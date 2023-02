Den „Super-Kerl“ zieht‘s weg: Wilms erklärt Wechsel von Wetschen nach Dinklage

Von: Malte Rehnert

Am Ball für den TSV Wetschen: Das wird es bei Kapitän Aljoscha Wilms nur noch bis zum Saisonende geben. © töb

Am 13. August 2022 bestritt Aljoscha Wilms sein bislang letztes Spiel für den TSV Wetschen. Beim 2:1 in Bavenstedt musste er am dritten Spieltag der Fußball-Landesliga schon vor der Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Es folgten eine lange Pause und Ende des Jahres ein erneuter Rückschlag. Und nun stellt sich die Frage: Wie oft schlüpft der Kapitän noch ins TSV-Trikot?

Wetschen – Fest steht, dass der 24-Jährige noch ein Weilchen brauchen wird, um wieder richtig fit zu sein – und dass er Wetschen am Saisonende verlässt. Nach zwei Jahren zieht es ihn zurück zum TV Dinklage in die Landesliga Weser-Ems. „Rein aus privaten Gründen“, betont Wilms, „mit der Mannschaft oder dem Verein hat es nichts zu tun“. Ab Herbst werde es in seinem Studium in Oldenburg (Berufsschullehramt, Fächer Wirtschaft und Sport) intensiver und stressiger. „Da wird die Zeit knapp“, sagt er. Seine Freundin stammt aus Dinklage und studiert in Osnabrück. „Wir sehen uns fast nur am Wochenende“, erzählt „Ali“. Und da sei es schön, künftig nicht mehr ganze Sonntage in den Weiten der Landesliga Hannover unterwegs zu sein.

Wilms möchte „das Private mehr in den Vordergrund stellen“

In der Klasse seines Bald-Wieder-Clubs seien die Fahrten deutlich kürzer – zudem ist Dinklage etwas näher an Oldenburg dran als Wetschen, was auch den Aufwand beim Training ein wenig reduziert. „Ich möchte“, bringt es Wilms noch mal auf den Punkt, „das Private mehr in den Vordergrund stellen“.

Selbst wenn Wetschen am Ende der Landesliga-Saison sensationell in die Oberliga aufsteigen würde, hätte seine Entscheidung Bestand: „Das ist unabhängig von der Klasse.“

„Er ist hier eigentlich nicht mehr wegzudenken“

Der aktuelle Tabellendritte verliert in dem Mittelfeldspieler im Sommer einen enorm wichtigen Mann. „Ein großer Verlust, sowohl sportlich als auch menschlich. ,Ali‘ ist ein Super-Kerl“, urteilt Trainer Oliver Marcordes, der nach der Saison ebenfalls beim TSV aufhören wird: „Er geht voran, hat eine Top-Einstellung – deswegen habe ich ihn ja auch zum Kapitän gemacht. Er ist hier eigentlich nicht mehr wegzudenken.“

Erneute Verletzung nach monatelanger Pause

Die aktuelle Spielzeit war für Wilms, beheimatet im Örtchen Mäkel zwischen Barnstorf und Cornau, bisher jedoch ein Alptraum. Beim Spiel in Bavenstedt brach sich der ehemalige Rehdener Jugendspieler, der überragend in die Saison gestartet war, das Schienbeinköpfchen – und fiel monatelang aus. Und als er gerade wieder einigermaßen sportfähig war, passierte am 9. Dezember das nächste Malheur. Beim Volleyball an der Uni „habe ich einen Block gemacht und bin bei der Landung umgeknickt“, erinnert er sich. Die Folge: mehrere Bänderrisse im linken Sprunggelenk, Verlängerung der fußballerischen Zwangspause. „Leider konnte ich jetzt acht Wochen gar nichts machen“, seufzt Wilms.

Wilms hofft auf Comeback

In dieser Woche will er mit Stabi-Übungen beginnen, in der nächsten mit leichtem Laufen – und dann am 10. Februar mit ins Trainingslager nach Lastrup fahren. Sein Wunsch ist es, „Mitte der Vorbereitung wieder mit der Mannschaft zu trainieren“. Die ersten Pflichtspiele in diesem Jahr werde er wegen des erheblichen Rückstands wohl verpassen, ahnt Wilms – aber dann sollen auf jeden Fall ein paar Einsätze für Wetschen folgen: „Das hoffe ich doch sehr.“

Acht Zusagen für kommende Saison

Noch viele Spiele für die Blau-Gelben wollen acht andere Fußballer bestreiten. Kevin Reinking, Joshua Heyer, Finn Raskopp, Moritz Raskopp, Lukas Heyer, Ricardo Tenti, Phil Schwierking und Lennart Kruse haben auch für die Saison 2023/24 zugesagt – das berichtet der Verein auf seinen Social-Media-Accounts.