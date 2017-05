Im Derby um die letzten Punkte

Bassum - Stefan Müller legt ein ehrliches Geständnis ab. „Ich hätte nicht gedacht, dass die da unten nochmal rauskommen“, sagt der Trainer des SC Twistringen über seine nächsten Gegner vom TSV Bassum, bei denen er am Sonntag zum Nachbarschaftsduell antreten muss. Noch vor knapp sechs Wochen stand die Mannschaft von Coach Torsten Klein am Tabellenende, hat nun aber den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga fast sicher, braucht nur noch zwei Punkte, um der Relegation zu entkommen. Den einen Platz höher postierten Twistringern fehlt dafür noch ein Zähler – es ist also angerichtet für ein packendes Derby um den Klassenerhalt.

Kleins Mannschaft geht diesse Aufgabe nach vier Siegen aus den jüngsten fünf Partien selbstbewusst an. „Wenn uns vor ein paar Monaten jemand gesagt hätte, dass wir die Relegation noch erreichen, hätten wir das blind unterschrieben“, erinnert sich der einstige Klasse-Keeper, der die Mannschaft im Winter übernommen hatte. „Jetzt aber wollen wir die nicht mehr. Das sind zwar immer schöne und spannende Spiele, aber ich habe genug davon“, verrät der Mann, der vor knapp einem Jahr als Coach des TSV Eystrup erst in dieser „Verlängerung“ den Aufstieg in die Bezirksliga unglücklich verpasst hatte. „Also sehe ich mir solche Begegnungen lieber als Zuschauer an – selbst wenn ich dafür Eintritt zahlen muss.“

Müller lobt und fordert

Dass am Sonntag die Bassumer Stadionkasse klingelt, dürfte jetzt schon feststehen. „Denn unabhängig von der Tabellenkonstellation ist es ein brisantes Derby – und wir haben was gutzumachen“, fordert Müller. Zu sehr nagen noch die vier Niederlagen der vergangenen beiden Serien, das 1:4 im Hinspiel und das Aus im Bezirkspokal in dieser Saison am SCT-Coach. Anders als oft vor Auswärtsspielen wäre er daher diesmal nicht mit einem Punkt zufrieden: „Wir wollen gewinnen.“

Das möchte auch Klein – obwohl seinen Kickern noch der 3:1-Sieg vom Mittwoch in den Knochen steckt („Das war auf dem knüppelharten Platz nicht schön“) und er seine Abwehr auf beiden Außenverteidiger-Positionen umbauen muss. Für den angeschlagenen Wilke Kluge soll wieder Jannes Matzen die rechte Seite zustellen, aber für Patrik Remmert (Abi-Fahrt) hat Klein noch keinen Ersatz auf links. Müller wiederum fehlt in seiner Offensive die Masse an Alternativen, um daraus Kapital zu schlagen, weil sich Timo Hiller und Julian Fuhrmann im Kurzurlaub befinden.

Es fehlen (Bassum): Mark Schröder (Wadenprobleme), Wilke Kluge (Knöchelblessur), Patrik Remmert (Abi-Fahrt).

Es fehlen (Twistringen): Andre Marischen (Gelb-Rot-Sperre), Julian Fuhrmann, Timo Hiller (beide im Kurzurlaub).

ck