Theo Klare: Der verteidigende Flügelflitzer

Von: Cord Krüger

Guter Kontakt: Theo Klare (r.) bekommt hier die Glückwünsche von Devin Schmidt für die Flanke zum 3:0 am Sonntag. „Ich freue mich, wenn ich Devin im Spiel ein bisschen anleiten kann“, sagt Rechtsverteidiger Klare. © Krüger

Theo Klare vom TuS Sulingen ist „Spieler des Wochenendes“. Der 21-jährige Rechtsverteidiger fühlt sich „pudelwohl“ auf seiner Seite. Den beiden Stadtderbys gegen den FC Sulingen in der kommenden Landesliga-Saison fiebert er aus einem ganz besonderen Grund entgegen.

Sulingen – Sein erster Weg vom Rasen führte Theo Klare nach dem Abpfiff zur Familie: Am Spielfeldrand hatten seine älteren Brüder Niklas und Felix das Landesliga-Heimspiel des TuS Sulingen gegen den SV Alfeld verfolgt und sich mitgefreut, wie der jüngste Klare die rechte Seite beackert, zig Zweikämpfe gewonnen und zwei Treffer beim 3:0 (1:0) eingeleitet hatte. „Als ich zu ,Niki’ und Felix kam, war ich mit meinen Gedanken noch komplett bei dem wichtigen Sieg“, gestand Sulingens bester Mann des Sonntags. Doch mitten im Plausch verriet ihm Felix, dass er mit Stadtrivale FC Sulingen gerade Bezirksliga-Meister geworden ist – nach Vilsens 1:1 gegen FC-Verfolger TuS Sudweyhe. „Irgendwie habe ich ihm gar nicht richtig gratuliert, ihm aber später eine Sprachnachricht geschickt“, verrät der Rechtsverteidiger.

Bleibt Klare beim TuS Sulingen? „Höchstwahrscheinlich“

Jetzt warten er und viele Fußballfans an der Sule gespannt ab: Schafft der TuS den Landesliga-Verbleib und so die Voraussetzung für rassige Stadtderbys in der sechsten Liga? Kommt es dann zum Bruder-Duell zwischen Theo bei den „Grünen“ und Felix bei den „Roten“? Durch die Blume beantwortet der 21-Jährige diese Fragen mit einem Ja. „Ich glaube daran, dass wir in der Liga bleiben. Das Vertrauen, das Iman uns schenkt, tut uns gut“, sagt er über seinen Trainer Iman Bi Ria. Zudem schätzt er, dass der 33-jährige Felix „durch den Aufstieg dermaßen beflügelt ist, dass er dem FC für die nächste Saison zusagt“. Und wie steht’s um Theo Klares Zukunft? Verlängert hat er beim TuS, für den er seit der C-Jugend spielt, noch nicht. Allerdings ließ er sich entlocken, „höchstwahrscheinlich“ zu bleiben: „Ich hoffe, dass in den nächsten zwei Wochen Klarheit herrscht. Ich will nur vorher wissen, wer uns in der neuen Saison trainiert.“

Christian Bei der Kellen aus dem Spartenleitungsteam bestimmt also bei der Suche nach Bi Rias Nachfolger ebenfalls über Klares Weg mit. Wie schon vor einigen Jahren, als er den einstigen Offensivspieler in der A-Jugend trainierte: „Unter Christian haben wir ein 3-5-2 gespielt, da war ich dann oft der rechte Verteidiger – und gern gleichzeitig der Flügelflitzer.“ Bekommt er seine Freiräume und Freiheiten nach vorn, „fühle ich mich auf dieser Seite pudelwohl. Das liegt mir besser, als wenn wir hinten drinstehen müssen.“

Die großen Brüder als gefragte Berater

Gegen Alfeld bestand dazu kein Grund, Klare schaltete sich oft vorn mit ein und graste auf dem Weg dorthin einiges ab: „Ich habe mich selbst gewundert, wie viele Kopfballduelle ich gewonnen habe.“ Als er dann mit einer seiner letzten Rechtsflanken Janik Dieckmann das 3:0 servierte, „habe ich von ,Niki’ ein aufmunterndes Handzeichen bekommen“, sagt der Vorbereiter über die Geste des 31-Jährigen. Das Feedback seiner Brüder bedeutet ihm viel. Der Wirtschaftsinformatik-Student fragt „Felix, Niki und Sebastian oft um Rat. Sie sind ein Stück weit meine Vorbilder. Schließlich haben sie im Fußball schon einiges erlebt.“

Fast zwangsläufig versuchen Niklas und Sebastian Klare dann, den Jüngsten zum gemeinsamen Heimatverein TSV Mellinghausen in die 1. Kreisklasse zu lotsen. Dort, wo es der 34-jährige Sebastian (früher unter anderem mit dem TV Neuenkirchen in der Bezirksliga) in dieser Serie schon zwölfmal klingeln ließ.

Doch daraus wird (noch) nichts: „Manchmal frage ich mich aber, ob ich den Aufwand in der Landesliga noch schaffen kann.“ Klare studiert in Braunschweig, die stetige Fahrerei nach Sulingen um des Fußballs willen, die Freundin und das Studium seien manchmal schwer unter einen Hut zu bringen.

Bisher gelingt es. Ein Zeichen dafür, wieviel ihm der TuS bedeutet. „Für mich war sehr wichtig, nach der A-Jugend stückweise rangeführtzu werden – ohne gleich immer spielen zu müssen“, sagt er über seine Anfänge in der Ersten unter Trainer Thorolf Meyer. In der Vorsaison zählte der Rechtsverteidiger dann zum Stamm – oft mit seinen Brüdern Felix und Niklas in der Viererkette, ehe sie den TuS im Sommer verließen.

Der jüngste Klare blieb – und sieht sich jetzt in der Pflicht, den Jüngeren zu helfen: „Devin Schmidt zum Beispiel hat einen Riesen-Sprung gemacht“, sagt er über den 21-Jährigen: „Ich freue mich, wenn ich ihn im Spiel ein bisschen anleiten kann.“