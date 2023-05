INTERVIEW Trainer Walter Brinkmann über seinen neuen Verein SV Marhorst: „Das ist eine ganz tolle Truppe“

Von: Malte Rehnert

Während seiner dreijährigen Auszeit als Vereinstrainer war Walter Brinkmann viel mit dem Fahrrad unterwegs. Immer im Korb dabei: Hundedame Holly – wie hier in Spanien. In Marhorst kehrt er nun an die Seitenlinie zurück. © brinkmann

INTERVIEW Walter Brinkmann freut sich auf den Trainerjob beim SV Marhorst, den er zur kommenden Saison antritt - nach drei Jahren Pause als Vereinscoach. Was ihn zur Rückkehr bewog und was er mit dem designierten Kreisliga-Aufsteiger vorhat, verrät der 61-Jährige im Interview.

Marhorst – Die Auszeit dauerte drei Jahre, nun kommt‘s zur Rückkehr: Walter Brinkmann übernimmt für Sascha Wilkens ab Sommer den SV Marhorst (wir berichteten), der als souveräner Tabellenführer der 1. Fußball-Kreisklasse ganz dicht vor dem Titel und dem Aufstieg in die Kreisliga steht. Warum er wieder als Trainer einsteigt und was er mit dem SVM vorhat, verrät der 61-Jährige im Interview.

Ihr Comeback als Trainer hat viele überrascht. Wie waren die Reaktionen?

Der Bericht in der Kreiszeitung stand schon nachmittags online und in den Sozialen Medien – und dann knallte es rein: Bestimmt 25 oder 30 WhatsApp-Nachrichten. Unfassbar! Es gab viele Glückwünsche – und was mich gefreut hat: Keiner hat es infrage gestellt, die Reaktionen waren total positiv.

2020 haben Sie beim TuS Sulingen Ihren Rückzug bekanntgegeben. Es klang nach Karriereende als Coach – für Sie auch?

Meine Entscheidung damals war: Nun ist es erst mal gut. Ich war viele Jahre intensiv im Fußball dabei. Für meine Verhältnisse habe ich alles gehabt: gute Mannschaften, optimale Voraussetzungen – wie beim TuS Sulingen. Und ich habe gedacht: Da kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Durch meinen Vorruhestand hatte ich mehr Möglichkeiten, etwa zum Reisen – und das habe ich genutzt.

Wann fing es dann wieder an zu kribbeln?

Der Reiz, sich als Trainer mit der Mannschaft Ziele zu setzen und Strategien zu erarbeiten, ist groß. Diese Emotionen hast du sonst nicht – nur als Gruppe. Das hat ein bisschen gekitzelt. Und es ist ja so: Wenn man im Leben etwas sehr gerne macht, ist es ganz schwer loszulassen. Fußball ist ein fantastisches Hobby, dem ich seit ewigen Zeiten verbunden bin – als Spieler, Trainer und Interessierter. Und dem ich durch meine Stützpunkt-Arbeit mit vielen guten Fußballern aus den Kreisen Diepholz und Nienburg immer treu geblieben bin. Ich war nie ganz raus, in dieser Zeit allerdings sehr wenig auf Plätzen.

Hatten Sie auch andere Anfragen?

Es gab hin und wieder Kontakte. Viele sind jedoch davon ausgegangen, dass ich nichts mehr mache. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die Chance noch mal kommt – vor allem bei einem Verein in meiner Nähe.

Wie kam die Marhorst-Zusage dann zustande?

Nach der Anfrage habe ich mir ein paar Tage Bedenkzeit erbeten – und mir einen Zettel gemacht: Was spricht dafür, was dagegen? Es hat letztlich mehr dafür gesprochen.

Was denn?

