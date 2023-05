TV Oyten holt sich den Oberliga-Titel - aber auch Vizemeister HSG Hunte-Aue Löwen feiert

Von: Matthias Borchardt

Teilen

Glückliche Gesichter nach einer herausragenden Saison: Lea Hillmer (links) und Kim Klostermann, die erfolgreichsten Löwinnen in Dinklage, nehmen das Trainerduo Klaus Klostermann und Medea Mosel in die Mitte. © borchardt

Die HSG Hunte-Aue Löwen hat in der Handball-Oberliga der Frauen alles getan, was möglich war. Doch der 43:30-Kantersieg beim TV Dinklage reichte letztlich nicht zur Meisterschaft. Der TV Oyten, der bereits vor dem letzten Spieltag als Aufsteiger feststand, patzte nicht - und gewann wegen des direkten Vergleichs den Titel. Die punktgleichen Löwinnen feierten trotzdem ihre tolle Saison.

Dinklage – Das packende Kopf-an-Kopf-Rennen ist beendet: Dank eines 27:16-Erfolgs über den MTV Tostedt sicherte sich am Sonntag der TV Oyten die Meisterschaft in der Handball-Frauen-Oberliga. Bei Punktgleichheit mit der HSG Hunte-Aue Löwen (40:12 Zähler) entschied der direkte Vergleich über den Titel. Und da war der TV Oyten ein Tor besser, hatte für die Dritte Liga gemeldet und steigt somit auf. Die Löwinnen hatten bereits am Samstag beim Absteiger TV Dinklage einen 43:30 (21:16)-Kantersieg eingefahren. Sie sind Vizemeister vor der SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn (auch 40:12 Punkte).

Löwen-Coach Klaus Klostermann nahm den Titel-Ausgang sportlich: „Das hat sich Oyten nicht mehr nehmen lassen – Glückwunsch zur Meisterschaft und zum Aufstieg.“ Löwen-Kapitänin Lea Hillmer unterstrich: „Wir sind stolz, was wir als Aufsteiger geleistet haben.“

„Wir sind richtig zufrieden, denn wir wollten uns mit einem Sieg aus einer langen Saison verabschieden“, freute sich Klostermann über zwei Punkte zum Abschied. Trainer-Partnerin Medea Mosel urteilte nach dem erfolgreichen Abschluss: „Wir haben uns die Party verdient.“ Gastgeber TV Dinklage hatte die Löwinnen spontan vor der Halle zur Abschluss-Feier eingeladen.

Kapitänin Hillmer strahlte dort nicht nur wegen ihrer 16/6 Tore: „Es hat richtig Bock gemacht. Wir haben uns für eine gute Saison belohnt.“

Bei den Gästen fiel nicht nur Torjägerin Karla Witte (weilte auf einer Hochzeitsfeier) aus. Kurz vor Beginn der Partie musste Linksaußen Madeline Matos Ferreira aufgrund eines allergischen Schocks passen. Vor etwa 300 Zuschauern begannen die Löwinnen konzentriert, führten schnell mit 5:2 (5.). Vor allem Hillmer übernahm Verantwortung in der zweiten Reihe, traf allein in Hälfte eins zehnmal. Die schnelle Julia Bahr erhöhte per Gegenstoß auf 11:4 (11.).

Spielerin des Spiels: Lea Hillmer Die Kapitänin der Löwinnen bot eine Klasse-Leistung, erzielte in Dinklage 16 Tore und verwandelte sechs Siebenmeter eiskalt.

Die Dinklagerinnen ließen aber nicht die Köpfe hängen, kämpften weiter und holten mehrere Siebenmeter heraus. Mit verwandeltem Strafwurf verkürzte Haupttorschützin Lena Kampers (10/8) auf 11:15 (20.). Eine gut aufgelegte Kim Klostermann sorgte in Unterzahl mit dem Tor zum 19:13 (23.) wieder für klare Verhältnisse. Es folgte der Auftritt der eingewechselten Löwen-Torhüterin Svenja Gatzemeier, die nacheinander Würfe von Melanie Fröhle, Michelle Niehaus, Johanna Herzog und Marlene Reinke parierte. „Svenja hat super gehalten“, lobte Mosel die 28-Jährige.

Nach dem Seitenwechsel kam der Absteiger dank der Treffer von Linksaußen Lena Fortmann (8) auf 20:24 (37.) heran, doch Bahr und Klostermann mit Doppelpack erhöhten auf 27:20 (39.). Beim Stand von 21:27 (40.) nahm Dinklages Merrit Herzog Rückraumshooterin Hillmer in Manndeckung. Doch diese Maßnahme zeigte keine Wirkung, so nutzte Bahr ihren Platz am linken Flügel zu insgesamt sechs Toren. Der 26-Jährigen gelang beim 36:26 (51.) die erste Zehn-Tore-Führung.

Ihre gute Verfassung aus dem letzten Heimspiel gegen den TuS Jahn Hollenstedt (34:31) bestätigte Allrounderin Kim Klostermann, die sich mehrfach durchsetzte und erneut ein Dutzend Tore warf. „Kim hat das mega gemacht“, fand Mosel. In der Endphase erzielte Linkshänderin Elis Kambacheva, die sonst noch in der A-Jugend spielt, die Tore zum 40:28 (54.) und 41:29 (56.). Den Schlusspunkt zum 43:30 setzte Elisa Buchwald.

Kreisläuferin Larissa Gläser freute sich über den 20. Sieg im 26. Meisterschaftsspiel: „Hier herrscht eine mega Stimmung in der Halle. Das war ein hartes Stück Arbeit, wir haben aber unser Ding gespielt und durchgezogen.“

Stenogramm TV Dinklage - HSG Hunte-Aue Löwen 30:43 (16:21) - Löwinnen: Michel, Gatzemeier - Oehlmann (1), Bahr (6), Gläser (1), L. Witte (3), Scheper, Hillmer (16/6), Meyer, Klostermann (12/1), Buchwald (2), Mohammad, Kambacheva (2). Siebenmeter: Dinklage 8/8, Löwinnen 8/7. Zeitstrafen: Dinklage 4, Löwen 3. Schiedsrichter: Georg Hesselbarth/Stefan Schminke (TV Schiffdorf/SG Findorff). Zuschauer: 300.