Der Zehner-Mutant Wilms hat gezündet

Von: Gerd Töbelmann

Glänzte in seiner neuen Rolle als Zehner und traf bei Wetschens 3:0-Erfolg vom Samstag gegen Alfeld doppelt: Aljoscha Wilms (rechts). © töbelmann

Start nach Maß für den TSV Wetschen in der Fußball-Landesliga. Der Vize der vergangenen Saison setzte sich am Samstag mit 3:0 gegen Aufsteiger SV Alfeld durch.

Wetschen – Hauptsache, die Jungs passen mit ihrer breiten Brust heute noch durch eine Tür. Grund: Nach dem 3:0 (0:0) des Fußball-Landesligisten TSV Wetschen vom Samstag zum Saisonstart gegen Aufsteiger SV Alfeld meinte Trainer Sascha Hegerfeld, der den urlaubenden Oliver Marcordes vertrat: „Nach dem 0:0 zur Pause hatte ich keine Angst und musste auch nicht viel sagen. Diese Mannschaft weiß ganz genau, was sie wie und wann zu machen hat.“ Mehr Lob geht ja kaum. Braucht es da noch Übungsleiter . . .?

Allerdings: In den ersten 45 Minuten tat sich der Landesliga-Vize der vergangenen Saison auf eigenem Platz vor leider nur 80 Zuschauern doch sehr schwer. „Da hatten wir einige technische Mängel im Spiel“, erklärte Hegerfeld. Und Kapitän Aljoscha Wilms fügte noch hinzu: „Alfeld hat da besser verschoben. Deshalb war es schwer für uns.“

Beide Mannschaften scheuten im ersten Match der Serie zunächst das Risiko. Alfeld spielte munter mit, hätte auch gefährlich sein können – wenn da die Abseitsregel nicht gewesen wäre. . . Die beste Chance vergab Fabian Carduck in der 36. Minute, als er das Leder aus zwölf Metern über den Balken jagte. Und was brachte Wetschen vorn zustande? Zunächst nicht so viel. In der 41. Minute zielte Kai Wessels nach einer Ecke zu hoch.

Hegerfeld machte sich aber keine Sorgen (siehe Aussage weiter vorn). Und der Mann sollte sich nicht irren. Oder, wie es Angreifer Ricardo Tenti treffend feststellte: „Wir haben Alfeld 45 Minuten weich gekocht, um danach den Lohn einzufahren.“

Wetschens Neuer Alen Suljevic „ist vorn eine Granate“ Neun Tore in 16 Liga-Spielen – keine schlechte Quote für einen Stürmer. Trotzdem ging es für Alen Suljevic beim Bremer SV in diesem Sommer nicht weiter. Das 23-jährige Eigengewächs des BSV Rehden, erst im Winter vom Nord-Regionalligisten zum späteren Bremen-Liga-Meister und Landespokalsieger gewechselt, musste die Hanseaten nach dem Aufstieg in die Regionalliga verlassen. Jetzt hat der Angreifer einen neuen Verein – nur ein paar Kilometer von seiner alten sportlichen Heimat Rehden entfernt. Am Samstag lag dem TSV Wetschen die Spielerlaubnis vor, wenige Stunden später stand er bereits im Kader des Landesligisten, wurde auch eingewechselt und bereitete sogleich einen Treffer vor. „Alen hat zwar eineinhalb Monate nichts gemacht, trainiert jetzt aber schon einige Zeit bei uns mit, war in den Tests als Gastspieler dabei – und jetzt haben wir für vorn noch mal eine Granate dazubekommen“, verdeutlicht Wetschens Trainer Oliver Marcordes.

Im Sommer 2018 war Suljevic aus der Rehdener A-Jugend in den Regionalliga-Kader des BSV aufgerückt – und traf prompt im zweiten Saisonspiel. Sein 2:2 gegen Havelse war aber auch sein vorletztes Tor in 22 weiteren Einsätzen für die Schwarz-Weißen – die Konkurrenz im Rehdener Sturm war einfach zu groß. Im Januar ging’s zum Bremer SV. ck



Zunächst hätte der 26-Jährige selbst für das 1:0 sorgen können, doch sein Kopfball aus Mittelstürmerposition war zu schwach und unplatziert. Nur fünf Minuten später wurde die erhöhte Wetscher Schlagzahl belohnt: Nachdem die Gäste das Spielgerät zweimal nicht klären konnten, stand Wilms am rechten Fleck und vollendete aus 13 Metern per Vollspann zur Führung.

„Mir war klar, dass wir gewinnen, wenn wir das 1:0 machen“, sagte Hegerfeld – und irrte sich wieder nicht. In der 62. Minute hätte Last-Minute-Neuzugang Alen Suljevic (siehe auch Extra-Text) das 2:0 machen können, traf aber nur die Latte. Drei Minuten später machte es Torge Rittmeyer gekonnt besser, denn der 21-Jährige nahm einen Befreiungsschlag von Lennart Kruse volley – und erzielte das 2:0. Von Alfeld war nun gar nichts mehr zu sehen. Wetschens Keeper Tim Becker konnte die Sonne genießen.

Seine Vorderleute legten aber weiter den Vorwärtsgang ein. Nachdem der aus Twistringen gekommene und eingewechselte Lennart Bors (70.) sowie Finn Raskopp (82.) noch gescheitert waren, sorgte Wilms in der 87. Minute nach Vorarbeit von Suljevic für die 3:0-Entscheidung.

Dass er am Samstag als gelernter Sechser zum Zehner mutierte und damit weiter vorn agierte, erklärte er so: „Ich sollte Alfelds guten Sechser etwas eher attackieren. Deshalb habe ich weiter von gespielt. Hat doch ganz gut geklappt – oder?“ Gegner ausgeschaltet und noch zwei Tore gemacht. Mehr geht kaum.