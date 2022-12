Der „ewige Dennis“ feiert Dreisatz-Sieg

Von: Cord Krüger

Routine triumphierte über Jugend: Der Diepholzer Spielertrainer Dennis Jensen schickte den 30 Jahre jüngeren Fabian Igelbrink mit einem Dreisatz-Sieg aus dem Centre Court. © Krüger

Mit einer Niederlage (gegen Paderborn) und einem Sieg (gegen Hasbergen) verabschiedete sich Squash-Bundesligist 1. SC Diepholz vom Jahr 2022.

Diepholz – Halb lag, halb saß er im Lounge-Bereich des Diepholzer Sauna- und Sportparadieses, schweißnass und ein Bein hochgelegt. Dennis Jensen brauchte ein wenig, um nach dem Treffen der Generationen Luft zu schnappen. Verständlich, denn der 47-jährige Spielertrainer des 1. Squash-Clubs Diepholz hatte am Sonntag unerwartet an Position vier des Bundesliga-Heimspiels gegen den SC Hasbergen spielen müssen – gegen den in dieser Saison noch ungeschlagenen Fabian Igelbrink. Diese Serie riss an der Hunte: Der Ur-Diepholzer schlug den 30 Jahre (!) jüngeren Junioren-Nationalspieler glatt in drei Sätzen unter dem Jubel der 30 Zuschauer.

„Ich bin top-zufrieden“, strahlte der Routinier – und meinte damit auch den glatten 4:0-Derbysieg über die Gäste aus dem Osnabrücker Land: „Die Tabelle sieht jetzt richtig gut aus.“ Denn dort stehen die Kreisstädter weiter auf Platz zwei als „Best of the rest“ hinter Rekordmeister Paderborner SC, wo sein Team wie erwartet tags zuvor ein 0:4 kassiert hatte.

Paderborner SC - 1. SC Diepholz 4:0: Das klare Ergebnis zugunsten der besten Squash-Mannschaft Europas täuschte über viele gute Aktionen der Gäste hinweg: „Immerhin 83 Satzpunkte und mehr als zweieinhalb Stunden Netto-Spielzeit – das sah für uns dort schon mal deutlich schlechter aus“, erinnert sich Jensen. Er selbst verpasste den Auftritt vor vielen Zuschauern, weil sich der Prokurist einer Diepholzer Spedition auf einer Dienstreise befand.

Da sich Willi Wingelsdorf eine Corona-Infektion eingefangen hatte, kam Julian Kischel an Position vier zu seinem Diepholzer Saisondebüt – allerdings nur zu 17 Satzpunkten gegen den niederländischen U 19-Weltmeister Rowan Damming. „Trotzdem war er mit seiner Leistung nicht unzufrieden“, schilderte der SCD-Coach.

Spannender machte es für die Gäste Felix Auer: Der Neuzugang knöpfte dem Weltranglisten-106. Viktor Byrtus immerhin einen „Ehrensatz“ ab, wie er es selbst nannte. Trotzdem haderte der 28-Jährige: „Viktor hatte nicht seinen besten Tag – es wäre locker mehr drin gewesen.“

Stenogramme Paderborner SC - 1. SC Diepholz 4:0: Raphael Kandra - Omar Abdel Meguid 12:10, 11:6, 11:3; Simon Rösner - Dylan Bennett 11:4, 11:5, 11:5; Viktor Byrtus - Felix Auer 11:7, 11:8, 7:11, 11:7; Rowan Damming - Julian Kischel 11:7, 11:5, 11:5. 1. SC Diepholz - SC Hasbergen 4:0: Meguid - Aqeel Rehman 13:15, 11:7, 11:9, 11:5; Bennett - Sebastian Hofman 11:4, 12:10, 4:11, 11:7; Auer - Andre Igelbrink 13:11, 11:7, 11:5; Dennis Jensen - Fabian Igelbrink 11:9, 12:10, 11:5.

Im Spitzenduell zwischen Deutschlands Nationalspieler Raphael Kandra und Omar Abdel Meguid zwang der Ägypter in Diepholzer Diensten den Weltranglisten-19. in die Verlängerung des ersten Satzes, unterlag dort aber mit 10:12. Ein offenbar zu großer Kraftakt, denn die zwei folgenden Abschnitte fuhr Sportsoldat Kandra deutlich ein. Die anschließende Dreisatz-Niederlage von Dylan Bennett gegen Simon Rösner im Duell der „Zweier“ fiel somit nicht mehr ins Gewicht.

1. SC Diepholz - SC Hasbergen 4:0: „Es war furchtbar“, umschrieb Jensen den halben Tag vor seinem Comeback. Beim Rückflug von seiner Dienstreise strandete er am Samstagabend auf dem Airport München, bekam noch eine Maschine nach Bremen und war erst gegen Mitternacht zu Hause. Doch Gedanken über eine Umbesetzung nach Wingelsdorfs Aus und der eigenen Odyssee verschwendete er nicht: „Auf solche Fälle trainieren wir ja alle hin.“

Also ging der 47-Jährige gleich voll drauf: „Ich wollte selber Druck aufbauen und Fabian zeigen, dass ich auch die langen Ballwechsel nicht scheue.“ Als Knackpunkt der Partie bezeichnete er Igelbrinks drei Satzbälle im zweiten Durchgang, die Jensen allesamt abwehrte und noch mit 12:10 gewann: „Danach habe ich meinen Heimvorteil ausgespielt. Bei einer 2:0-Satzführung und dieser Kulisse kommt man eben in einen gewissen Flow.“

Dies wiederum setzte Felix Auer schon unter Druck, wie der Diepholzer „Dreier“ hinterher schmunzelnd einräumte: „Da wollte ich natürlich auch in drei Sätzen gewinnen.“ Doch Fabians Bruder Andre Igelbrink ging jedem Ball energisch nach, „den ich ihm präsentiert habe. Aber je mehr ich ihn habe laufen lassen, desto mehr hat bei ihm die Kraft gefehlt.“

Ein vom Niveau nicht gerade hochklassiges, aber hitziges Spitzenmatch lieferten sich Meguid und Aqeel Rehman. Meguid ließ sich vom mehrfachen Meckern des Österreichers über Schiedsrichter-Entscheidungen aus der Ruhe bringen, setzte sich aber in vier Sätzen durch.

Auch Dylan Bennett brauchte im niederländischen Duell gegen Sebastiaan Hofman eine Extra-Runde, die den 38-Jährigen Körner kostete – und das nach einem Turnier am Freitag, dem Bundesliga-Auftritt gegen Paderborn am Samstag und dem Derby keine 24 Stunden später. „Nächste Saison spiele ich in der Regionalliga“, bewarb sich Publikumsliebling Bennett während einer Satzpause für die Diepholzer Zweite.