Der leise Jubel des Matchwinners Luca Lieske

Von: Gerd Töbelmann

Er war am Montagabend der Sudweyher Pokalheld: Luca Lieske (Mitte) langte gleich dreifach zu. © töbelmann

Im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals der B-Jugend war Sudweyhes Luca Lieske beim 4:0 gegen Heiligenrode der Matchwinner. Hier verrät er, warum er kaum gejubelt hat.

Heiligenrode – Eigentlich hätte bei Luca Lieske am Montagabend doch richtig die Post abgehen sollen. Im Halbfinale des Bezirkspokals für B-Jugendliche langte er vor 250 Zuschauern beim 4:0 (3:0) seines TuS Sudweyhe beim TSV Heiligenrode gleich dreifach zu und war der Matchwinner. Doch der 16-Jährige blieb recht still, obwohl seine Kollegen jeweils jubelnd auf ihn einstürmten.

Nach dem Abpfiff klärte Lieske auf, warum er sich offenbar nur innerlich richtig freute: „Ich bin zwar in dieser Saison in Sudweyhe, habe davor aber viele Jahre in Heiligenrode gespielt – und werde das auch in der kommenden Saison tun, weil es für mich aus beruflichen Gründen dann einfacher ist.“

Aber zumindest ein Match wird er noch für Sudweyhe bestreiten: Das Finale am Samstag, den 24. Juni, um 13.15 Uhr auf der Anlage des TV Jahn Leveste in Gehrden. Dann geht es gegen den Landesliga-Konkurrenten JFV Hameln. „Klar sind wir heiß darauf, den Pott nach Sudweyhe zu holen. In der Liga haben wir Hameln zweimal geschlagen“, meinte Sudweyhes Coach Florian Maeße, der vor wenigen Tagen die Vizemeisterschaft in der Landesliga feiern durfte (Hameln wurde Sechster).

Bei herrlichem Sommerwetter und vor toller Kulisse wurde Sudweyhe seiner Favoritenrolle gegen den Bezirksliga-Zweiten aus Heiligenrode über weite Strecken der Partie gerecht. Vor dem Anpfiff hatte Heiligenrodes Trainer Marco Schnakenberg noch gesagt, „dass wir uns etwas ausrechnen, weil wir ja vorher schon zwei Landesligisten ausgeschaltet haben“, aber nach dem 0:4 musste er dann doch feststellen: „Sudweyhe hat hier verdient gewonnen, nur vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch. Aber bei dieser Kulisse war es dennoch ein schöner Abschluss der Saison. Besser, als wenn man 100 Kilometer fährt und dann ausscheidet.“

Der Landesligist legte ein hohes Pressing auf dem Heiligenroder Kunstrasen hin. Fast hätte Leonit Berisha schon in der zweiten Minute getroffen, doch TSV-Keeper Melvin Merx parierte den Kopfball glänzend. In der 14. Minute schlug Lieske dann ein erstes Mal zu. Nach Foul an Jamal Gizir („Den Elfmeter muss man nicht geben“, erklärte der Gefoulte) verwandelte Liese vom Punkt eiskalt zum 1:0. Kein Jubel.

Es entwickelte sich ein Match mit hohem Tempo und vielen offenen und versteckten Fouls. Schiri Tim Otto (TSV Lahausen) hatte aber alles gut im Griff. Bereits vor der Pause schafften die Gäste die Vorentscheidung: In der 34. Minute erlief Lieske einen feinen Steilpass und überwand Merx zum 2:0. Wieder verzichtete er auf Jubelschreie innerhalb der Traube seiner ihn feiernden Kollegen. Fünf Minuten später war dann Sturmtank Lukas Muntel (misst als 16-Jähriger bereits mehr als 1,90 Meter) erfolgreich, als er das Leder aus fünf Metern überlegt zum 3:0 ins Netz bugsierte.

Nach dem Wechsel hielt der Underdog einigermaßen gut mit und hätte allemal ein Tor verdient gehabt. Kilian Prote war auch dicht dran, doch sein gut geschossener Freistoß wurde zur Beute von Sudweyhes Keeper Paris Pechlevanoudis (48.).

In der 66. Minute machte Lieske mit seinem dritten Treffer zum 4:0 dann alles klar. Wieder ohne Jubel. Der Matchwinner hatte per Freistoß aus 20 Metern getroffen. Drei Minuten später (da war Lieske nicht mehr auf dem Platz) scheiterte Kollege Gizir mit einen Foulelfmeter an Merx. Maeße bilanzierte: „Das war eine solide Leistung von uns. Wir haben aber noch zu wenig Bälle ins Zentrum gespielt. Jetzt freuen wir uns aufs Finale.“