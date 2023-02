Der Meisterschaft wieder ein Stück näher gekommen

Von: Carsten Drösemeyer

Beim 9:5 der TTG Stuhr-Heiligenrode gegen Seelze II gewann Jörn Brosowsky ein Einzel und ein Doppel. © töbelmann

Tischtennis-Landesligist TTG Stuhr-Heiligenrode bezwang den TTV Seelze II mit 9:5 und darf weiter fest mit dem Titel rechnen.

Heiligenrode – Die TTG Stuhr-Heiligenrode steuert in der Tischtennis-Landesliga der Herren unaufhaltsam dem Titelgewinn entgegen: Selbst der formstarke TTV 2015 Seelze II (zuvor 6:0-Punkte im Jahr 2023) musste beim 5:9 die Überlegenheit des Spitzenreiters neidlos anerkennen. Sollte Heiligenrode am Samstag auch beim Tabellenzweiten MTV Eintracht Bledeln III triumphieren, darf das Kreisteam den Meistersekt getrost aus dem Regal kramen. Bei dann vier Zählern Vorsprung wäre die TTG praktisch durch.

Entsprechend gelöst wirkte Kapitän Andre Meyer nach dem Erfolg: „Wir können jetzt ganz locker nach Bledeln fahren. Uns reicht bereits ein Punkt, um die Tabellenführung zu verteidigen.“

Und zumindest ein Teilerfolg ist dem Kreisvertreter in seiner momentanen Verfassung allemal zuzutrauen. Zumal sich die Heiligenroder derzeit in schöner Regelmäßigkeit als „Männer ohne Nerven“ präsentieren. Auch gegen Seelzes Reserve sprach die Fünfsatzbilanz einmal mehr für die Hausherren. Die ersten sechs Partien wurden allesamt erst im fünften Durchgang entschieden – viermal davon mit dem besseren Ende für die TTG. Damit nicht genug erhöhten anschließend Jörn Brosowsky, Florian Krabbe sowie Meyer die Führung auf 7:2, sodass schon zur „Halbzeit“ die Messe im Prinzip gelesen war.

Okay, das folgende Spitzeneinzel zwischen Jens Oehlmann und Sebastian Reh ging dann knapp an den Seelzer, aber spätestens der vernichtende Dreisatztriumph von Altmeister Stefan Schulz über Bengt Arkenberg beseitigte die letzten minimalen Restzweifel am TTG-Gesamtsieg. „Schulle ist ein Phänomen“, staunte „Capitano“ Meyer: „Er steht jetzt im oberen Paarkreuz 6:0 und hat in der ganzen Saison bislang nur ein Einzel verloren.“

Beim Stand von 8:3 konnte die „Mitte“ nun eigentlich alles klarmachen, doch zu früh gefreut. Aufgrund von Rückenproblemen musste Haudegen Klaus Krabbe gegen Jonas Thorenmeier passen und TTG-Hüne Brosowsky scheiterte glatt an Max Strüning. Angesichts der Heiligenroder Überlegenheit aber kein Problem. Ohne in Gefahr zu geraten, ließ Florian Krabbe in vier Sätzen Thomas Kemme zum finalen 9:5 auflaufen. Die Meisterschaft rückt näher und näher. drö