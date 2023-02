Weyhe-Trainer schießt das späte Siegtor: Daniel Bremer trifft zum 3:2 – und möchte gern bleiben

Von: Gerd Töbelmann

Teilen

Gut gemacht: Weyhes Trainer Daniel Bremer (links) umarmt seinen Torschützen Erik Landwehr nach dessen Treffer zum 1:0. Später schoss der Coach noch das Siegtor. © töbelmann

In der Fußball-Landesliga Bremen kam der SC Weyhe am Sonntag zu einem 3:2 (1:1) gegen den Tabellenletzten SV Türkspor und festigte damit seinen Platz im gesicherten Mittelfeld. Dabei sorgte ausgerechnet SCW-Coach Daniel Bremer in der Nachspielzeit für das Siegtor. „Wir hatten arge Personalsorgen. Deshalb habe ich mich für die Sturmmitte eingwechselt. Hat ja gut geklappt“, schmunzelte Bremer.

Weyhe – Am Rande der Partie wurde bekannt, dass der SCW in Julio Pacheco einen neuen Co-Trainer hat. „Ich habe mit Julio in der Jugend in Sebaldsbrück gespielt, jetzt habe ich ihn gefragt, ob er bei uns einsteigen will. Und er hat zugesagt“, erklärte Bremer. Zuletzt war Pacheco (38) bei der TSG Osterholz-Gödestorf als Coach aktiv. Bremer selbst könnte sich gut vorstellen, auch über den Sommer hinaus in Weyhe zu bleiben: „Ich bin bereit.“ Jetzt muss aber noch Spartenleiter Michael Koch zustimmen.

Bremen-Liga: SC Weyhe - SV Türkspor 3:2 (1:1) Weyhe: Schultka - Plate (64. Schneider), Schill, Richter, Tylla, Korac, M. Lampe, Landwehr, Mazurkiewicz (75. Bremer), Wieczorek, Cavus (56. Behrmann). Tore: 1:0 (16.) Landwehr, 1:1 (30.) Brzozowski, 2:1 (62.) Tylla, 2:2 (72.) Brzozowski, 3:2 (90+6) Bremer. Bes. Vork.: Gelb-Rot gegen Türkspor (90.). Schiedsrichter: Jan-Lukas Meyer (TuS Schwachhausen).

In der ersten Halbzeit sorgte ein Traumtor für das 1:0, denn Erik Landwehr traf aus gut 25 Metern in den linken Winkel (16.). Die Gäste aus Bremen-Nord gaben aber nicht klein bei, sondern kamen in der 30. Minute nach einem Konter durch Dawid Brzozowski zum 1:1. Nach der Pause traf Kapitän Georg Tylla aus 16 Metern zum 2:1 (62.) der Gastgeber. Abermals Brzozowski glich für Türkspor aus (72.).

„Danach wurde es richtig hitzig mit vielen Gelben Karten und einigen Rudelbildungen“, meinte Bremer, der sich in der 75. Minute einwechselte. Nach einem hohen Ball in den Strafraum stand er richtig und schob die Kugel aus dem Gewühl heraus zum Sieg ins Netz.

Weyhes neuer Co-Trainer: Julio Pacheco © Töbelmann