Zum Beispiel die Menschen in Marhorst kennenzulernen, die dort zum Fußball gehen. Ich kenne viele, aber noch nicht so gut. Bei meinen Stationen, etwa in Sulingen oder Bassum, habe ich viele tolle Leute getroffen. Da haben sich Freundschaften entwickelt. Das ist einfach wunderschön. Und das motiviert mich jetzt auch in Marhorst. Außerdem ist es fast vor der Haustür – und ich bin natürich neugierig auf die Mannschaft. Ich möchte sie bei ihrer Entwicklung unterstützen.

Was reizt Sie noch?

Die kürzeren Wege und damit auch ein etwas geringerer Aufwand. Und das Zuschauer-Interesse ist in der Kreisliga bei vielen Vereinen größer als zum Beispiel in der Landesliga Hannover. Dort stehen teilweise 25 Zuschauer – in Okel oder Barenburg sind regelmäßig um die 100.

Was wissen Sie schon über Ihre neue Mannschaft?

Das ist eine ganz tolle, bodenständige Truppe, die ich übernehme. Denen ist ganz wichtig, als Team erfolgreich zu sein. Da freue ich mich richtig drauf – auch wenn die Voraussetzungen diesmal etwas anders sind für mich.

Was meinen Sie?

Vermutlich wird es so sein, dass wir nach einem Aufstieg mehr Spiele verlieren als gewinnen. Und ich verliere sehr ungerne. Die Kreisliga wird mit sehr vielen sehr guten Mannschaften besetzt sein. Diepholz, Stuhr oder Mörsen, um nur einige zu nennen. Das sind schöne, aber schwere Spiele. Sich in der Liga zu halten, wird alles andere als leicht. Aber wir werden alles reinhauen. Und wenn wir es schaffen, wäre es eine große Befriedigung – für die Mannschaft und mich.

Worauf legen Sie den Fokus?

Alles, was ich vorhabe, werde ich mit der Mannschaft absprechen. Ich werde nichts machen, was die Mannschaft nicht will oder was nicht zu ihr passt. Ich glaube und hoffe, dass ich den Jungs zum Beispiel individual- oder mannschaftstaktisch noch etwas beibringen kann.

Wann legen Sie los?

Mit der neuen Aufgabe beschäftige ich mich jetzt schon ein bisschen. Und dann geht es bald in Richtung Saisonvorbereitung. Eine Testspiel-Anfrage vom SC Twistringen haben wir bereits.

Wie weit sind die Kaderplanungen?

In den meisten Vereinen, in denen ich war, hatte man Spieler von außerhalb dabei. Das ist hier anders. Wir werden nur mit dieser Mannschaft arbeiten, plus den einen oder anderen Spieler, der aus der Jugend hochkommt – und auch Bezug zu Marhorst hat. Wenn sich aus dem Twistringer Stadtgebiet jemand anbietet und sagt, dass er gerne hier spielen möchte, beschäftigen wir uns damit. Aber wir werden keine Fühler ausstrecken. Obwohl wir einen kleinen Kader haben, aus dem viele in der Woche nicht beim Training sein können. Das weiß ich – wir werden das Beste daraus machen.

Wie lange haben Sie sich an Marhorst gebunden?

Das haben wir offen gelassen. Wir planen nicht von vornherein über mehrere Jahre. Ich habe für eine Saison zugesagt. Wenn alles passt, die Mannschaft Lust hat und sich gut entwickelt, kann es auch länger werden – wie in Sulingen oder damals in Bassum. Hinzu kommt bei mir ja noch die aufwendige Talentförderung. Drei bis vier Jahrgänge hintereinander, das sind lange Montage. Ich finde aber, es ist eine gute Kombination: Beim Stützpunkt die jungen Talente – und in Marhorst die gestandenen Fußballer.

Und was kommt nach Marhorst?

Die Bezirksliga habe ich mit Heiligenfelde, Twistringen und Mörsen quasi durch. Zudem durfte ich in Sulingen noch höherklassiger arbeiten und hatte den Abstecher nach Brinkum – in eine völlig andere Region. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann noch etwas kommt (schmunzelt).