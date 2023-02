„Palle privat“ - zu Besuch beim Sportler des Jahres Marc Pallentien

Von: Malte Rehnert

Guten Appetit! Marc Pallentien hat nachts öfter Hunger, steht auf und geht dann an den Kühlschrank – oder ans Nutellaglas. © rehnert

SPORTLERWAHL Wie tickt der Sportler des Jahres 2022? Ein Hausbesuch bei Marc Pallentien: Der 49-jährige Bezirksliga-Fußballer vom TuS St. Hülfe-Heede mal ganz persönlich - „Palle privat“. Er spricht über seinen 50. Geburtstag, seine sportliche Zukunft, nächtliche Snacks und vieles, vieles mehr.

Aschen – Wenn der kleine Hunger kommt, ist Marc Pallentien vorbereitet – immer und überall. Sogar zur Schlafenszeit. Im Nachtschrank neben seinem Bett liegen stets ein paar süße Snacks bereit. „Wenn ich aufwache, muss ich öfter mal kurz etwas naschen. Sonst kann ich nicht wieder einschlafen“, verrät der 49-Jährige mit einem breiten Grinsen. Nicht selten führt ihn sein Weg auch runter in die Küche – an den Kühlschrank oder das Nutellaglas. Dann noch ein Schlückchen Milch hinterher – fertig ist der Kakaogeschmack.

Diese nette Anekdote ist nur eine von vielen, die Pallentien am Esstisch in der offenen Küche seines Hauses in Falkenhardt zum Besten gibt. Hier, in der Ortschaft des Dorfes Aschen (gehört zu Diepholz), wohnt der Industriekaufmann seit zehn Jahren mit seiner Freundin Verena. Und hier empfing der frisch gekürte Sportler des Jahres 2022 die Mediengruppe Kreiszeitung zum lockeren Plausch über – natürlich – Fußball. Aber auch über sportliche Rituale, handwerkliche und hauswirtschaftliche Begabungen, Pizza, Musik und seinen nahenden 50. Geburtstag. „Palle privat“ ist die perfekte Überschrift für all die kleinen Geschichten (siehe Text unten), die der Routinier des Bezirksligisten TuS St. Hülfe-Heede während des Hausbesuchs erzählt.

Instagram- oder Tik-Tok-Star: Das könnte ich gar nicht. Immer irgendwas beantworten oder posten – total anstrengend. Da wirst du doch irgendwann wahnsinnig.

Beginnen wir mal mit der Sportlerwahl. In der Gutsscheune Varrel (Gemeinde Stuhr) war Pallentien am Freitag vergangener Woche als Sportler des Jahres geehrt worden – sein zweiter Sieg nach 2008. „Eine Super-Veranstaltung“, schwärmt er, „vielleicht sollte man sich überlegen, die Gala immer an so besonderen Orten zu machen.“ Weil sein Trainer Nils Jakobsen, der ihm gegenübersaß, direkt nach Pallentiens Inthronisierung die Sozialen Medien fütterte („Da stand ich ja noch auf der Bühne“), wussten Freunde und Bekannte sofort Bescheid über seinen Erfolg. Und dann begann das Glückwunsch-Gewitter. Anrufe, Nachrichten en masse. Das ganze Wochenende über. „Meine Mutter und meine beiden Schwestern haben mir auch gleich geschrieben und waren mächtig stolz“, sagt Pallentien.

Bei der Aftershow-Party in einem Diepholzer Lokal schmiss der euphorisierte Champion erst mal eine Runde Schnaps. Als er dann kurz vorm Morgengrauen die Rechnung bekam, war er aber ein bisschen geschockt. „Ich habe gedacht: Haben die jetzt alles bei mir aufgeschrieben? Und gehört mir der Laden jetzt?“, fragt Pallentien und lacht.

Tags darauf sah er beim Sonntagstraining erstmals nach seinem Wahlsieg seine Teamkollegen. Anerkennende Schulterklopfer wechselten sich ab mit kleinen Frotzeleien. Wenn er mal nicht konsquent genug nachsetzte, hieß es etwa: „Als Sportler des Jahres braucht man da wohl nicht mehr hinterherzugehen . . .“

Wenn ich alle einlade, mit denen ich mal zusammengespielt habe, kann ich das Rittergut Falkenhardt komplett mieten.

