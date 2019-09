Dickmann strahlt: „Das war eine Klasse-Leistung von uns“

Fußball-Bezirksliga: SV Heiligenfelde gewinnt bei Angstgegner TSV Wetschen 3:1 und untermauert Platz eins

+ Schnell auf den Flügeln: Wetschens Omar Ceesay setzte sich aber gegen Heiligenfelde nicht entscheidend durch. Foto: mbo

Wetschen - Von Matthias Borchardt. Sie bildeten einen Kreis, freuten sich riesig, denn sie hatten beim Angstgegner gewonnen: Die Bezirksliga-Kicker des SV Heiligenfelde setzten sich am Donnerstagabend vor 100 Zuschauern im Spitzenspiel beim TSV Wetschen mit 3:1 (1:1) durch und festigten dadurch den ersten Platz. Heiligenfeldes Mannschaftskapitän Tobias Dickmann strahlte: „Das war eine Klasse-Leistung von uns, zumal wir in der zweiten Halbzeit versucht haben, vernünftig Fußball zu spielen.“ Die Gäste besaßen nicht nur bei den Chancen ein Plus, sondern hatten in Joshua Brandhoff auch den stärksten Angreifer in ihren Reihen. Der 26-Jährige erzielte nicht nur das 1:1, sondern hatte auch beim 2:1 seine Füße im Spiel.