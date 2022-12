„Der Wind ist mein Berg“: Wagenfelder Julian Vogler startet als Mountainbiker durch

Von: Daniel Wiechert

Rund 18 000 Kilometer riss Julian Vogler in einem Jahr mit dem Mountainbike ab. © Vogler

Wenn schon, denn schon. Diesen Leitspruch lebt Julian Vogler. Für sein Hobby, das Mountainbiken, betreibt der Wagenfelder einen immensen Aufwand. Als Beispiel taugt die Deutsche Meisterschaft 2022 im Hochschwarzwald. „Ich bin am Dienstag angereist, um mir am Mittwoch schon die Strecke erstmals anschauen zu können. Donnerstag habe ich es ruhiger angehen lassen, ehe ich Freitag wieder auf der Strecke war, um für den Renntag am Samstag auf alles vorbereitet zu sein“, berichtet Vogler: „Andere reisen erst am Tag vorher an – aber für so ein Saison-Highlight würde sowas für mich nie infrage kommen.“

Wagenfeld – So gehen flugs einige Urlaubstage drauf. Macht dem Technischen Zeichner nichts. „Ich arbeite seit 23 Jahren bei ZF, in der Zeit hatte ich zweimal zwei Wochen am Stück Urlaub. Und da habe ich mich jeweils dermaßen gelangweilt, dass ich gesagt habe: nie wieder.“

Für die DM in der Mountainbike-Disziplin Marathon lässt sich festhalten: Voglers Engagement zahlte sich aus. Der 40-Jährige landete in seiner Altersklasse auf Rang fünf. Bemerkenswert für einen niedersächsischen Flachländer. Schließlich galt es, auf dem 78 Kilometer langen Kurs mehr als 3 000 Höhenmeter zu bewältigen. Woher seine Kletterkünste kommen? Dazu später mehr.

„Als Lütte über Matschwege gewetzt“

Zunächst zurück in die 80er-Jahre. Julian Vogler wächst in Lohaus, Teil der Gemeinde Rehden, auf, entdeckt dort früh die Liebe fürs Fahrradfahren. „Es war in meiner Erinnerung immer Teil meiner Kindheit“, sagt Vogler: „Ich bin als Lütte immer hinter der Bahn über die ganzen Matschwege gewetzt.“

In der Kindheit im Kartsport unterwegs

Sein bevorzugtes Sportgerät hatte während der Kindheit und Jugend jedoch vier Räder. Im Kartsport ist Julian Vogler mit seinem ebenfalls motorsportaffinen Vater Horst viel im ganzen Land unterwegs. Zu dieser Zeit entwickelt sich auch das Interesse am Schrauben. „Ich bin schon sehr detailverliebt“, sagt Vogler, der noch heutzutage teilweise als Kartmechaniker aushilft: „Ich würde zum Beispiel nie mit alten Reifen zu einem Moutainbike-Rennen fahren. Ich habe auch immer unterschiedliche Profile dabei, natürlich auch neue Schaltzüge. Was macht der Luftdruck? Sind die Dämpfer richtig eingestellt? Wenn es ernst wird, muss das Material einfach stimmen.“ Auch optisch: „Mit einem dreckigem Fahrrad stelle ich mich nicht an die Startlinie, da wische ich vorher überall mit einem feuchten Tuch drüber. Dieser Perfektionismus kommt aus Kartzeiten, ganz klar.“

18 000 Kilometer riss Vogler in zwölf Monaten ab

Perfektes Material allein reicht nicht, um beim Mountainbiken erfolgreich zu sein. Schon Fußballschleifer Felix Magath wusste: Qualität kommt von Qual. 18 000 Kilometer riss Vogler in den vergangenen zwölf Monaten per Pedal ab, in etwa die Fahrstrecke von Berlin nach Peking. Hin und zurück wohl gemerkt.

„Okay, jetzt musst du wieder in den Regen“

„Wenn ich einen Sport mache, will ich auch immer besser und besser werden – und irgendwann willst du auch gewinnen“, erklärt Vogler seine Motivation. Und beim Mountainbiken gelte: Mehr hilft mehr. „Ich glaube, es gibt keine Sportart, die du so intensiv leben musst, um am Ende ganz vorn mitzufahren. Die letzten Sekunden im Rennen zu finden – das ist nicht mal eben eine Stunde Training mehr in der Woche, sondern drei, vier Stunden mehr, und zwar über Monate hinweg.“ Nicht immer sei das Training ein Selbstläufer: „Ich habe heute morgen rausgeguckt und gedacht: Okay, jetzt musst du wieder in den Regen. Aber du musst halt, ist eben so. Im Plan steht, heute musst du 2:45 Stunden aufs Rad – und dann geht es eben raus und los.“

Im Hochschwarzwald fühlt sich Julian Vogler wohl. © Privat

Ihm hilft dabei der rasante Fortschritt. Denn Vogler ist fast noch ein Frischling im Radsport. Erst 2017 fuhr er sein erstes Rennen – aus der kalten Hose heraus. Freunde hatten ihn gefragt, ob er nicht Lust habe, bei ihnen mit im Team zu fahren. „Es war ein 24-Stunden-Rennen in Duisburg – schon ein gewagter Start“, lacht der 40-Jährige in der Retrospektive. Er hatte Spaß. Doch zunächst stieg er nur sporadisch auf den Sattel. Der Knackpunkt war die Pandemie, genauer gesagt der erste Lockdown. „Ohne Corona wäre das bei mir mit dem Radfahren nicht so ausgeartet“, glaubt Vogler. „Du konntest eigentlich nichts machen, nur Fahrradfahren ging immer. Und dann hast du halt einfach mal die Stundenfahrzeit pro Woche drastisch erhöht.“

„Da dann auf dem Treppchen zu stehen – schon geil!“

Nach intensiven Monaten nahm er dann auch erstmals an Etappenrennen teil , leckte dabei Blut, wie er sagt. „Anfangs war ich immer so Top 200, dann Top 100. Dieses Jahr habe ich beim Rothaus Bike Giro eine Etappe gewonnen und bin Gesamt-Zweiter in meiner Alterskategorie geworden. Da dann auf dem Treppchen zu stehen – schon geil!“

Vogler fährt im Training bewusst gegen den Wind

Rothaus Bike Giro. Also wieder Hochschwarzwald. Dort, wo auch jene anfangs erwähnte Deutsche Meisterschaft stattfand. Das Terrain im Mittelgebirge liegt Vogler, dem Mann aus der niedersächsischen Fläche, also. „Der Wind ist mein Berg“, erklärt der Wagenfelder: „Ich schaue einfach im Wetterbericht nach, woher der Wind weht. Und danach plane ich dann meine Trainingsfahrten. Durch das ständige Gegen-den-Wind-Fahren fällt es mir mittlerweile erstaunlich leicht, die Berge während der Rennen hochzukraxeln.“

Ich habe meinen 40. Geburtstag auf dem Rad in Dänemark verbracht. Meiner Meinung nach besser, als in der Heimat rückwärts auf dem Esel durch das Dorf reiten zu müssen.