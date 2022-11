Spieler des Wochenendes: Twistringens Wachmacher Christoph Harms wirbelt in wilder Anfangsphase

Von: Malte Rehnert

Schnellstarter: Twistringens Christoph Harms (rechts) war direkt voll da. © Diekmann, Julian

Normalerweise hat Christoph Harms an Samstagen frei. Aber diesmal musste der Zimmermann ran, weil in seiner Firma gerade umgebaut wird. Ab sieben Uhr morgens packte er mit an, um kurz vor eins ging er direkt rüber zur Sportanlage seines Fußball-Bezirksligisten SC Twistringen, zog sich um – und lieferte beim 3:1 gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst ein formidables Spiel ab. „Vielleicht hat es geholfen, dass ich vorher gearbeitet habe. So war ich richtig wach“, sagt der 24-Jährige mit einem Schmunzeln.

Twistringen – In der wilden Anfangsphase gaben die Twistringer, die nach der Erneuerung des Rasens zum ersten Mal in dieser Saison auf ihrem Hauptplatz im Stadion spielen konnten, gleich Vollgas. „Das machen wir ganz gerne mal, dieses intensive Pressing zu Beginn“, verrät SCT-Trainer Timo Rathkamp, „um selbst gleich richtig drin zu sein – und es auszunutzen, falls der Gegner vielleicht noch etwas schläfrig ist. Das hat diesmal super geklappt.“

Rathkamp „brutal happy“

Vor allem dank Harms, der schon in der zweiten Minute zum 1:0 traf und ein paar Sekunden später energisch draufging. Der Ball landete bei Hannes Fortkamp, der zum 2:0 vollendete. „So einen Start habe ich noch nie erlebt“, staunt Rathkamp: „Ich war brutal happy.“ Aber nur kurz, weil Christian-Paul Wiesner Seckenhausen prompt auf 1:2 heranbrachte (5.). „Ein halbes Eigentor. Was sind wir doch für eine nette Mannschaft . . .“, seufzt Rathkamp. Die Twistringer hatten an diesem Nachmittag allerdings den in Top-Form befindlichen Christoph Harms, der erneut zulangte (25.) und früh für klare Verhältnisse sorgte.

Harms bereits bei sechs Saisontoren

Der Mann aus Colnrade steht nun bereits bei sechs Saisontoren – Ausdruck seiner „überragenden Saison. Christoph spielt nie wirklich schlecht“, wie Rathkamp lobend anmerkt. Harms ist im Twistringer Kader aktuell der einzige Feldspieler mit einem starken linken Fuß. „Er hat einen Superschuss, ist total lauf- und zweikampfstark“, schwärmt sein Trainer, „und endlich richtig fit. Das kommt ihm zugute.“

Bei der Arbeit schoss sich Harms einen Nagel in die Wade

In den vergangenen Jahren hatte Harms, seit der C-Jugend in Twistringen und nach einem Jahr in Mörsens erster Herren seit vier Jahren zurück beim SCT, häufiger mit Verletzungen zu kämpfen. Ein Bruch des linken Mittelfußes samt Außen- und Innenbandriss setzte ihn mal für fast ein Jahr außer Gefecht. Bei der Arbeit schoss er sich einen Nagel in die Wade – wieder ein paar Monate Zwangspause. Doch nun ist „einer der besten Linksaußen der Bezirksliga“ (Rathkamp) beschwerdefrei und dreht auf. „Ich habe viel mehr Power“, urteilt Harms. Er verpasste fast keine Spielminute und fast kein Training. „So einen motivierten Typen wünscht sich doch jeder Trainer“, meint Rathkamp.

Und die Sache mit der Arbeit vor dem Spiel kann sich Harms auch künftig durchaus vorstellen – mit einem Grinsen sagt er: „Da muss ich mal meinen Chef fragen. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein . . .“

Christoph hat einen Schuss wie ein Pferd. Ich habe ihm aber gesagt, dass er nicht jedes Ding mit 200 Klamotten aufs Tor hauen muss – sondern auch mal schieben darf.

Ich schieße eben lieber doll. Aber ich muss sagen: Da hat Timo natürlich recht.