Tobias Dickmann wird Trainer bei Werder Bremen - und den FC Sulingen wohl im Winter verlassen

Von: Gerd Töbelmann

Konnte nicht Nein sagen: Sulingens Tobias Dickmann steigt bei Werder als Jugendtrainer ein. © terwey

Diese Chance konnte und wollte er sich nicht entgehen lassen. Tobias Dickmann (30), Mittelfeldlenker des Fußball-Landesligisten FC Sulingen, übernimmt einen Trainerjob in der Jugend von Bundesligist Werder Bremen. Bis Winter spielt er noch weiter für den FC - aber dann dürfte dort Schluss sein. Über seine Beweggründe spricht Dickmann mit unserer Zeitung.

Sulingen – Als Tobias Dickmann mit der Sprache herausrückte, war es ihm schon ein wenig unangenehm: „Ich weiß, ich weiß, der Zeitpunkt für diese Entscheidung ist nicht gerade glücklich, weil es jetzt fast unmöglich ist, auf die Schnelle noch Ersatz zu besorgen.“ Dickmann, Spieler des Fußball-Landesliga-Aufsteigers FC Sulingen, steigt Ende des Monats beim SV Werder Bremen als Co-Trainer der U 14 (Verbandsliga Bremen) ein. Neuer Cheftrainer des Teams wird Konho Lee, den die Bremer vom Bundesliga-Konkurrente Union Berlin geholt haben.

Aber der 30-jährige Dickmann, der in Syke wohnt, schiebt dann auch gleich hinterher: „Die Bremer haben nach meinem Urlaub Ende Juni angefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe mich kurz mit der Familie beraten und dann zugesagt. So eine Chance darf man nicht liegen lassen. Wer weiß, ob sie noch mal wiederkommt.“

In diesem Zusammenhang informierte sich Dickmann auch bei Sulingens Ex-Coach Sascha Jäger, der vor einem Jahr vom FC zu Werder ging und in der neuen Saison Co-Trainer der U 16 wird.

Bis zum Winter wird Dickmann sportlich zweigleisig fahren: „Ich habe Sulingen natürlich zügig informiert. Natürlich waren sie nicht begeistert, haben meinen Schritt aber verstanden. Bis zur Winterpause stehe ich dem Verein auch weiterhin als Spieler zur Verfügung, wenn es der Trainerjob bei Werder erlaubt. Klar ist aber auch, dass Werder bei den Terminen jetzt die Nummer eins ist.“ Er mache beim FC die Vorbereitung mit und stehe beim Turnier in Ristedt zur Verfügung, weil Werder erst am Monatsende mit dem Training beginnt.

Zudem wird Dickmann seine Tätigkeit beim DFB-Stützpunkt in Sulingen nach gut drei Jahren beenden: „Das geht nicht anders, weil Trainer in einem Bundesliga-Leistungszentrum nicht zugleich auch Stützpunkttrainer sein dürfen. Da will man wohl Interessenkonflikten vorbeugen“, sagt der Einkäufer eines großen Industriebetriebes.