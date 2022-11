Zwei Comebacks und ein Traum-Debüt bei Brinkums 3:2 gegen Leher TS

+ © Schlickmann Wieder auf dem Platz, wieder siegreich: Mert Bicakci und sein Brinkumer SV. © Schlickmann

Das Lazarett lichtet sich beim Brinkumer SV. Nach Dennis Janssen sind gegen die Leher TS auch Esin Demirkapi und Mert Bicakci zurückgekehrt. Das Siegtor beim 3:2 gegen die Leher TS schoss aber ein Debütant.

Brinkum – Nachweise dafür, wie wichtig Esin Demirkapi für seinen Brinkumer SV ist, gibt es seit Jahren einige. Da hätte es den Samstag gar nicht unbedingt gebraucht. Und doch hat der Kapitän beim 3:2 (1:1) gegen die Leher TS keine Viertelstunde gebraucht, um seine Bedeutung wieder einmal unter Beweis zu stellen. Einen „Qualitätszuwachs in mehreren Aspekten“ hatte sich Co-Trainer Kevin Artmann von Demirkapis erstem Einsatz seit dem ersten Bremen-Liga-Spieltag erhofft – und der „Big Boss“, wie Coach Mike Gabel seinen verlängerten Arm gerne nennt, lieferte: Führungsstärke, individuelle Qualität als Abwehrchef und auch noch Torgefahr bei Standards.

Eine Artmann-Ecke wuchtete Demirkapi per Kopf zur Führung ins Netz (15.). Der Bremerhavener Ausnahmestürmer Jan-Niklas Kersten drehte das Spiel (30./48.), ehe die Brinkumer durch Artmann (55.) und den Sekunden zuvor für Demirkapi eingewechselten Neuzugang Mohammad Habibullah (67.) das Blatt noch mal wendeten.

Demirkapis Schambein und Bicakcis Oberschenkel halten

„Es ist ein schönes Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen – und dann gleich mit einem Tor“, lächelte Demirkapi, sein angeschlagenes Schambein habe die Belastung „gut verkraftet. Ich habe aber schon gemerkt: Fitness, Spielpraxis – die Routine muss über die nächsten Spiele wieder reinkommen.“

Das geht nicht nur dem Kapitän so. Nachdem Dennis Janssen bereits in der Vorwoche sein Comeback gefeiert hatte, kehrte gegen die LTS neben Demirkapi auch Mert Bicakci nach monatelanger Pause wegen eines Muskelbündelrisses zurück. „Mert hat mir jede Woche, in der er verletzt war, einen Zehn-Kilometer-Lauf in manchmal unter 40 Minuten geschickt“, verriet Gabel: „Er ist total durchtrainiert.“ Darum habe dem Coach eine Trainingseinheit gereicht, um den Führungsspieler in der zweiten Hälfte spielen zu lassen. „Es war schwer, nach so einer langen Pause ins Spiel zu finden“, gestand Bicakci und freute sich, dass sein Oberschenkel „gehalten“ hat.

Bremen-Liga: Brinkumer SV - Leher TS 3:2 (1:1) Brinkum: Frerichs - Yeboah, Demirkapi (65. Habibullah), Dalkiran, Sultani (85. A. Barrie) - Janssen, Park, Tekin - Mille, Artmann, Hildebrand (46. Bicakci).

Tore: 1:0 (15.) Demirkapi, 1:1 (30.) Kersten, 1:2 (48.) Kersten, 2:2 (55.) Artmann, 3:2 (67.) Habibullah.

Schiedsrichter: Noah Müller (SG Aumund-Vegesack)

Das Brinkumer Lazarett lichtet sich also – und das erste positive Ergebnis folgte prompt. Die Führung durch Demirkapi sei „absolut verdient“ gewesen, befand Gabel: „Wir waren ball- und feldüberlegen, hatten das Spiel unter Kontrolle.“ Doch der sonst so zuverlässige Keeper Hannes Frerichs lud die LTS mit zwei Fehlern ein, Kersten schlug Kapital.

Michael Yeboah antwortete für Brinkum, sein knallhartes Zuspiel hätte auch als Torschuss durchgehen können – Artmann hielt den Fuß rein. „Das war ein gewollter Pass“, versicherte Yeboah. „Wenn Michi das sagt, glaube ich ihm das“, meinte Gabel.

Gabels Genugtuung

Perfekt machte den BSV-Nachmittag Habibullah, der von der Mittellinie aus einen Sprint anzog, die Bremerhavener überraschte und den Ball zum 3:2 einspitzelte.

„Wir tun uns gegen LTS immer schwer“, sagte Gabel, der bestätigte, mit dem Gegner nach den zwei bitteren Spielen vergangene Saison noch „eine Rechnung offen“ gehabt zu haben: „Das macht den Sieg umso schöner.“