Fitness verlor Wingelsdorf nur drei Matches, seit er im Herbst 2021 nach Diepholz wechselte. „Ich probiere, jeden Tag im Training zu sein“, schildert der Wahl-Hamburger. Vier Einheiten pro Woche nutzt er die Gastfreundschaft von Bundesliga-Konkurrent Sportwerk Hamburg, der ihn mittrainieren lässt. „Das ist praktisch. Einerseits erfährt man von den Jungs viel über die anderen Gegner, andererseits kann ich mich eingewöhnen, bis dort unser Auswärtsspiel ansteht“, berichtet der Verwaltungsfachangestellte grinsend. Im Sportwerk trifft er zudem öfter seinen Bruder Paul. Beide spielten schon für ihren Heimatverein, die L.A. Squasher Harsefeld-Stade, in Liga eins.

Vizepräsident der Deutschen Squash-Liga

Damals wie heute beschränkten sich Willi Wingelsdorfs Aktivitäten jedoch nicht nur auf diese Klasse: Seit fünf Jahren engagiert er sich ehrenamtlich für die Deutsche Squash-Liga, inzwischen als Vizepräsident. Auch auf dem Parkett zählt er zur deutschen Spitze, doch das abgelaufene Jahr war für ihn ein besonderes: Bei den deutschen Einzelmeisterschaften marschierte Wingelsdorf bis ins Viertelfinale. „Es war das erste Mal, dass ich es so weit geschafft habe – wenn auch mit ein bisschen Glück bei der Auslosung.“

Das Glück des Tüchtigen, denn weil sich Wingelsdorf im Verlauf diverser Turniere auf Platz acht der deutschen Rangliste vorgearbeitet hatte, kam er als besser gesetzter Spieler um die ganz dicken Brocken zunächst herum.

Spielertrainer Dennis Jensen ist froh, Wingelsdorf an die Hunte gelotst zu haben

In der Diepholzer Mannschaft zählt er seit seinem Einstand zum Stamm. Spielertrainer Dennis Jensen ist froh, den Dauerflitzer mit den variablen Shots an die Hunte gelotst zu haben: „Willi hat bei uns phänomenal eingeschlagen und passt auch als Typ super hierher“, freut sich der 47-Jährige. In seinen Augen war der Wechsel des Buxtehuders der richtige Schritt. Ähnlich sieht es Wingelsdorf: „In Harsefeld waren wir nicht immer gut besetzt, da musste ich auch an Position drei oder zwei spielen.“ Dass er gegen jene Konkurrenten mal verlor, war fast zu erwarten. „Aber als junger Spieler brauchst du Selbstvertrauen – und das holst du dir durch Siege“, weiß Jensen. Der 25-Jährige stimmt zu: „An vier ist es für mich dankbarer – da sehe ich mich schon als einen der Besseren der Liga.“

„Sehe Qualität, mit dieser Mannschaft in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft zu kommen“

Das ist auch anderen Clubs nicht entgangen. „Ja, es gab mehrere Angebote, aber Dennis hat mich so nett gefragt“, erklärt Wingelsdorf feixend, warum er sich für den 1. SC entschied. Zudem „sehe ich hier die Qualität, mit dieser Mannschaft in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft zu kommen. Diepholz stellt seit Jahren gut auf.“

Dass es gleich in seinem ersten Jahr für die Kreisstädter mit dem Final Four klappte, überraschte den Mitarbeiter im Jugendamt der Stadt Buxtehude. Das Halbfinal-Aus nahm er sportlich: „Unser Gegner Black & White Worms zählt seit Jahren zu den Stammgästen der Endrundenturniere.“

Wingelsdorf will bleiben

Jetzt hofft Willi Wingelsdorf, mit Diepholz im Sommer erneut zu den „Deutschen“ antreten und danach weiter den Löwen auf der Brust tragen zu dürfen: „Über die nächste Saison haben wir noch nicht gesprochen, das müssen wir auch nicht. Wenn Dennis nichts zu bereden hat, kann es meinetwegen so weiterlaufen.“