Marco Lampe lässt Weyhe jubeln: SCW gewinnt das Derby in Melchiorshausen

Von: Fabian Terwey

„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“: Weyhes Jesse Wieczorek (3. v. r.) stimmt den Feiergesang an, nachdem Marco Lampe (4.v.r.) zum 1:0 in Melchiorshausen getroffen hatte. © Terwey, Fabian

Kurzerhand ergriff Jesse Wieczorek das Wort. „Moment mal, Männer, eins muss ich noch sagen: Wir sind Derbysieger, Derbysieger“, schrie der Angreifer des SC Weyhe nach der Traineransprache. „Hey, hey“, stimmten alle mit ein und sprangen Arm in Arm im Kreis umher. Der SCW feierte mit dem 1:0 (0:0) beim Lokalrivalen TSV Melchiorshausen einen perfekten Start in die Fußball-Landesliga.

Melchiorshausen – „Ich freue mich, wenn wir damit viele Leute glücklich machen konnten“, sagte Weyhes Trainer Lutz Repschläger nach seinem Pflichtspieleinstand an der Seite seines gleichberechtigten Kollegen Daniel Bremer. Melchiorshausens Trainer Marc Schönthal meinte enttäuscht: „Für meine Jungs ist eine Derbyniederlage bitterer als jede andere. Denn jetzt müssen sie sich von ihren Weyher Kollegen auf der Arbeit oder in den Sozialen Netzwerken etwas anhören. Man muss aber auch sagen, dass es eine verdiente Niederlage war. Weyhe hatte bessere Chancen.“

Enges Lokalduell: Melchiorshausens Lucas Görgens (Mitte) im Zweikampf mit Weyhes Abdou Sarr. © terwey

Dafür sorgte vor allem Marco Lampe, der mit seinem Siegtreffer zum gefeierten Derbyhelden aufstieg. Wieczorek hatte sich über rechts bis zur Grundlinie durchgetankt, legte zurück in Melchiorshausens Strafraum – und Lampe musste nur noch einschieben (64.). „Ich hätte vorher schon ein Tor machen müssen“, sagte der Matchwinner selbstkritisch: „Besonders über den Lattentreffer habe ich mich geärgert.“ Der 24-jährige Defensivallrounder hatte in seiner neuen Rolle als Angreifer zuvor ähnlich freistehend wie beim Tor eine Abdou-Sarr-Hereingabe an den scheppernden Querbalken gesetzt (50.). Einen weiteren Lampe-Kracher blockte Melchiorshausens einspringender Marven Lange in höchster Not am Fünfer (61.). „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass er nach seinen vergebenen Chancen noch getroffen hat“, sagte Repschläger über Marco Lampe: „So geht er mit einem guten statt einem schlechten Gefühl aus dem Spiel.“

Schönthal erklärt die Konzentrationsschwächen

Schönthal ärgerte sich über das Gegentor: „Wir hatten extra vor diesen Rücklagen in den Sechzehner gewarnt.“ Auch Melchiorshausens Verteidiger Lucas Görgens meinte: „Das Tor war vermeidbar. Der Flankengeber darf da nicht an mir vorbeikommen. Letztlich hat uns die Zweikampfhärte gefehlt, die gegen Hasenbüren noch da war.“ Wie schon beim 4:1 in der Vorwoche und in der Vorbereitung kämpfte der TSV auch im Derby angesichts der vielen verletzten Stammspieler wie Enrico Nienstermann (Patellasehnenreizung) mit Personalnot. „Und wenn selbst Angeschlagene spielen, lässt zum Spielende eben die Konzentration nach“, sagte Schönthal.

Keeper Schultka entschärft Heinemann-Kopfball

So hatte Lukas Heinemann noch die einzig echte Ausgleichschance, doch seinen Kopfball am kurzen Pfosten parierte Weyhes Keeper Yannik Schultka (85.). „Letztlich stimmt es mich positiv, dass Melchiorshausen nur zu Chancen gekommen ist, weil wir Fehler gemacht haben, nicht weil sie in den Szenen besser waren“, sagte Repschläger.

Mevlud Schill baut Weyhes Spiel auf

Insbesondere die erste Halbzeit missfiel dem 51-Jährigen aber: „Da haben wir vergessen zuzubeißen. Viele waren ziemlich nervös, sodass sie von unserem Plan abgewichen sind.“ Die Gäste bauten das Spiel immer wieder über Innenverteidiger Mevlud Schill auf. Doch die etlichen langen Bälle stellten die hochgewachsenen Melchiorshauser Lucas Görgens und Marven Lange nicht vor große Probleme. Am Ende reichte es dennoch zum Derbysieg.

Spieler des Spiels: Marco Lampe Der Weyher Stürmer entschied das Derby mit seinem goldenen Tor, sorgte in und rund um Melchiorshausens Strafraum zudem immer wieder für Gefahr.

Als Frustessen wollte Görgens das traditionelle Melchiorshauser Spanferkel-Büfett jedoch nicht bezeichnen: „Aber natürlich ist die Stimmung nach der Niedelage jetzt gedämpfter als nach einem Sieg.

Fußball-Landesliga Bremen: TSV Melchiorshausen - SC Weyhe 0:1 (0:0) Melchiorshausen: Ewert - Lange, Görgens, Westerhold (79. Rajakulasingam) - T. Kaiser (90.+3 Lehmkuhl), N. Kaiser, M. Nienstermann, Heinemann, Aradini (59. K. Nienstermann) - Weseloh (83. Kel.-E. Heise), Anton.

Weyhe: Schultka - Braune, Schill, Landwehr, Behrmann - Sarr (90.+1 Schneider), Korac (90.+1 Piepenbrink), Tylla, D. Lampe (64. Sleiman) - M. Lampe (76. Nagel), Wieczorek.

Tore: 0:1 (64.) M. Lampe.

Schiedsrichter: Sören John (BSC Hastedt).