Spieler des Wochenendes: Hannes Fortkamp - der Twistringer „Baum“

SPIELER DES WOCHENENDES Hannes Fortkamp wandert immer weiter nach vorne. Er war Innenverteidiger, Mittelfeldmann - und ist jetzt Stürmer. Für Fußball-Bezirksligist SC Twistringen gelang ihm beim 4:1 gegen den TuS Sudweyhe ein Kopfball-Doppelpack. „Er ist ein richtiger Baum“, lobt Trainer Timo Rathkamp. Fortkamp spricht über seinen ungewöhnlichhen Positions-Werdegang - und verrät, warum er ziemlich kleine Schienbeinschoner trägt.

Twistringen – Der Trainer-Dialog an der Seitenlinie sagt viel aus über den aktuellen „Spieler des Wochenendes“ und seine besonderen Qualitäten. Als einer seiner hoch aufgeschossenen Verteidiger mal wieder ein Kopfballduell verloren hatte, rief Philipp Meinke vom TuS Sudweyhe rein: „Das kann doch nicht sein, das ist doch nur ein Mann.“ Und Timo Rathkamp vom SC Twistringen, der wenige Meter neben ihm stand, erwiderte trocken: „Aber es ist eben ein Fortkamp.“ Die SCT-Sturmspitze, mit Vornamen Hannes, beschäftigte gleich mehrere Abwehrmänner des TuS und war „überhaupt nicht in den Griff zu bekommen“, lobt Rathkamp. Beim 4:1-Coup gegen den Tabellenzweiten der Fußball-Bezirksliga gelangen Fortkamp zwei Tore – beide per Kopf.

Vater Wilfried, einst ein Klassekeeper und ständiger Zaungast bei Spielen seines Sohns, dürfte sehr zufrieden gewesen sein. „Er ist auch kritisch“, sagt Fortkamp junior und fügt mit einem Schmunzeln an: „Dafür gab es aber wenig Anlass.“

In der Luft sei der 22-Jährige „super-stark“, meint Rathkamp – aber auch am Boden: „Wie er die Bälle festmacht und verteilt: klasse. Er ist ein richtiger Baum. Ein Ankerspieler, den wir so nicht hatten.“ In der Vorsaison schlugen die Twistringer viele lange Bälle auf Lennart Bors, der mit seiner Schnelligkeit die gegnerischen Abwehrreihen aufriss. Doch der Torjäger ging im Sommer 2022 zum Landesligisten TSV Wetschen. Bei der Suche nach einem Nachfolger fand der SCT in Fortkamp eine interne und ungewöhnliche Lösung.

Hannes ist super-talentiert. Vielleicht der Talentierteste bei uns im Kader.

Bei den A-Junioren des JFV Rehden (Mannschaft des Jahres 2019 bei der Sportlerwahl) war der 1,90-Meter-Hüne noch Innenverteidiger: „Darauf hatte ich dann keine Lust mehr.“ Im ersten Herrenjahr wechselte er zu Blau-Weiß Lohne, spielte dort aber keine Sekunde. „Der neue Trainer wollte mich nicht“, erinnert sich Fortkamp. Außerdem war er wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie noch nicht fit. Im Januar 2020 lotste ihn der damalige Coach Uwe Küpker nach Twistringen. „Ein Glücksfall“, betont Rathkamp. Beim SCT agierte Fortkamp zunächst meistens im defensiven Mittelfeld. Vor der aktuellen Spielzeit sprachen Rathkamp und er über seine künftige Position im Team. „Hannes sieht sich selbst als Stürmer – und ich wollte ihn nicht in eine andere Rolle drücken“, sagt der Trainer: „Er hat eine klare Meinung, ist kein Ja-Sager. Das mag ich.“

Der Start ganz vorne war allerdings „echt schwierig“, gesteht Fortkamp: „Man hat deutlich weniger Ballkontakte. Und ich habe auch einige Chancen liegen lassen.“ In der Hinrunde kamen noch Probleme am linken Knie hinzu – wegen einer Überdehnung. Und Anfang 2023 bremsten ihn eine hartnäckige Erkältung und eine Rippenprellung aus. Zu diesem Zeitpunkt stand Fortkamp bei vier Saisontoren. Rathkamp: „Ich habe ihm gesagt: ,Das ist doch viel zu wenig für deine Verhältnisse. Da muss was passieren.‘“

Und es passierte was. Seit ein paar Wochen ist Fortkamp beschwerdefrei, gegen Sudweyhe gelang ihm prompt sein erster Doppelpack der Saison. Nach einer Ecke von Robin Bekefeld wuchtete er den Ball zum wichtigen 1:0 ins Netz – der Treffer ist als Kurzvideo auf dem Instagram-Account lokalsportlandkreisdiepholz zu bestaunen. Dann stieg er höher als TuS-Keeper Jannik Theiß und besorgte das 3:0.

Das trotz einiger Ausfälle sehr überzeugende 4:1 war bereits der sechste Pflichtspielsieg in Folge für den SCT, der gegen Sudweyhe mit einer extrem jungen Mannschaft (Durchschnittsalter 22,72 Jahre) antrat und inzwischen Vierter ist. „Da gehören wir auch hin“, findet Rathkamp. Nächste Saison könne man vielleicht ganz oben angreifen. Die personellen Voraussetzungen stimmen schon mal. „Alle haben zugesagt“, verrät Rathkamp.

Wie Jack Grealish Am liebsten würde Hannes Fortkamp gar keine Schienbeinschoner anziehen. „Irgendwie stören die mich“, sagt er. Aber der Schutz ist vorgeschrieben. Der 22-Jährige spielt deshalb mit einem Paar aus der Jugendzeit, das nicht allzu groß ist. Im Profifußball kennt man den Anblick von nur halb bedeckten Unterschenkeln von Manchester-City-Star Jack Grealish. „Aber der“, sagt Fortkamp und lacht, „hat viel dickere Waden als ich“.

Auch Fortkamp, der mehrere Anfragen – auch aus der Landesliga – abgelehnt habe: „Für mich geht es momentan nur darum, den Fußball gut mit meinem Studium zu verknüpfen – und Spaß zu haben.“ Er wohnt in Pennigsehl (wo er auch mit dem Fußballspielen begann), studiert in Osnabrück im sechsten Semester Deutsch und Religion auf Gymnasial-Lehramt und fährt meistens mit dem Zug nach Twistringen.

In der kommenden Spielzeit ist sogar ein ganz spezielles Treffen möglich. Fortkamps jüngerer Bruder Ole (18) klopft mit dem Nienburger Kreisligisten SC Haßbergen an die Bezirksliga-Tür: „Hoffentlich steigen sie auf, dann spielen wir gegeneinander. Das wäre schön.“