„Das ist kein Catenaccio“: Stabile Defensive, aber nicht mauern - Haßbergen-Coach Rehm im großen Interview

Von: Carsten Drösemeyer

Guter Dinge vorm ersten Heimspiel der Saison: Haßbergen-Coach Tim Rehm. © fat

Aller guten Dinge sind drei: Nachdem in den vergangenen beiden Wochen die Aufstiegstrainer Stephan Hotzan (TSV Weyhe-Lahausen) und Martin Werner (TSV Bassum) zu Wort kamen, ist nun Tim Rehm an der Reihe. Der 44-jährige Sachbearbeiter führte den SC Haßbergen nach 17 Jahren Abstinenz zurück in den Bezirk und erläutert im folgenden Gespräch, worauf der Aufschwung des SCH zurückzuführen ist.

Herr Rehm, für welchen Club schlägt ihr Herz in der Bezirksliga am meisten?

Als Trainer des SCH sollte ich wohl Haßbergen sagen (lacht). Aber mein Verein wird immer der TuS Drakenburg bleiben. Dort habe ich von Kindesbeinen an gekickt und am Ende sogar als Kapitän den Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert, ehe ich aus gesundheitlichen Gründen leider meine Karriere beenden musste.

Auch Ihre Trainerkarriere begann in Drakenburg...

Genau. Nach einer zweijährigen Pause bekam ich eine Anfrage, ob ich nicht die A-Jugend trainieren könne. Als Fußballverrückter brauchte ich da nicht lange zu überlegen (schmunzelt).

Im Jugendbereich sind Sie aber nicht geblieben...

Nein. Nach vier schönen Jahren brauchte ich aus privaten Gründen eine Auszeit. Ich hatte geheiratet, gebaut und war Vater geworden. Aber dann klopfte 2017 plötzlich Drakenburg wieder an, da sich die 1. Herren in der Bezirksliga in akuter Abstiegsgefahr befand.

Die Antwort lässt sich erahnen...

Klar konnte ich den TuS nicht hängen lassen. Erst bin ich erfolgreich als Feuerwehrmann eingesprungen und ein Jahr später dann endgültig Drakenburger Chefcoach geworden – als Nachfolger des legendären Wolfgang Axmann.

Warum stehen Sie für Ihren Leib-und-Magen-Verein denn nicht immer noch an der Seitenlinie?

Also ich bin nicht entlassen worden (lacht). Das ist mir zum Glück noch nie passiert. Nach drei schönen Jahren bin ich aber erneut Vater geworden und habe mich wieder mehr der Familie gewidmet.

Und wie kam es zum Engagement in Haßbergen?

Die Anfrage kam halt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich musste mir zwar erst noch das Okay meiner Frau geben lassen, aber danach hatte ich richtig Bock auf die neue Herausforderung.

Zu diesem Zeitpunkt galt der SCH in der Kreisliga als Mittelmaß.

Richtig. Zuvor war Haßbergen Achter und Elfter geworden. Aber es hat von Beginn an super gepasst. In der ersten Saison wurden wir auf Anhieb Vizemeister und im zweiten Anlauf hat es sogar mit dem Titel geklappt. Dazu kommen noch zwei Kreispokalsiege. Es hätte schlechter laufen können.

Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Der Aufstieg war ganz sicher keine One-Man-Show. Der Zusammenhalt ist in Haßbergen unser größtes Plus. Man muss immer alle mitnehmen vom Betreuer bis zur Spielerfrau und Euphorie entwickeln.

Trotzdem kam der Aufstieg des SCH für viele überraschend. Wo liegen die größten Stärken Ihres Teams?

Also ich habe als Trainer bereits zweimal den „goldenen Amboss“ gewonnen. Den bekommt die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren des gesamten Nienburger Kreises überreicht. Ich lege großen Wert auf eine äußerst stabile Defensive. Wahrscheinlich spricht da der langjährige Libero aus mir.

Sie wollen sich die Punkte also ermauern?

Um Gottes Willen. Auf keinen Fall. Mir ist Variabilität sehr wichtig. Unser bevorzugtes System ist das 4-2-3-1, aber das ist kein Catenaccio.

Wie wichtig wäre es, sich langfristig in der Bezirksliga zu etablieren?

Das ganze Dorf fiebert unserem ersten Heimauftritt in der Bezirksliga entgegen. Es wäre für den gesamten SCH unglaublich toll, hier etwas Nachhaltiges entstehen zu lassen. Vom Aufstiegsteam sind 15 Jungs von uns in der Jugend ausgebildet worden. Als Bezirksligist haben wir natürlich deutlich bessere Argumente, die Talente größtenteils in Haßbergen halten zu können. Ich hoffe auf eine Saison ohne ganz beinharten Abstiegskampf.