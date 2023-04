Dalkiran verpasst nicht nur das Derby

Von: Cord Krüger

Er rotiert überall: Verteidiger Phil Schwierking ackert auch abseits des Platzes – für Wetschens Infrastruktur. © Krüger

Riesenpech für Hasan Dalkiran - und den gesamten TuS Sulingen: Der Führungsspieler des Fußball-Landesligisten erlitt am Sonntag einen Mittelfußbruch und fehlt damit sowohl an diesem Mittwoch im Derby beim Tabellenfünften TSV Wetschen als auch noch vier bis sechs weitere Wochen im Abstiegskampf. Trotz dieser und weiterer Personalsorgen hüten sich Wetschens Trainer und sein Führungsspieler Sören Sandmann davor, den Tabellen-14. zu unterschätzen. Denn das Team von Trainer Iman Bi Ria bringt einen womöglich entscheidenden Vorteil mit.

Wetschen – Die einen mühten sich zu einem 2:1-Testspielsieg beim SV Falke Steinfeld, die anderen feierten beim TSV Mühlenfeld nach einem Krimi im Elfmeterschießen den Einzug ins Bezirkspokal-Achtelfinale. Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen nicht sein, wenn der TSV Wetschen den TuS Sulingen am heutigen Mittwochabend ab 19.30 Uhr zum nachzuholenden Landesliga-Derby empfängt. „Das wird ein ganz schweres Spiel für uns“, schätzt Wetschens Innenverteidiger Sören Sandmann: „Sulingen steht im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand – und ist viel besser im Rhythmus als wir.“ Ähnlich denkt Wetschens Trainer Oliver Marcordes über den Tabellen-14.: „Wir hatten wegen des Wetters fünfeinhalb Wochen Zwangspause – also war ich Artur Zimmermann sehr dankbar, dass dieser Test zustandekam“, sagt er über den Coach des Schlusslichts aus der Landesliga Weser-Ems. In den ersten 20 Minuten beschlich den TSV-Übungsleiter allerdings Unbehagen: „Da dachte ich, wir hätten in der langen Zeit das Fußballspielen verlernt.“

Vier Wetscher fehlen verletzt

Immerhin hat sich während dieser Phase sein Lazarett weiter gelichtet. Nur Innenverteidiger Lennart Kruse muss wegen seiner Knieverletzung noch zu einem Arthroskopie-Termin, Aljoscha Wilms fehlt dem Fünften des Tableaus wegen eines Blutergusses, Ersatzkeeper Emilio Krause-Heiber wegen Schulterbeschwerden und Stürmer Alen Suljevic wegen seines Fingerbruchs.

Bi Ria: Erfolg im Pokal „teuer bezahlt“

Iman Bi Ria freute sich zwar übers Weiterkommen im Cup, „aber wir haben es teuer bezahlt“, sagt der TuS-Trainer. Flaubert William Ngama Ngama musste am Sonntag wegen Knieschmerzen runter, weitaus schlimmer erwischte es dessen Defensivkollegen Hasan Dalkiran: Eine Untersuchung im Krankenhaus ergab, dass sich der 28-Jährige einen Bruch des vierten Mittelfußknochens zugezogen hat. „Er fehlt uns vier bis sechs Wochen“, klagt Bi Ria über „den enormen Verlust an Leistung und Autorität“. Ebenfalls verzichten muss der 38-Jährige auf Urlauber Marven Rupp sowie die angeschlagenen Cem Ac, Julian Rudi und Sercan Durmaz. Torwart David Schröder machen seine Rippenbeschwerden zu schaffen. Auf der Position zwischen den Pfosten hat der TuS jedoch die wenigsten Probleme. Denn erstens rotiert am Mittwoch Stammkeeper Eric Schröder zurück in den Kasten, zweitens hat Nachwuchs-Schlussmann Ole Sänger gegen Mühlenfeld bewiesen, dass da ein echter Rückhalt heranreift: „Ole war am Anfang nervös, hatte dann aber gute Szenen – und war am Ende ein Entscheider“, freut sich sein Trainer für den Torwart, der zwei Elfmeter parierte. „Dieser Sieg war gut für das Gefühl vor dem Derby“, unterstreicht Bi Ria.

Platz in „Top-Zustand“ - mit baulichen Veränderungen

Das kann ein entscheidender Faktor sein, schätzt sein Wetscher Kollege Marcordes: „Wir brauchen gar nicht auf die unterschiedlichen Tabellenstände zu gucken. Gewinnen wird die Mannschaft, die den Sieg mehr will und mehr Bock auf dieses Derby hat.“

Wetschen beantragt Oberliga-Zulassung

Die Bodenverhältnisse dürften hingegen nicht den Ausschlag geben. „Der Platz ist in einem Top-Zustand“, lobt Marcordes das Greenkeeper-Team um seinen Verteidiger Phil Schwierking. Der 26-Jährige sorgte auch an anderen Stellen dafür, dass die Anlage im Vergleich zum Nachbarschaftsduell der Vorsaison kaum wiederzuerkennen ist: Während der Winterpause zimmerte er ein Kassenhäuschen, zudem war er mit am Bau des Ballfangzauns parallel zur Bruchstraße beteiligt, an dem die Helfer noch Werbeplakate anbringen. Auch ein abgetrennter Bereich für den Weg der Spieler von der Kabine auf den Rasen entstand. „Wenn am neuen Zaun die Werbung hängt, hat es noch etwas mehr den Eindruck einer kleinen Arena“, schildert der TSV-Trainer. Dieses Gesamtbild kann nicht schaden – schließlich kommt es für die Zulassung zur Oberliga auch auf die einen oder anderen baulichen Voraussetzungen an. Und für diese Lizenz haben sich die Wetscher jetzt mit 39 anderen Clubs von der Landes- bis zur Regionalliga beworben.

Sören Sandmann bleibt ein Wetscher Nach der Sitzung des Familienrats gab’s die erneute „Freigabe“ für Sören Sandmann. „Ich habe mit meiner Frau länger diskutiert, und sie hat gesagt, dass ich noch ein Jahr dranhängen darf“, berichtete der Innenverteidiger des TSV Wetschen nach seiner Zusage für seine fünfte Saison bei den Blau-Gelben. „Das muss auch alles gut besprochen werden, denn es steckt ein ziemlicher Aufwand dahinter“, verdeutlicht der Vater zweier Kinder.

Denn wenn der 33-Jährige etwas macht, dann richtig. In seinem ersten Wetscher Jahr stieg er 2020 in die Landesliga auf. Zuvor hatte er nach der A-Jugend-Zeit fünf Saisons für seinen Heimatverein BSV Rehden in der Oberliga verteidigt, in seinen acht Serien für den TuS Sulingen feierte Sandmann die Aufstiege in die Landes- und Oberliga. ck

Bi Ria sieht Wetschen ebenfalls als Oberliga-Kandidaten an: „Sie wollen Meister werden und brauchen die Punkte gegen uns.“ Marcordes entgegnet, dass „Sulingen die Punkte im Abstiegskampf mehr braucht, wir liegen voll im Soll. Wenn wir unsere Nachholspiele erfolgreich gestalten, sind wir Zweiter.“

Er rotiert wieder rein: Stammkeeper Eric Schröder hütet am Mittwoch im Derby beim TSV Wetschen das Sulinger Tor. © Krüger, Cord