Auch in den Tagen danach stand der gebürtige Wilhelmshavener, einst als Zehnjähriger mit der Familie nach Sulingen gezogen, fast immer auf dem Platz. „Es ist Vorbereitung, wir müssen ‘was tun“, betont er. Am Freitagabend war auch noch die Jahreshauptversammlung seines Vereins, am Samstag steigt die Kohltour. Dass er ständig unterwegs ist (zudem auch noch bei den Montagskickern in Aschen), findet seine Freundin Verena total okay. „Ich war früher sehr aktiv als Reiterin und dreimal pro Woche weg. Marc war beim Training, ich im Reitstall.“ Aktuell hat sie jedoch kein eigenes Pferd – und schaut deshalb häufig bei den Spielen ihres Freundes zu. „Genial, dass sie auch fußballbegeistert ist“, schwärmt Pallentien und ergänzt mit einem Schmunzeln: „Ein absoluter Glücksgriff.“

Vor 18 Jahren kamen die beiden zusammen, Pallentien war damals also Anfang 30. Im Sommer wird er nun 50. Was macht er am runden Geburtstag? „Ich hau’ ab“, sagt er und grinst wieder: „Wir haben uns tatsächlich überlegt, an diesem Wochenende wegzufahren.“ Eine Party soll es aber später auf jeden Fall geben. Eventuell im Garten, wie beim 40. mit einem Zelt: „Klar, eine Fete sollst du machen, musst du machen, willst du machen“, meint „Palle“.

Auch wenn bei ihm demnächst die „5“ vorne steht, wird er weiter Fußball spielen – das ist sicher: „Ich habe einfach Bock darauf und will kicken.“ Ob er die Karriere in St. Hülfe fortsetzt? Gut möglich, aber bisher nicht final entschieden: „Ich habe mit dem Verein noch nicht gesprochen.“ Irgendwann wird er fest in die Altliga wechseln und irgendwann – in ferner Zukunft – auch mal aufhören. „Und dann“, sagt Pallentien, „muss hier im Garten einiges gemacht werden.“

„Palle privat“ - der Sportler des Jahres mal ganz persönlich FC Bayern und Borussia Dortmund: Marc Pallentien ist Bayern-Fan, seine Freundin Verena favorisiert Borussia Dortmund. Wenn die zwei große Rivalen gegeneinader spielen, ist einiges los im Haus. Kassiert sein Team eine Niederlage, „bin ich sauer“, sagt Pallentien und lacht: „Sie provoziert dann auch immer so gerne.“ Schräg: Der 49-Jährige schaut die Spiele des Rekordmeisters nur selten live, „weil ich Angst habe, dass sie verlieren. Und dann rege ich mich auf.“ Oft guckt er andere Partien – und wenn er auf dem Handy sieht, dass die Bayern getroffen haben, schaltet er dort hin. Trotzdem will er unbedingt mal in die Münchner Allianz-Arena. Vielleicht verbunden mit einem Besuch der TV-Sendung „Doppelpass“. Diego Maradona und Steffi Graf: Sein Lieblingsfußballer ist Diego Maradona, von seinen Bayern mag er besonders Kingsley Coman. Als allgemeines Sportidol nennt er den früheren Tennis-Star Steffi Graf: „Sie hat immer Leistung gezeigt und nie Skandale produziert.“ Nummer 11 und 31: Die „11“ trägt „Palle“ am liebsten auf dem Rücken. Doch in St. Hülfe (Alexander Quante) und auch zuvor in Barnstorf (Björn Pattke) war sie besetzt. „Und ich will keinem die Nummer wegnehmen“, betont er. Beim BSV hatte er die „8“, aktuell die „31“: „Nächste Saison nehme ich vielleicht mal die 50 . . .“ Trinkflasche und Schnürsenkel: Was ist beim Fußball drin in seiner Flasche? Nichts, denn er hat gar keine. „Ich trinke vorm Spiel nichts und in der Halbzeit auch nicht. Das habe ich noch nie gemacht, selbst im Hochsommer nicht“, verrät Pallentien. Er schwitze zwar schnell, habe aber trotzdem keinen Durst.

