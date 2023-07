Keine Finalteilnahme – aber die Ex-Stuhrer Pixberg und Bothe genießen die DM in Kassel

Von: Malte Rehnert

Teilen

Direkt neben dem Zehnkämpfer Kai Kazmirek: Lasse Pixberg (re.) in seinem Vorlauf über 110 Meter Hürden. © Ralf Görlitz

„Die Atmosphäre war einfach toll“: Carolin Bothe und Lasse Pixberg gerieten nach ihrer Premiere in Kassel ins Schwärmen. Die ehemaligen Leichtathleten des LC Hansa Stuhr hatten am Samstag ihre ersten Deutschen Meisterschaften im Erwachsenenbereich absolviert.

Kassel – Lasse Pixberg saß am Sonntagmittag schon wieder im Zug nach Straubing, Carolin Bothe war mit ihrer Mutter noch in Kassel und wollte sich unbedingt den zweiten Wettkampftag im Auestadion angucken. Die beiden ehemaligen Leichtathleten des LC Hansa Stuhr hatten am Samstag ihre ersten Deutschen Meisterschaften im Erwachsenenbereich absolviert – für Bothe waren es die ersten überhaupt. Ins Finale über 110 Meter Hürden (Pixberg) und 800 Meter (Bothe) schafften sie es zwar nicht, dennoch waren sie mit ihrer Premiere auf der großen DM-Bühne zufrieden.

„Mit der Qualifikation habe ich mein Ziel schon erreicht. Ich wollte den schönen Wettkampf und die geile Stimmung hauptsächlich genießen“, sagt Pixberg, der in 14,83 Sekunden (Vorlauf-Siebter) Platz 14 von 16 Startern belegt hatte. Er habe in dieser Woche im bayrischen Straubing seine Grundausbildung bei der Bundeswehr begonnen. „Da musste ich viel stehen, hatten wenig Schlaf. Sonst wäre ich vermutlich noch schneller gewesen“, meint Pixberg, der eigentlich Zehnkämpfer ist und erst in dieser Saison seinen Fokus auf den Hürdensprint legte.

Erste DM-Teilnahme für die Weyherin Carolin Bothe. © Ralf Görlitz

Vor seinem eigenen Wettkampf hatte Pixberg noch bei seiner ehemaligen Vereinskollegin Bothe (inzwischen LG Olympia Dortmund) vorbeigeschaut und ihr viel Glück gewünscht. „Wir haben uns gegenseitig angefeuert“, erzählt die Weyherin. Sie selbst lief in einer der drei Halbfinal-Gruppen in 2:10,16 Minuten auf Platz fünf – am Ende war sie 16. von 21. Ihren Lauf auf der „sehr heißen Tartanbahn“ vor tausenden Zuschauern fand sie „echt okay, die Zeit ist gut. Und die Atmosphäre war einfach toll.“

Bothe will vor ihrer Rückkehr nach Milwaukee weitere Wettbewerbe absolvieren

Man hört es: Für Bothe, die in den vergangenen Jahren hauptsächlich in den USA lebte, sollen es nicht die letzten „Deutschen“ gewesen sein: „DM 2024 in Braunschweig – das habe ich schon im Hinterkopf“, sagt sie und schmunzelt. Bevor es erst mal zurück nach Milwaukee geht, möchte sie vielleicht noch bei dem einen oder anderen Sportfest in der Region laufen.

Pixberg wird Werder Bremen verlassen

Pixberg dagegen hat seine Saison in Kassel beendet. Er ist nun die nächsten drei Monate in Straubing. „Mal gucken, wohin ich dann versetzt werde“, sagt der Stuhrer. Und wenn er es weiß, sucht er sich in der Nähe einen neuen Verein. Werder Bremen, das steht bereits fest, wird er nach drei Jahren verlassen.