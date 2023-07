Cup-Derby mit unterschiedlichen Vorzeichen: Wetschen gebeutelt zum FC Sulingen, Pingel „entspannt“

Von: Cord Krüger

K.o.-Kracher zum Saisonstart: Fußball-Landesligist FC Sulingen empfängt am Freitagabend Ligakonkurrent TSV Wetschen zum Erstrundenduell im Bezirkspokal. Was die Trainer vor dem Derby sagen.

Sulingen – Kevin Reinking? Schulter ausgekugelt. Nico Files? Muskelfaserriss. Louis Thelken und Sören Sandmann? Achillessehnen-Probleme. Alen Suljevic? Adduktorenzerrung. Tino Senkler? Bänderriss. Diese stattliche Verletztenliste des TSV Wetschen kam allein während der knapp vierwöchigen Vorbereitung zustande. Weil Neu-Trainer Björn Wnuck aber immer das Positive in jedem Problem sieht, sagt er vor dem Bezirkspokal-Derby am heutigen Freitagabend beim FC Sulingen: „Der Vorteil ist, dass ich niemandem im Kader sagen muss, dass er nicht dabei sein kann!“

Deutlich mehr Auswahl vor der um 19.00 Uhr beginnenden Erstrunden-Partie hat Sulingens Coach Marian Pingel. Trotzdem stellt er klar: „Die Favoritenrolle muss ich schon den Wetschern zuschieben. Dieser Kader hat in seiner ganzen Breite viel Erfahrung vorzuweisen. Erfahrung, die wir erst noch sammeln müssen“, sagt er über die in dieser Klasse längst etablierten Gäste und seinen Landesliga-Aufsteiger.

Wnuck nimmt besagte Favoritenrolle an: „Ich gehe tendenziell davon aus, dass eher wir das Spiel machen müssen. Aber dafür haben wir noch immer eine schlagkräftige Truppe zusammen.“

Und den passenden Rahmen für dieses Nachbarschaftsduell schaffen die Nordsulinger. „Wir wollten, dass dieses Spiel auf unserem A-Platz steigen kann“, erklärt Pingel, „deswegen haben sich beide Seiten auf eine Vorverlegung um eine halbe Stunde geeinigt.“ Denn wer weiß? Vielleicht bekommen die Zuschauer ja sogar ein Elfmeterschießen zu sehen, und dafür wäre es ohne Flutlicht schon zu schummerig. An diese Extra-Portion Spannung mag Pingel allerdings nicht so recht glauben: „Ich habe Wetschens Weg seit dem Aufstieg 2020 mitverfolgt, dieser Verein hat eine krasse Entwicklung genommen.“ Andererseits sieht er seinen Bezirksliga-Meister nicht chancenlos: „Selbst auf die Gefahr hin, dass ich jetzt drei Euro ins Phrasenschwein stecken muss: Für beide Seiten ist es das erste Pflichtspiel, und keiner weiß genau, wo er steht.“

Mit der Vorbereitung ist der Sulinger Coach „ganz zufrieden“, die angeschlagenen Akteure und einige Urlauber kehrten ins Mannschaftstraining zurück. „Viele haben wir fitnessmäßig schon auf das Level gehoben, das wir uns vorstellen. Wir sind da ganz entspannt.“

Etwas länger dauert es bei Mittelfeldmann Alper Yildirim, für den dieses prestigeträchtige Duell ebenso noch zu früh kommt wie für den im Aufbautraining befindlichen Christian Zerfowski. Torwart Thorben Klöcker und Neuzugang Roman Obst fehlen urlaubsbedingt, ansonsten hat Pingel alle Mann an Bord. Für Klöcker steht Daniel Poda im Kasten, während des jüngsten ALTS-Cups zum Keeper des Turniers gekürt. Zu tun bekommen könnte er es unter anderem mit Wetschens Offensiv-Neuzugang Claas Langhorst, der bei Wnuck bereits einen starken Eindruck hinterließ: „Claas ist unheimlich agil und abschlussstark. Er hat einen Schuss wie ein Pferd.“

Es gab bei allen Wermutstropfen wie etwa der Verletztenmisere aber noch weitere Lichtblicke für Wetschen, wie Wnuck unterstreicht: „Wir haben an der einen oder anderen Stelle etwas Neues ausprobiert, und das haben die Jungs in den Testspielen schon gut umgesetzt.“ Doch wie sagte Pingel? Jetzt beginnen die Pflichtspiele. . .

Feucht-fröhlicher Wetscher Fanbus

In einem Punkt ist der TSV Wetschen schon vor dem Derby kaum zu schlagen: Zum Discountpreis von fünf Euro setzen die Blau-Gelben am heutigen Freitag ab 18 Uhr (vom Parkplatz Recker) einen Fanbus ein – Getränke inklusive! Nun gut, viel verzehren können die Mitfahrer nicht, wenn sie ihren Landesligisten zum Liga-Gefährten FC Sulingen begleiten. Die nur 28 Kilometer sind in einer halben Stunde bewältigt. . .