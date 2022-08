Bischoff coacht bei Kreisligist TV Stuhr seine Nachfolger Diaconu und Bang

Teilen

Einst Junioren-Nationaltorhüter Rumäniens: Marius Diaconu spielt nun für den TV Stuhr. © Terwey

Der TV Stuhr verfügt im Torhüterbereich über die ganze Bandbreite: Der vereinstreue Daniel Bischoff coacht den Ex-Profi Marius Diaconu und den Youngster Finn Bang.

Stuhr – Das ist wahre Vereinstreue: Von seinem siebten Lebensjahr an spielte Daniel Bischoff für den TV Stuhr, ausschließlich für den TVS. Nach der abgelaufenen Saison machte der 32-jährige Keeper aber endgültig Schluss – zumindest als Aktiver. In der anstehenden Spielzeit in der Fußball-Kreisliga coacht Bischoff als Torwart-Trainer seine eigenen Nachfolger und die des zum Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst abgewanderten Stammtorwarts Niklas Lührs. Der einstige rumänische Junioren-Nationalspieler Marius Diaconu hat bereits eine bewegte Karriere hinter sich, der 17-jährige Finn Bang steht gerade am Anfang seiner Senioren-Laufbahn.

„Wer die Nummer eins sein wird, kann ich noch nicht sagen“, sagt Bischoff über die beiden Neuzugänge mit Stuhrer Vergangenheit. Eventuell komme laut Torwart-Trainer noch ein dritter Keeper hinzu. Bischoff selbst wird Ende August Vater, hört auch deshalb auf: „Da ist nur noch einmal wöchentlich Zeit für Torwart-Training. Außerdem dauert es in meinem Alter länger, bis die kleineren Zipperlein verheilen.“

Selbst aktiv werden will der neue Stuhrer Torwarttrainer Daniel Bischoff nur noch, wenn Not am Mann ist. © Terwey

Die Entscheidung aufzuhören, hatte der Tischler, der in der abgelaufenen Saison noch fünfmal im Tor stand, aber schon länger mit sich herumgetragen: „Eigentlich schon bevor wir 2018 in die Landesliga aufgestiegen sind. Doch nach dem Aufstieg wollte ich genauso wenig aufhören wie nach dem Abstieg 2019. Dann wurde ich zusätzlich Co-Trainer von Stephan Stindt. Sein Rücktritt zum Saisonende war dann der richtige Zeitpunkt für mich.“

Stefan Blasy und Marvin John übernahmen für Stindt, daraufhin meldete sich Diaconu beim TVS. „Marius wohnt in Stuhr. Als er gelesen hat, dass wir Trainer werden, hat er gefragt, ob er bei uns spielen kann“, berichtet Blasy: „Und wenn wir eins gebrauchen konnten dann einen Torwart.“

Ich habe Fußball immer geliebt, davon geträumt und den Ball sogar mit ins Bett genommen. Aber am Ende musste ich auch Geld verdienen.

Dabei spielte Diaconu unter dem neuen Coach zuletzt im Feld. Bei Blasys Ex-Team TSV Ganderkesee II agierte der Keeper in der 1. Kreisklasse Oldenburg/Delmenhorst auf eigenen Wunsch als Zehner und Stürmer. „Im Training hat man aber bereits seine Veranlagung als Torwart gesehen – auch wenn er eineinhalb Jahre gar nicht dort gespielt hat“, erklärt Blasy. Bischoff meint: „Er macht einen guten Eindruck, ist stark auf der Linie, mit dem Ball am Fuß, laut und coacht seine Vorderleute. Daran merkt man, dass er Erfahrung hat. Zudem ist er ein feiner Kerl und ziemlich selbstreflektiert. Er weiß, wo er Optimierungsbedarf hat – zum Beispiel bei der Strafraumbeherrschung.“

2005 hatte Diaconu mit dem Fußballspielen in seiner Heimat Rumänien begonnen – bei CFR Timisoara. In der U14 und U15 hütete der heute 23-Jährige zudem das Tor der Nationalmannschaft. Doch dann zog der aufstrebende Keeper mit seiner Familie nach Stuhr. „Deutschland war der Wunsch meiner Eltern. Mein Vater wollte etwas Neues – auch beruflich. Ich war noch zu jung, um alleine in Rumänien zu bleiben.“

„Torhüter sollten wie Brüder sein“

Der damals 15-Jährige spielte fortan für die B-Jugend des TuS Komet Arsten, machte „drei, vier Spiele“ für Stuhrs U19, ehe er nach einem Probetraining im Heimaturlaub einen Profi-Vertrag beim damaligen Erstligisten ACS Poli Timisoara unterschrieb: „Ich habe in dem einen Jahr aber vor allem für die U23 in der dritten Liga gespielt. Als wir die Gehälter nicht gezahlt bekommen haben, bin ich wie alle jungen Spieler gegangen.“

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland pendelte Diaconu bei Werder Bremen fortan zwischen dritter und vierter Mannschaft, ehe er beim TSV Ippener berufsbedingt kürzertrat. Heute ist er Haustechniker in einem Hotel: „Schön, wenn ich dem TV Stuhr zusätzlich helfen kann.“ Über seinen Konkurrenten Bang sagt er: „Torhüter sollten wie Brüder sein und sich gegenseitig helfen. Finn ist jünger, aber gut.“

Zweigleisig unterwegs: Finn Bang spielt für den TV Stuhr und die A-Junioren des TuS Sudweyhe. © Terwey

Bang sagt: „Ich freue mich, dass ich bei Stuhr die Chance bei den Senioren bekomme und habe keine Lust, auf der Bank zu sitzen. Marius und ich starten bei Null.“ Der Youngster spielte bis zum Wechsel nach Sudweyhe ausschließlich für den TV Stuhr. „Beim TuS kann er noch A-Jugend-Landesliga spielen. Das wollte er gerne wahrnehmen“, erklärt Bischoff Bangs Zweitspielrecht für Stuhrs Senioren: „Wir werden uns deshalb immer mit Sudweyhe wegen Einsätzen abstimmen.“

Und sollte mal keiner der neuen Stuhrer Keeper können, springt Bischoff dann ein? „Da werde ich nicht nein sagen können“, gesteht der vereinstreue Torwart-Trainer. Dafür liegt ihm der TV Stuhr zu sehr am Herzen.