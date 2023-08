Werner im Interview: Bassums Aufstiegscoach über seine Knipser, Ziele und die Club-DNA

Von: Carsten Drösemeyer

© Diekmann, Julian

In der Vorwoche erklärte Lahausens Trainer Stephan Hotzan sein Erfolgsrezept für den Bezirksliga-Aufstieg – nun ist Bassums Coach Martin Werner an der Reihe, der die Lindenstädter zurück in den Bezirk hievte. Wie der 58-jährige Unternehmer den TSV dort etablieren möchte, erläutert er im Interview.

Herr Werner, kann man sagen, dass Sie den Betriebsunfall des Abstiegs repariert haben?

Das trifft es ganz gut. Obwohl der direkte Wiederaufstieg vom Verein nicht vorgegeben wurde. Aber wir wussten alle: Umso länger wir in der Kreisliga bleiben, umso schwerer wird es mit der Rückkehr in die Bezirksliga. Spätestens im zweiten Jahr hätten wir hoch müssen. Sonst verliert man zu viele Leistungsträger. So war es natürlich ideal.

Hatten Sie sich den Aufstieg leichter vorgestellt? Bassum musste bis zum letzten Spiel zittern.

Nein. Mir war klar, dass auf uns ein ganz hartes Stück Arbeit wartet. Ich hatte mit sechs Teams gerechnet, die um die beiden Aufstiegsplätze spielen – und so kam es dann ja auch.

Gerade der Start war recht holprig. Wie ist das zu erklären? Das Team blieb größtenteils zusammen . . .

Das stimmt. Aber wir mussten uns erst darauf einstellen, wieder das Spiel zu machen. Die meisten Gegner sind sehr abwartend gegen uns angetreten. Wir mussten lernen, Dominanz zu entwickeln. Das brauchte seine Zeit.

Ab der Rückrunde lief es dafür wie geschmiert.

Das hat mich selbst überrascht. Nur neun Gegentore in der Rückserie sprechen ja für sich. Ab da an hat das neue System voll gegriffen.

Auf welches System haben Sie denn umgestellt?

Ähnlich wie bei Werder sind wir im 3-5-2 mit offensiven Außen aufgetreten. Diese Ausrichtung passte ideal zum Team.

Ist eine so offensive Herangehensweise auch in der Bezirksliga denkbar?

Grundsätzlich schon. Wir wollen uns ja nicht der eigenen Stärken berauben. Die Grundausrichtung wird bleiben, allerdings leicht modifiziert werden. So könnte gegen einige Gegner zum Beispiel unsere zweite Spitze etwas zurückgezogen werden.

Die beiden Stürmer dürften aber wohl Mika Bade und Tjark Weber heißen. Beide gelten als die positivsten Überraschungen der Vorsaison.

Zumindest ergänzen sie sich super. Tjark ist eher der Vorbereiter und Mika vollendet. Aber wir werden auch mal nach dem Gegner aufstellen. Und nicht nur die beiden haben positiv überrascht.

Wer denn noch?

Gerade den jungen Spielern hat das eine Kreisliga-Jahr sehr gutgetan. Ich denke da zum Beispiel an Malte Brockmann oder Noah Denker, die als A-Jugendliche zu uns gestoßen sind.

Es war also kein komplett verlorenes Jahr?

Nein. Wir konnten unser Selbstbewusstsein richtig aufpolieren und viele Youngster weiterentwickeln. Außerdem gibt es in der Kreisliga praktisch nur Derbys. Das machte schon Laune und wurde auch von den Zuschauern gut angenommen.

Klingt so, als verspüren Sie ein wenig Wehmut

(lacht) Um Gottes Willen. Wir freuen uns riesig auf die Bezirksliga. Außerdem war der Aufstieg wichtig für den Verein. Die Bezirksliga hat einfach eine viel größere Strahlkraft und ist zudem ein riesiger Anreiz für unsere Talente.

Auf die Jugend wird in Bassum weiterhin gesetzt?

Natürlich. Das gehört zur DNA des Vereins und muss unser Weg bleiben. Nur so können wir uns im Bezirk etablieren.

Wie realistisch ist für Sie der Klassenerhalt?

Sagen wir mal so: Wenn wir ohne größere Verletzungssorgen durch die Saison kommen, sollten wir die Klasse halten. Allerdings rechne ich ab dem achten Platz mit Abstiegskampf. Ganz vorne wird das Trio Sudweyhe/Mühlenfeld/Steimbke nicht zu gefährden sein – und auch Twistringen, Neuenkirchen, Vilsen sowie Heiligenfelde müssen wohl nicht nach unten schauen. Aber danach sind die Teams dicht beieinander. Für uns geht es im ersten Jahr nur darum, dass wir nicht absteigen.