Sein langjähriges Ritual vor Spielen: „Beim Warmlaufen binde ich mir die Schuhe nicht zu. Keine Ahnung, warum.“ Momentan schnürt er sie jedoch – ist auch sicherer . . . Tennis und Turnen: Für Sportarten mit Ball und Schläger hat er Talent: Tennis, Tischtennis oder auch Squash. Im Schulsport hatte Pallentien meistens eine „Eins“, nur einmal eine „Drei“: „Weil wir ein halbes Jahr nur geturnt haben. Radschläge, Ringe, Barren – das kann ich gar nicht.“ Elipsenrad und Hula Hoop: Ein Ellipsenrad (Fitnessgerät), Hanteln und eine Matte für Stabi-Übungen hat er zu Hause. Eine Zeit lang versuchte er sich auch am Hula-Hoop-Reifen – mit mäßigem Erfolg: „Am Anfang ging gar nichts. Verena und ich haben uns kaputtgelacht und Videos voneinander gemacht.“ Blacklist und Bud Spencer: Die gängigen Streaminganbieter hat er fast alle abonniert, am liebsten schaut Pallentien Dokus und Reportagen. Serien eher nicht, außer alle Staffeln von „The Blacklist“ („überragend“). Großer Fan ist er von Bud Spencer und Terence Hill: „Die Filme liefen oft Sonntagnachmittag, dabei kann man schön entspannen.“ Gardenscapes und Kumpel Palle: Am Handy ist Pallentien „ziemlich viel“, häufig spielt er „Gardenscapes“. Die Sozialen Medien nutzt er, aber eher passiv. Bei Facebook fand er einen alten Kumpel aus Wilhelmshavener Zeiten: „Er war damals ein rothaariger Steppke und hieß tatsächlich mit Vornamen Palle.“ Sein eigener Spitzname kommt jedoch woanders her – von Schwester Kirsten. Flöte und Heavy Metal: „Ich bin leider total unmusikalisch“, erzählt Pallentien. Ein Instrument beherrscht er nicht, das Flöten-Intermezzo ist lange her. Wenn er Musik hört, dann meistens Radio: „Querbeet – nur Heavy Metal, so richtige Schreimusik, mag ich gar nicht.“ Auf einem Konzert war er noch nie: „Das reizt mich irgendwie nicht.“ Cannelloni und Thunfisch: Bei selbstgemachten Cannelloni mit Hackfleisch oder Salami-Pizza (gerne auch etwas schärfer) läuft ihm das Wasser im Munde zusammen. Vor Thunfisch dagegen ekelt er sich geradezu: „Der Geruch reicht schon. Habe ich noch nie probiert – und will es auch nicht. Das Schlimmste, was es gibt.“

Das Kochen übernimmt meistens Verena. „Ich kann nur Nudeln“, sagt Pallentien und lacht: „Aber wir haben eine gute Arbeitsteilung. Ich räume dann das Schlachtfeld auf, bin der Tatortreiniger.“

Wenn er Kaffee trinkt, dann überwiegend Latte Macchiato aus dem Vollautomaten: „Morgens, mittags, nachmittags.“ Hilfiger und Armani: Einige Montagskicker in Aschen nennen ihn „Tommy“, weil er gerne Hilfiger-Klamotten trägt. Bei Jeans bevorzugt er die Marke Replay („passt mir am besten“). Seine Lieblingsparfüms: Hugo Boss („habe ich schon ewig“) und „Stronger with YOU“ von Armani. Skiurlaub und Städtetrip: Ein Globetrotter ist Pallentien nicht gerade: „Richtig viel weg war ich noch nicht.“ Sehr gut gefallen hat es ihm auf Gran Canaria. Außerdem mag er Berlin und Hamburg („überragende Stadt“). Wohin er unbedingt mal will? Nach Wien – und in den Skiurlaub: „Das habe ich noch nie gemacht, aber Skifahren interessiert mich total.“ Handwerk und Hausarbeit: Vor dem Hauskauf vor zehn Jahren „war ich handwerklich nicht so gut“, sagt Pallentien und schmunzelt: „Aber es ist immer besser geworden.“ Bohren oder Streichen – kein Problem mehr: „Das habe ich inzwischen drauf. Und es ist ja auch besser, als immer gleich einen teuren Handwerker zu bestellen.“

Auch bei der Hausarbeit („Ich wusste, dass diese Frage kommt . . .“) macht Pallentien „relativ viel“. Staubsaugen etwa: „Nur mit dem Wischer kann ich nicht umgehen. Diese komischen Handbewegungen kriege ich nicht hin, da bleibt immer die Hälfte liegen.“ Marzipan und Weingummi: Bei Zartbitterschokolade winkt Pallentien ab – er hat andere süße Favoriten: Marzipan in allen Variationen und englisches Weingummi: „Damit kann man mich kriegen.“