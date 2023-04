Bors ein Kandidat für Wetschens Auftritt in Godshorn

Von: Cord Krüger

Es könnte klappen: Der zuletzt angeschlagene Lennart Bors (r.) kam am Samstag schon zu einem Kurzeinsatz. Gegen Godshorn ist für Wetschens Stürmer mehr drin. © ck

Fußball-Landesligist TSV Wetschen reist am Dienstag zum Nachholspiel beim TSV Godshorn. Einige personelle Fragezeichen beschäftigen Trainer Oliver Marcordes noch. Ein Allrounder kehrt hingegen definitiv zurück ins Team.

Godshorn – Ein treuer Begleiter des TSV Wetschen bleibt am Dienstag zu Hause, wenn die Landesliga-Fußballer zum Nachholspiel beim TSV Godshorn reisen: Der Mannschaftsbus pausiert. „Wir fahren mit Autos – in der Hoffnung, dass wir damit schneller am Ziel sind“, schildert Wetschens Trainer Oliver Marcordes. Also sollte es reichen, wenn sich die Blau-Gelben „erst“ um 16.45 Uhr zur Abfahrt für die um 19.00 Uhr angesetzte Partie beim Tabellen-14. treffen.

Absagen aus beruflichen Gründen verzeichnete der 42-Jährige nicht, dennoch dürfte die Zahl der Mitfahrer die der verfügbaren Mitspieler übersteigen. Doch obwohl sich Innenverteidiger Phil Schwierking erst am Samstag beim 3:0 Heimsieg gegen Tündern eine Platzwunde zugezogen hatte, mochte Marcordes den 26-Jährigen noch nicht abschreiben: „Phil ist ein harter Hund.“

Pasiov darf wieder mitmischen

Ein weiteres schmerzhaftes Andenken aus dieser Partie trug Christoph Hainke in Form seines lädierten Sprunggelenks davon, „aber unser großer Kader zahlt sich jetzt mal wieder aus“, urteilt Marcordes. So setzt er auf eine Rückkehr von Kevin Reinking nach dessen leichter Zerrung, und auch Angreifer Lennart Bors kommt nach seinem Kurzeinsatz am Samstag wieder für mehr infrage: „Jetzt sind eben beide seiner Füße bandagiert“, skizziert der Coach die Behandlung von Bors’ Bänderanriss. Einem Einsatz des nach seiner Sperre zurückkehrenden Ramiz Pasiov steht hingegen nichts im Weg.

Marcordes warnt vor angeschlagenem Gegner

Vor dem Anpfiff will der TSV-Coach seine Männer noch eindringlich vor den Gastgebern mit dem früheren Rehdener Regionalliga-Akteur Almir Kasumovic warnen, die am Samstag im Kellerduell gegen Steimbke einen 0:4-Rückschlag im Abstiegskampf erlitten hatten: „Man sieht, dass die angeschlagenen Mannschaften jetzt, in dieser Phase der Saison, richtig anfangen zu kämpfen.“ Nun könne Godshorn damit beginnen.

Doch dessen großer Platz in Langenhagen käme seiner Mannschaft entgegen, meint Marcordes: „Dort konnten wir bisher gut unser Spiel aufziehen.“