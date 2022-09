Aydin Sünün: Derbyheld aus Diepholz

Von: Malte Rehnert

Schon nach drei Minuten hatte Aydin Sünün im Stadtderby diese Chance – er ließ sie aus. Dafür langte St. Hülfes Stürmer beim 6:3 in Diepholz später zweimal zu und bereitete noch drei Treffer vor. © Thomas Wilck

SPIELER DES WOCHENENDES Mittelstürmer Aydin Sünün glänzt beim „Highlight“ für St. Hülfe-Heede. Zwei Tore, drei Vorlagen im Stadtderby der Bezirksliga in Diepholz (6:3) - und er selbst sagt: „Es hat alles gepasst.“ Im Sommer könnte für den 33-jährigen Goalgetter jedoch Schluss sein mit Fußball. Warum, erzählt er im Frühstückspausen-Gespräch.

Diepholz – Als viele seiner Teamkollegen in Diepholz und Oldenburg noch ein bisschen um die Häuser zogen, war Aydin Sünün längst zu Hause. Die Feier nach dem 6:3-Triumph im Stadtderby der Fußball-Bezirksliga bei der SG Diepholz fiel ziemlich kurz aus für den Mittelstürmer des TuS St. Hülfe-Heede: „Ich war nur etwa eine Stunde da.“ Verständlich, denn am Montag hatte er Frühschicht in einem Folienunternehmen in Steinfeld. Dienstbeginn: sechs Uhr. Um acht Uhr opferte der 33-Jährige seine komplette Frühstückspause, um mit dieser Zeitung über eine Partie zu reden, die ihm lange in bester Erinnerung bleiben wird.

Zwei Tore, drei Vorlagen: Sünün war im ersten Stadtduell dieser zwei Teams ganz klar der Mann des Sonntagnachmittags und ist nun – wen wundert’s? – auch der „Spieler des Wochenendes“. „Vielen Dank für die Auszeichnung, das freut mich sehr“, schrieb der Torjäger bei der ersten Kontaktaufnahme. Und im Frühstückspausen-Gespräch fügte er an: „In diesem Derby hat wirklich alles gepasst.“

Für ihn selbst war das Kräftemessen mit dem Nachbarn ein ganz besonderes – aus mehreren Gründen. Wie Trainer Nils Jakobsen, sein bester Kumpel, wohnt Sünün mitten in Diepholz, „nur einen Kilometer vom Sportplatz entfernt. Der ist für mich näher dran als der in St. Hülfe.“ Die Sününs sind eine Diepholzer Familie. Entsprechend heiß war Aydin, der noch vier Geschwister hat, auf das „Highlight der Saison. Wir warten schon seit gefühlt 100 Jahren darauf.“ Und dann legt er für den Club aus dem Ortsteil im Nordosten der Kreisstadt so eine Gala hin – gekrönt von zwei speziellen Co-Produktionen. Erst bereitete sein Bruder Mazlum (27) eines seiner Tore vor, dann revanchierte sich Aydin mit dem Assist zum 6:3-Endstand. Seine eigenen Treffer widmete er dem kürzlich geborenen Sohn seines Teamkollegen Andre Krause.

Der Typ ist so unglaublich wertvoll für die Mannschaft. Er lädt die Jungs zum Essen ein, stellt sich nie in den Vordergrund. Manchmal könnte er auf dem Platz noch etwas ekliger sein – aber so ist er eben nicht.

Insgesamt bringt es der „verrückte Fußballer“ (Selbstbeschreibung) nun auf drei Saisontore – noch recht bescheiden für seine Verhältnisse. Sünün, in der Jugend einst auch mal in Rehden und Lohne, im Herrenbereich in Mühlen und Holdorf, hat für seinen Heimatverein St. Hülfe damals 56 (Kreisliga A) und 42 (Kreisliga) Mal zugeschlagen. Irre Werte. Doch inzwischen schafft es der dreifache Familienvater – Sohn Aran ist sieben, Tochter Ayla fünf, Sohn Cihan wird an diesem Dienstag ein Jahr alt – wegen der Schichtarbeit nur noch selten zum Training. Sein linkes Knie, an dem er bereits zwei Knorpelschäden inklusive Operationen hatte, bereitet derzeit zwar keine Sorgen, eine Bandage braucht er nicht mehr – aber: „Ich bin eben nicht richtig fit.“

Job und Familie (im Dezember erwarten die Sününs Kind Nummer vier) haben mittlerweile Vorrang. Deshalb wollte er nach dem Aufstieg im Sommer eigentlich aufhören. Doch Bruder Mazlum, Paul Kosenkow und Jakobsen überredeten ihn, noch ein Jahr dranzuhängen. „Wenn Aydin vor dem Tor Platz hat, kannst du ihn nicht aufhalten – das weiß jeder“, schwärmt der TuS-Coach: „Er ist eiskalt, seine Spielfreude riesig. Und dass er jetzt quasi in seinem Zuhause gezeigt hat, welche Klasse er besitzt, ist richtig toll für ihn.“

Das ganze musikalische Talent hat mein Bruder abbekommen. Ich kann nur Fußball, mehr nicht.

Jakobsen, auch Patenonkel von Aran (war Einlaufkind beim Derby) und fast ein sününsches Familienmitglied, ahnt, dass es schwierig wird, seinen Kumpel Aydin zu einer weiteren Saison zu bewegen: „Deshalb denke ich noch nicht darüber nach.“ Vermutlich, sagt Sünün, „ist im nächsten Sommer Schluss mit Fußball. Dann kann ich meinen Sohn trainieren, der in Diepholz spielt.“

Bis dahin will der Mann mit der Nummer 63 („das Autokennzeichen meines Geburtsorts Viransehir in der Türkei“) aber richtig Gas geben. Sein Ehrgeiz ist ungebremst: „Mein Ziel sind 30 Tore in 30 Spielen. Ich weiß, dass da noch einiges kommen muss . . .“

Derbysieger-Selfie: Aydin Sünün (l.) mit Söhnchen Cihan und Bruder Mazlum in der Kabine nach dem 6:3. © sünün