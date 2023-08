Bi Rias Brinkum-Debüt wird zur Farce: Fast-Spielabbruch gegen Mfandena

Von: Tom Springer

Fassungslos und schockiert über die Vorkommnisse im Pokalspiel: Brinkums neuer Trainer Iman Bi Ria. © Krüger

Es wird einfach nicht ruhig um den Brinumer SV. Diesmal allerdings trug sein neuer Verein daran keine Schuld, beteuerte Trainer Iman Bi Ria. Gegner SV Mfandena stellte nach 73 Minuten das Spielen ein – und hievte Brinkum spätestens damit eine Pokalrunde weiter.

Bremen – Seinen Einstand beim Brinkumer SV hatte sich Iman Bi Ria anders vorgestellt. Und das obwohl der Bremen-Ligist mit einem 5:1 (2:1)-Sieg beim SV Mfandena in die zweite Runde des Bremer Landespokals eingezogen ist. Doch nach den vielen Unruhen in den Wochen zuvor rückte auch am vergangenen Samstag das Sportliche in den Hintergrund. „Wir als Brinkumer SV hatten damit nichts zu tun“, betonte Bi Ria aber vehement.

„Beim Stand von 4:1 hat der Gegner ein Tor geschossen, bei dem der Schiedsrichter Abseits gepfiffen hat. Im Anschluss hat der Gegner das Spielen eingestellt, ist komplett ausgerastet und auf den Schiri verbal losgegangen“, schilderte Bi-Ria den äußerst kuriosen Zwischenfall nach 73 Minuten: „Daraufhin haben wir weiter gespielt, weil der Schiri gesagt hat, dass er es sonst abbricht.“

Brinkum lässt den Ball laufen, die Gegner sitzen auf dem Rasen

Nach dem 5:1 ohne Gegenwehr durch Ridvan Sahin (74.) habe Bi Ria seine Spieler dann angewiesen, keine weiteren Tore zu schießen, sondern den Ball nur noch laufen zu lassen. „Die Jungs standen 15 Minuten auf dem Platz, der Gegner hat sich teilweise auf den Rasen gesetzt und nicht mehr weitergespielt“, beschrieb er die bizarre Szenerie.

„Ich war schockiert, dass eine Mannschaft so reagiert. Das habe ich in meiner gesamten Karriere noch nie erlebt“, so Bi Ria spürbar fassungslos. Von Anfang an sei Unruhe im Spiel gewesen, weil der Kreisligist immer wieder vehement mit dem Unparteiischen diskutiert habe. „Der Schiri war komplett überfordert, die ärmste Sau. Ich hätte das Spiel schon in der ersten Halbzeit abgebrochen“, führte Bi Ria aus. Da war der Brinkumer SV durch einen Strafstoß von David Dere mit 1:0 in Führung gegangen (19.). „Der Elfmeter wurde schon verbal sehr lautstark moniert“, sagte Bi Ria zum Auftakt der Farce am östlichen Rand Bremens.

Das vermeintliche Abseitstor brachte dann das Fass zum Überlaufen. „Sie meinten, dass das jedes Mal so ist und, dass sie die Schnauze voll haben“, erklärte Bi Ria die Sichtweise des Gegners, unterstrich aber: „Das gehört nicht auf den Fußballplatz, egal ob man sich benachteiligt fühlt oder nicht.“

Sportlich habe der SVM den Brinkumern „das Leben schwer gemacht“, gab Bi-Ria zu. Durch Christian Dimitri Pounge gelang sogar der zwischenzeitliche Ausgleich (23.) Für Brinkum trafen noch Nuhat Kacar (44., 64.) und Gordy Mumpese (60.). Ein überzeugender Auftritt war es trotzdem nicht. „Mit der ersten Halbzeit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Man hat gleich die Defizite bemerkt“, sagte Bi Ria. Konditionell und taktisch betehe Handlungsbedarf. „Das ist gut für mein Trainerteam, weil wir ganz genau wissen, woran wir arbeiten müssen“, zog er das vielleicht einzig Positive aus diesem „Fußballspiel“.

Landespokal Bremen, erste Runde: SV Mfandena - Brinkumer SV 1:5 (1:2) Brinkum: Gerke - Donyina, Kacar, Mumpese, Jassey (46. Schreck), Omoike (64. Gronewold), E. Ates, Nagel (72. Beganaj), Tiras (46. Sahin), Grand, Dere.

Tore: 0:1 (19.) Dere, 1:1 (23.) Poungue, 1:2 (44.) Kacar, 1:3 (60.) Mumpese, 1:4 (64.) Kacar, 1:5 (74.) Sahin.

Schiedsrichter: Benedict Büttner.