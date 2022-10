Energiesparen in Sportstätten: Bassum, Twistringen und Syke wollen „den Vereinssport weiter fördern“

Von: Malte Rehnert, Daniel Wiechert

Teilen

Von 28 auf 26 Grad ist die Wassertemperatur im Hauptbecken des Bassumer Hallenbads abgesenkt worden. Schwimm-Meister Jan Hünnebeck misst mit einem Thermometer nach. © rehnert

ENERGIESPAREN IN SPORTSTÄTTEN - Nächster Teil der Serie: Bassum, Twistringen und Syke erheben keine Nutzungsgebühren und wollen den Energie-Verbrauch reduzieren. Wie genau, wird nachfolgend erklärt.

Bassum/Twistringen/Syke – Drei Städte, die den Verbrauch reduzieren wollen – und dabei recht ähnliche Wege gehen. Im Rahmen unserer Serie „Energiesparen in Sportstätten“ sind nach den Gemeinden Stuhr und Weyhe sowie der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen diesmal Bassum, Twistringen und Syke im Dreierpack dran. Karsten Bödeker (Erster Stadtrat in Bassum), Harm-Dirk Hüppe (Fachbereich Stadtentwicklung & Wirtschaft in Twistringen) und Peter Hübner von der Stadt Syke erläutern, welche Maßnahmen ergriffen werden.

Bassum

Wer trägt die Energiekosten für die Sportstätten?

„Die Stadt für die städtischen Liegenschaften, der Landkreis für die Hallen im Besitz des Landkreises.“

Wie sehen die Energiespar-Ziele bei den Sportstätten konkret aus?

„Die Stadt Bassum orientiert sich an den Empfehlungen, 15 Prozent Energie einzusparen. Dabei werden Maßnahmen mit Augenmaß vorgenommen. Wir werden das umsetzen, was mit angemessenem Aufwand funktioniert, die Mitarbeiter informieren und auf ihre Eigenverantwortung setzen.“

Welche Energiespar-Maßnahmen sind geplant oder werden umgesetzt?

„Ein Fachmann wird mit den Hausmeistern die Heizungsanlagen begehen und optimal einstellen, gleichzeitig Empfehlungen für energiesparendes Handeln geben. Zum Teil läuft das schon. Bei den Duschen ist dort, wo es technisch möglich ist, eine Temperaturbegrenzung eingerichtet. Im Hallenbad gibt es schon seit Mai keine Warmbadetage mehr – und die Wassertemperaturen wurden um zwei Grad Celsius gesenkt, von 28 auf 26 im Hauptbecken und von 30 auf 28 im Nichtschwimmerbecken.“

Sind Schließungen von Sportstätten in den kalten Monaten denkbar?

„Denkbar muss alles bleiben, schließlich ist die Entwicklung nicht vorhersehbar. Allerdings ist derzeit keine Schließung geplant.“

Erheben Sie von den Vereinen Nutzungsgebühren für die Sportstätten?

„Nein. Die Stadt hat eine soziale Verantwortung, dazu gehört ein umfassendes Sportangebot, das niedrigschwellig genutzt werden soll. Die kostenlose Hallennutzung ist eine Sportfördermaßnahme. Nutzungsgebühren sind weiterhin nicht geplant. Aber: Die Vereine zahlen den Strom für die Flutlichtanlagen komplett selbst.“

Effiziente Modernisierung: Was wurde gemacht, was ist geplant?

„Es gab eine energetische Sanierung der alten Sporthalle und des Hallenbads von 2010 bis 2014 (Dach, Fassade, Heizzentrale). Allein fürs Hallenbad wurden mehr als 1,5 Millionen Euro investiert. Zudem energetische Sanierungen in der Jahnsporthalle und der Sporthalle Bramstedt in 2019/2020. PV-Anlagen sind auf folgenden Gebäuden verbaut: Hallenbad, Jahnturnhalle Bassum (Eigentümerin ist die Energie-Genossenschaft), neue Sporthalle Nordwohlde (Eigentümerin ist die Energie-Genossenschaft). Hinsichtlich weiterer Modernisierungen gibt es noch nichts Konkretes – die (nicht nur energetische) Sanierung der Hallen steht mittelfristig an, soweit Haushaltsmittel verfügbar sind.“

Twistringen

Wer trägt die Energiekosten für die Sportstätten?

