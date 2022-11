Wetschen empfängt auswärtsstarke Sarstedter

Von: Julian Diekmann

Teilen

Mit aktuell sechs Treffern Wetschens erfolgreichster Torschütze: Philip Kürble. Kann er seine Quote am Samstag im Heimspiel gegen Sarstedt ausbauen? © fat

Der TSV Wetschen empfängt am Samstag den 1. FC Sarstedt. Trainer Oliver Marcordes möchte dann eine Heimserie starten – und die drei Partien auf eigenem Platz bis zur Winterpause gewinnen.

Wetschen – Oliver Marcordes hat zurzeit wenig Grund, beunruhigt zu sein. Kein Wunder, immerhin holten seine Landesliga-Fußballer vom TSV Wetschen am vergangenen Freitag erst einen knappen 1:0-Sieg beim Sechsten 1. FC Wunstorf, anschließend folgte für den Tabellenfünften am Montag ein 2:2 beim Dritten STK Eilvese. Dennoch fand der TSV-Coach ein winziges Haar in der Suppe: „Das einzige, was ich bemängele, war die zweite Halbzeit gegen Eilvese. Wir dürfen uns in der Liga einfach keine Schlaf-Phasen erlauben. Das wird eiskalt bestraft. Daraus müssen wir noch lernen.“

Im gleichen Atemzug betont Marcordes aber auch: „Meine Jungs reißen sich Woche für Woche den Hintern auf. Ich habe eine super funktionierende Truppe. Wir haben aktuell ein Riesenselbstvertrauen. Bis zur Winterpause stehen noch drei Heimspiele an, die wir natürlich alle gewinnen wollen.“

Marcordes erwartet eine „robuste“ Sarstedter Mannschaft

Dazu zählt auch die Partie am Samstag (14.00 Uhr) gegen den Tabellenneunten 1. FC Sarstedt. „Ich stelle mich auf ein sehr körperliches Spiel ein. Sarstedt ist eine robuste Mannschaft, die über den Kampf kommt. Es wird mit Sicherheit ganz schön zur Sache gehen“, ist sich Marcordes sicher: „Sie wollen das Spiel schön eng machen, werden auf Konter spielen. Wichtig wird sein, dass wir ihnen keinen Raum geben.“

Zumal der Gegner von seinen letzten fünf Auswärtsspielen vier gewonnen hat. „Das sollte uns Warnung genug sein“, betont Marcordes: „Fakt ist: Es wird ein ganz anderes Spiel als gegen Wunstorf oder Eilvese.“

Torwart-Routinier Mike Jahn sitzt auf der Bank

Verzichten muss der Coach am Samstag auf seine Langzeitverletzten Phil Schwierking (steht vor einer Meniskus-OP) und Lennart Kruse (Innenbandriss). Aljoscha Wilms (Schienbeinkopfbruch), Philipp Nüßmann (Knorpelschaden am Sprunggelenk) und Ruwen Schilling (Muskelfaseriss) befinden sich allesamt im Aufbautraining. Auch für Tino Senkler, der an Adduktorenproblemen laboriert, kommt ein Einsatz zu früh. Und für Torwart-Neuzugang Emilio Krause-Heiber, der wegen seines Studiums nicht zur Verfügung steht, springt Routinier Mike Jahn ein.

Trotz der Personalsorgen ist Marcordes (41) , der seinen Spielern nach dem anstrengenden Doppelspieltag am Dienstag frei gab, alles andere als bange. „Wenn wir unser Tempo auf den Platz bringen, jeder seine Leistung abruft, die er in den letzten Wochen gezeigt hat, dann muss man uns auch erst einmal schlagen. Wenn wir die Tugenden, die uns im Moment stark machen – neben der mannschaftlichen Geschlossenheit – wieder auf den Platz bekommen, dann wird es auch für Sarstedt alles andere als leicht.“