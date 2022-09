„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“ -

St. Hülfe-Heede schlägt Diepholz im Stadt-Duell mit 6:3

Von: Julian Diekmann

Nach der deutlichen Derby-Niederlage war die Stimmung bei Diepholz’ Daniel Umeh Oduweku (li.), der sich hier gegen Daniel Zimmermann behauptet, auf dem Tiefpunkt. © jdi

Freud und Leid liegen manchmal dicht beieinander. Während die einen die Stadtmeisterschaft ausgiebig mit „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“-Rufen feierten, musste nur wenige Meter weiter Henrik Thoben, Co-Trainer des Fußball-Bezirksligisten SG Diepholz, seine Spieler nach der bitteren 3:6 (0:2)-Heimniederlage im Stadtderby gegen den TuS St. Hülfe-Heede wieder aufbauen. „Ich bin natürlich etwas bedröppelt. Ein Derbysieg wäre enorm wichtig gewesen. Aber es bringt nichts, Trübsal zu blasen“, sagte ein sichtlich enttäuschter Thoben.

Diepholz – Dagegen bekam sein Gegenüber, Nils Jakobsen, das Strahlen gar nicht mehr aus seinem Gesicht. „Wir haben uns seit einem Jahr auf dieses Spiel gefreut. Wir wollten das Derby unbedingt gewinnen. Und jetzt sind wir Stadtmeister. Ich bin einfach nur erleichtert“, freute sich St. Hülfe-Heedes Trainer.

Den besseren Start in die Partie, die 405 Zuschauer anlockte, erwischten allerdings die Gastgeber. „In der Anfangsphase war Diepholz richtig stark. Das haben sie sehr gut gemacht“, zollte Jakobsen dem Rivalen Respekt. Jedoch entschärfte St. Hülfe-Heedes Schlussmann Marvin Ekuase den Kopfball von Felician Günther noch im letzten Moment (12.). Eine Minute später scheiterte Günther dann aus kurzer Distanz an Ekuase. Auch beim Freistoß von Bennet Wünning war Ekuase zur Stelle (21.). „Der Knackpunkt war, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben“, monierte Thoben. Im Gegensatz zu den Gästen. „Sie haben gefühlt 60 Prozent ihrer Chancen auch reingemacht, hatten das Quäntchen Glück heute auf ihrer Seite“, meinte der Diepholzer Co-Trainer.

Spieler des Spiels: Aydin Sünün Der Stürmer des TuS. St. Hülfe-Heede hatte mit seinen beiden Treffern maßgeblichen Anteil am Sieg. Besonders sein Kunstschuss zum 3:0 konnte sich sehen lassen.

Gleich die erste gute Chance nutzte Paul Kosenkow nach Vorarbeit von Aydin Sünün per Abstauber zur Führung (28.). Auch die nächste Möglichkeit brachten die Gäste prompt im Tor unter. Diesmal durfte sich Yevhen Kushnir nach einem Freistoßtor aus rund 18 Metern feiern lassen (34.). SGD-Torhüter Cederick Heuer machte dabei allerdings nicht die beste Figur.

So ging es dann mit einem 0:2-Rückstand in die Pause. „Dennoch haben wir immer daran geglaubt, das Spiel noch drehen zu können“, sagte Thoben. Auch als Aydin Sünün in der 56. Minute mit einen sehenswerten 16-Meter-Schuss den etwas zu weit vor seinem Tor stehenden Heuer überwand. Und selbst als Aydin Sünün sechs Minuten später aus spitzem Winkel das 4:0 für die Gäste erzielte, gingen bei den Gastgebern die Köpfe nicht nach unten. Im Gegenteil. Erst traf Finn Heemann nach Foul von Alexander Quante an Luca Storck per Elfmeter zum 1:4 (70.), ehe Günther nur zwei Minuten danach zum 2:4 abstaubte. „Da war die Hoffnung natürlich noch mal groß“, erklärte Thoben. Doch sie wurde nur acht Minuten später mit Kushnirs zweiten Treffer der Partie jäh beendet. Zwar gelang Luca Storck kurz darauf das 3:5 (82.), aber Einwechselspieler Mazlum Sünün machte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Deckel drauf – 6:3.

„Als wir das 4:0 erzielt hatten, dachten wir alle schon, das Spiel sei gelaufen. Diepholz hat in der zweiten Halbzeit jedoch Mentalität gezeigt, sich zurückgekämpft. Wir waren aber einfach effektiver, hatten gerade al acht Schüsse – und haben sechs Tore gemacht. Das Glück war auf unserer Seite“, strahlte Jakobsen nach dem Abpfiff mit der Sonne um die Wette.