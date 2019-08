Dickmann setzt Sudweyhe zu

Heiligenfeldes Kapitän mit hohem Pensum, Tor und Vorlage beim 4:0-Triumph

+ Gute Partie: Heiligenfeldes Roman Obst (beim Kopfball) schaltete sich über rechts oft vorn mit ein und erzielte das 2:0 gegen Sudweyhe. Foto: Krüger

Heiligenfelde - Von Cord Krüger. Mirko Meyer hat nichts gegen den SV Heiligenfelde. Und gegen „seinen“ TuS Sudweyhe schon gar nicht. Sonst hätte der Torhüter, streng genommen schon Fußball-Rentner, dem Bezirksligisten am Samstag nicht in Heiligenfelde aus der Patsche geholfen und sich für Stammkeeper Jannik Theiß zwischen die Pfosten gestellt. „Aber ich kann mir an so einem Nachmittag etwas Schöneres vorstellen“, gestand der 35-Jährige schon nach dem Aufwärmen, bei dem sich Theiß wie am Sonntag zuvor verletzt hatte. Nach dem Abpfiff dürfte Meyers Urteil nicht viel anders ausgefallen sein. Denn obwohl er noch einige Paraden zeigte, sah er bei zwei Gegentreffern nicht gut aus und musste in eine 0:4 (0:1)-Niederlage einwilligen, die selbst SVH-Trainer Torben Budelmann als „um ein Tor zu hoch“ einstufte.