Energiesparen in Sportstätten: Der Erste macht das Flutlicht aus - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst prüft LED-Umrüstung

Der Schalter liegt direkt auf dem Weg in die Umkleide. Sobald Lars Behrens die abendliche Trainingseinheit mit Fußball-Bezirksligist TSG Seckenhausen-Fahrenhorst beendet hat, eilt der Chefcoach zum Stromkasten im Kabinentrakt. Dort legt der Trainer den Hebel um. Das Flutlicht auf dem Kunstrasenplatz in Brinkum erlischt daraufhin. In Zeiten der Energiekrise spart man auch bei der TSG. „Die Trainer sind angewiesen, das Flutlicht direkt nach dem Training auszuschalten“, erklärt Fußball-Spartenleiter Hauke Janssen. Doch wie lassen sich gestiegene Kosten bei einem solch großen Verein noch auffangen?

Stuhr – Der Vorsitzende Reinhard Drabner und die Verantwortlichen der TSG hätten bereits Anfang September entschieden, dass Erwachsene ab dem 1. Januar 2023 monatlich 1,50 Euro mehr, fortan 12,50 Euro zahlen, Kinder 8 Euro statt 7 Euro. „Wir haben die Anpassung frühzeitig beschlossen“, sagt Drabner. Da seien die Folgen der Energiekrise noch nicht allen bewusst gewesen. Die Erhöhung habe daher zunächst für Unverständnis gesorgt. Mittlerweile hätten die rund 1 300 Mitglieder viel Verständnis, und Drabner ist sich inzwischen „gar nicht mehr sicher, ob die Anpassung in der Höhe überhaupt ausreicht“. Denn die eine große Einsparmöglichkeit gebe es nicht. „Es ist eine schwierige Situation, weil wir nicht absehen können, welche konkreten Kosten auf uns zukommen“, erklärt Drabner: „Klar ist nur, dass es für alle teurer wird.“ Die TSG versuche deshalb, die Ausgaben dort zu drosseln, wo es eben geht. So habe der Club das Vereinsheim in Seckenhausen bereits zu 50 Prozent auf LED umgestellt. Gedanken mache sich Drabner zudem darüber, „die Weihnachtsbeleuchtung wegzulassen oder komplett auf LED umzustellen“.

Als weitere Sparmaßnahme werden Kabinen wie die in Fahrenhorst ausschließlich elektrisch beheizt, erklärt Drabner. Die Heizstrahler würden nur beim Umziehen angeworfen. Mit den Energiekosten für die Hallen hat der Verein nichts zu tun, da die Gemeinde Stuhr für Sportstätten aufkommt, in denen Schulsport stattfindet.

Die Fußballplätze gehören der Gemeinde, die TSG ist laut Nutzungsvertrag aber verantwortlich für selbige. Zusammenlegungen von Trainingszeiten oder Spielen, um Flutlichtzeit zu sparen, seien deshalb laut Vereinsvorsitzendem aber nicht geplant und auch nicht möglich. Der Club tritt im Ligabetrieb der Senioren und Junioren immerhin mit 19 Teams an. Masten gibt es auf dem Platz in Fahrenhorst und auf dem Kunstrasenplatz in Brinkum. Auf letzterem spielten sich in der dunklen Jahreszeit bereits 80 Prozent des Trainings- und Spielbetriebs ab. „Ein gewisses Maß an Energie braucht man eben, sonst kann kein Sport stattfinden“, sagt Drabner: „Wir holen uns deshalb jetzt Kostenvoranschläge für die LED-Umrüstung ein.“

Die Gemeinde indes beteiligt sich an den Bewirtschaftungskosten mit einem jährlichen Zuschuss – nicht nur in der Energiekrise. Drabner hofft, dass sich dieser zukünftig erhöht: „Ich bin optimistisch, dass wir da einen Konsens zwischen Gemeinde und Gemeindesportring finden.“ Ende September habe sein Verein einen Fragebogen zum Energie-Thema erhalten. In Kürze erwartet der Vorsitzende eine Auswertung aller Clubrückmeldungen. An Schließungen von Anlagen glaubt Drabner nicht: „Wir haben ja auch sehr viele Jugendteams. Das kann sich die Politik nicht erlauben.“

Barrier TC hat energieeffizient modernisiert Anders als die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst aus der Gemeinde Stuhr muss sich der Barrier TC aus Syke selbst um die Regulierung der Hallenkosten kümmern. Die Tennishalle mit ihren drei Plätzen und die Anlage mit den neun Courts und zwei Padel-Plätzen – „das ist alles unser eigenes. Da müssen wir zusehen, wie wir klarkommen“, erklärt Wolfgang Held. Der Vorsitzende rechnet mit einer 25-prozentigen Steigung an Energiekosten, die auf „seinen“ BTC zukommt. Der Verein habe glücklicherweise schon vor seiner Amtsübernahme (im Februar 2020) energiekostensparende Maßnahmen eingeleitet. So sei die komplette Beleuchtung bereits vor sechs Jahren auf LED umgestellt worden. Das sei wichtig, denn immerhin verschlinge das Aufkommen für Strom, Gas und Wasser zwei Drittel der Mitgliedsbeiträge. 195 Euro zahlt ein Erwachser im Durchschnitt pro Jahr. Da helfe in der Energiekrise der Mitgliederzuwachs, der auch auf die neuen Padel-Plätze zurückzuführen sei, so Held: „Wir sind jetzt bei 380.“ 340 waren es noch im Dezember 2021. Den Hallenbeitrag habe der BTC dennoch leicht anheben müssen. 16 Euro statt 15 Euro kostet die Stunde nun im Durchschnitt. Zugleich habe der Verein die Temperatur in der laut Held „nicht so gut gedämmten Halle“ von 18 Grad auf 16 Grad gesenkt. Das war aber „wegen des milden Herbstes noch nicht spürbar“ gewesen, so der 46-jährige Vorsitzende. Auch die Wassertemperatur habe der Club leicht herunterreguliert. „Das haben die Mitglieder mitgetragen“, berichtet Held vom Verständnis innerhalb des Vereins.