„Das fühlt sich sehr gut an“

Von: Sonja Rohlfing

Gewannen die Medaillen bei den Pony-Dressurreitern (v.l.): Maili-Jane Böhnke (RFV Maasen-Sulingen), Leni Thalmann (RV Heiligenfelde) und Anik Luisa Ismer (RFV Ströhen). © Privat

Beim Reitturnier in Ströhen feierte der RV Heiligenfelde einen tollen Erfolg und holte sich erneut den Pony-Wimpel.

Ströhen – Der Pony-Wimpel des Kreispferdesportverbandes (KPSV) Diepholz bleibt beim RV Heiligenfelde. Die Ponyreiterinnen haben ihren Meistertitel verteidigt. Neben der Standarte ermittelten die Ponyreiter aus den KPSVs Diepholz und Nienburg im Rahmen des Pfingstreitturniers in Ströhen auch ihre Besten in der Dressur und im Springen. Außerdem standen auf dem Turniergelände am Tierpark als Höhepunkte zwei S*-Springen und die Quali zum Bundeschampionat für junge Springpferde auf dem Programm.

In Dressur, Springen und einer Mannschaftsaufgabe waren die Vereine für den Pony-Wimpel gefordert. „Unsere beiden Teams haben in der Dressur gute Aufgaben geritten. Jetzt macht sich das jahrelange Training bezahlt“, freute sich Ina Thalmann vom RV Heiligenfelde. Mit Jasmin Nolte, Leni Thalmann, Greta Schütze und Luisa Sünderwald erklomm die Mannschaftsführerin den obersten Podestplatz. „Das fühlt sich sehr gut an“, erklärte Ina Thalmann nach der Titelverteidigung. „Wir haben eine neue Konstellation im Team“, merkte die Ausbilderin an. Vor zwei Jahren seien die Jugendlichen teils noch unerfahren gewesen: „Jetzt stehen wir vorn.“

Die Silbermedaillen in der Mannschaftswertung ließen sich die Ponyreiter vom RFV Maasen-Sulingen umhängen. Bronze ging an die RSG Meeresberg. Das zweite Team vom RV Heiligenfelde holte Platz vier.

Den Einzeltitel bei den Pony-Springreitern sicherte sich Felix Quast vom RV Heiligenfelde auf Karat. Melissa Behrendt von der RSG Meeresberg gewann auf Beauty Silber. Bronze ging an Anik Luisa Ismer vom RFV Ströhen auf Golden Diva de Luxe. Die Goldmedaille in der Dressur schnappte sich Leni Thalmann vom RV Heiligenfelde auf Golden Gentleman. Zweite wurde Maili-Jane Böhnke vom RFV Maasen-Sulingen auf Daisy WE. Anik Luisa Ismer (RFV Ströhen) erreichte auf Golden Diva de Luxe auch in der Dressur Bronze.

„Eine Mannschaft hatten wir leider nicht“, bedauert Jessica Cording vom RFV Ströhen. Mit der Medaillenausbeute für ihren Verein ist sie dennoch zufrieden. Richterin Christiane Giesen unterstrich: „Wir haben in der Pony-Kreismeisterschaft tolle Leistungen auf hohem Niveau gesehen.“ Die jugendlichen Teilnehmer hätten sich von der besten Seite präsentiert, lobte die Unparteiische. Für den KPSV Diepholz bedankte sich Anja Kreitel-Lüschow beim RFV Ströhen: „Wir haben hier unter besten Bedingungen unsere Kreismeisterschaft austragen dürfen.“

Insgesamt standen 40 Prüfungen auf der Zeiteinteilung. Rund 850 Startplatzreservierungen waren beim Turnierteam um Jessica Cording eingegangen. Das fasst die Vereinsvorsitzende mit „geht so“ zusammen. Es ist der Turnierleiterin anzumerken, dass sie sich mehr Startplatzreservierungen erhofft hatte. „Durch Nachnennungen war das Punkte-S*-Springen mit 21 Paaren dann doch gut besetzt“, urteilt Cording. Die Prüfung gewann Philipp Kautz vom RFV Maasen-Sulingen auf Caffrey. In der zweiten schweren Prüfung, einem S*-Springen mit Stechen, siegte Arend Westerholt (RG Klein Roscharden) auf Quite Dynamite.

Mit den Zuschauerzahlen ist Cording zufrieden: „Wir hatten selten so viele Besucher an einem Samstagnachmittag.“ Auch die Pony-KM und das Fohlenchampionat am Sonntag hätten viele Reitsport-Fans angezogen.

Vielstarter Philipp Kautz vom RFV Maasen-Sulingen gewann auf Caffrey das Punkte-S*-Springen. Im M*-Springen holte er auf Chepetto (Bild) Platz drei. © Privat

Die Medaillen bei den Pony-Springreitern sicherten sich (v.l.): Melissa Behrendt (RSG Meeresberg), Felix Quast (RV Heiligenfelde) und Anik Luisa Ismer (RFV Ströhen). © Privat

Im Mannschaftswettkampf des KPSV-Diepholz eroberte der RV Heiligenfelde I den Pony-Wimpel. Im Goldquartett ritten Luisa Sünderwald, Jasmin Nolte, Greta Schütze und Leni Thalmann. Vorgestellt wurde das Team von Ina Thalmann (rechts). © rohlfing