„Bei den Schulsporthallen die Stadt. Die Energie in Sportlerheimen und für Flutlichtanlagen wird von den Vereinen gezahlt.“

Wie sehen die Energiespar-Ziele bei den Sportstätten konkret aus?

„Der Schulsport, der unter Corona erheblich gelitten hat, muss nun fortgesetzt werden. Ein Abschalten der Sporthallenheizung und Beleuchtung ist daher nicht möglich. Ob durch die Maßnahme, dass der Vereinssport nicht mehr duschen kann, Energie gespart wird, ist fraglich – da die Energie dann nur beim heimischen Duschen aufgebracht werden muss. Also würden wir als Stadt zwar Geld sparen, aber weniger Energie wird dadurch nicht verbraucht. Die Vereine sind ebenso wie alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, sich Gedanken über mögliche Energieeinsparungen zu machen. Wünschenswert ist, wenn die Vereine gleichförmig agieren.“

Welche Energiespar-Maßnahmen sind geplant oder werden umgesetzt?

„Zunächst noch keine konkreten. Hier werden auch vorab Gespräche mit den Nutzern erfolgen müssen.“

Sind Schließungen von Sportstätten in den kalten Monaten denkbar?

„Nicht wegen der Kosten. Sobald die Versorgungsnotlage es erfordert beziehungsweise vorsieht, wird das umgesetzt werden.“

Erheben Sie von den Vereinen Nutzungsgebühren für die Sportstätten?

„Es werden keine Nutzungsgebühren erhoben – und das ist auch nicht vorgesehen.“

Effiziente Modernisierung: Was wurde gemacht, was ist geplant?

„Es gibt ein gemeinsames Förderprogramm von Bund und Land zur Sanierung kommunaler Sportstätten. Ansonsten wird versucht, für die Aufbesserung der sportlichen Infrastruktur Fördermittel zu akquirieren – insbesondere für die über 40 Jahre alte Sporthalle in Heiligenloh. Sanierungen und Neubauten erfolgen schon aufgrund der Wirtschaftlichkeit und der gesetzlichen Vorgaben seit Jahren auf dem Prinzip der nachhaltigen Ressourcenverwendung.“

Syke

Wer trägt die Energiekosten für die Sportstätten?

„Die Energiekosten der städtischen Sportanlagen werden mit Ausnahme der rein durch Vereine genutzten Sporthallen ohne Schulsport (Okel/Ristedt/Gödestorf) durch die Stadt Syke getragen. Die Vereine in Okel, Ristedt und Gödestorf erhalten einen Zuschuss von 70 Prozent zu den Heizkosten. Der Betrieb des Hallenbades Barrien ist an einen Förderverein übertragen.“

Wie sehen die Energiespar-Ziele bei den Sportstätten konkret aus?

„Es gibt noch keine konkreten Planungen für Energiesparziele. Diese befinden sich noch in der politischen Beratung. Geplant ist unter anderem die Reduzierung der Verbräuche und Kosten durch Absenkung der Raumtemperaturen.“

Welche Energiespar-Maßnahmen sind geplant oder werden umgesetzt?

„Absenkung der Hallentemperatur und Abschaltung der Warmwasserversorgung sind in der politischen Diskussion.“

Sind Schließungen von Sportstätten in den kalten Monaten denkbar?

„Hier bestehen keine konkreten Planungen. Das Hallenbad Syke ist aufgrund von Bauarbeiten bis zum Frühjahr 2023 geschlossen.“

Erheben Sie von den Vereinen Nutzungsgebühren für die Sportstätten?

„Es werden keine Nutzungsgebühren erhoben. Planungen hierfür bestehen nicht, da die Stadt Syke bemüht ist, den Vereinssport weiterhin zu fördern.“

Effiziente Modernisierung: Was wurde gemacht, was ist geplant?

„Mehrere Sporthallen werden bereits über die Abwärme von Biogasanlagen beheizt. Beleuchtungsanlagen wurden mit Bewegungsmeldern versehen und auf LED-Leuchtmittel umgestellt. Verschiedene Heizkreispumpen wurden bereits durch Hocheffizient-Pumpen ersetzt. Das Hallenbad Syke wird im Zuge des Umbaus energetisch ertüchtigt. Weitere Maßnahmen sind je nach Fördermöglichkeiten und der Notwendigkeit, baulich in den Sportanlagen tätig zu werden, vorgesehen.“