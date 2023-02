Valentinstag: Date oder Champions-League-Abend? Wir haben uns im Fußball-Kreis umgehört

Lennart Greifenberg, Kapitän des Fußball-Landesligisten TuS Sulingen, ist FC-Bayern-Anhänger und Fan von Lionel Messi. Seine Schwester schenkte ihm einen Schal des Stars von Paris St. Germain. Am Valentinstag treffen der FCB und PSG in der Champions League aufeinander. © Greifenberg

Am 14. Februar ist Valentinstag – Tag der Liebenden. Bedeutet für viele: Sie wollen mit ihrem Partner oder ihrem Date einen romantischen Abend verbringen. Problem in diesem Jahr: Die Champions League. Mit Paris St. Germain gegen den FC Bayern und AC Mailand gegen Tottenham hält die Königsklasse zwei Achtelfinal-Kracher bereit. Zur besten Ausgehzeit um 21.00 Uhr. Was also tun? Wir haben uns im Fußball-Kreis umgehört.

FCB-Anhänger Lennart Greifenberg, Kapitän des Landesligisten TuS Sulingen, berichtet: „Ich bin derzeit nicht in einer Beziehung und an diesem Tag steht auch kein Date zur Debatte. Auch wenn ich eine Beziehung hätte und es sich bei dem Duell erst um das Hinspiel handelt, würde die Champions League bei mir zumindest nebenbei laufen.“ Der 21-jährige Lehramtsstudent aus Sulingen verbringt den Abend also mit dem Club, mit dem er es hält, seit er als Kind den Urlaub mit seiner Familie in Bayern verbrachte und ein Trikot des einstigen FCB-Stürmers Roy Makaay geschenkt bekam.

David Schiavone, Trainer des Fußball-Kreisligisten TuS Lemförde, ist glühender Anhänger des AC Mailand. Am Valentinstag hat er ein Date mit seinen Rossoneri, wenn sie im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf Tottenham treffen. Schiavone schaut das Spiel im Fernsehen. © Schiavone

Und wie sieht es bei Milan-Anhänger David Schiavone aus? Der Trainer des Fußball-Kreisligisten TuS Lemförde schmunzelt: „Ich gehe mit meiner Frau am Valentinstag gerne mal eine Waffel oder ein Eis essen, am Abend muss ich aber Fußball schauen. Das kennt meine Frau schon, wir sind in diesem Jahr schließlich 18 Jahre verheiratet. Solange ich nicht selbst auf dem Platz stehe, gucke ich jedes Milan-Spiel.“ Ein gemeinsamer Fußball-Abend mit seiner Frau kommt für den 43-Jährigen mit italienischen Wurzeln aber nicht in Frage. „Wenn Fußball läuft, gehen wir uns lieber aus dem Weg. Ich bin, glaube ich, unausstehlich, wenn ich gucke“, lächelt Schiavone.

