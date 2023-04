Vor dem Bezirksliga-Kracher: Sudweyhes Jacobeit und Sulingens Pingel im Doppel-Interview

+ © terwey „Uns hilft nur ein Sieg.“ Benjamin Jacobeit vom Verfolger TuS Sudweyhe ist sich der Lage bewusst. © terwey

Zweiter gegen Erster, Top-Spiel im spannenden Aufstiegsrennen der Fußball-Bezirksliga: Der TuS Sudweyhe empfängt am Sonntag Spitzenreiter FC Sulingen. Die Trainer Benjamin Jacobeit (Sudweyhe) und Marian Pingel (Sulingen) sprechen im Doppel-Interview über das Gipfeltreffen, den Gegner und die Landesliga.

Sulingen/Sudweyhe – Es ist angerichtet: Am Sonntag um 15.00 Uhr empfängt im Gipfeltreffen der Fußball-Bezirksliga der Tabellenzweite TuS Sudweyhe den Klassenprimus FC Sulingen. Fällt im Spitzenspiel schon eine Vorentscheidung im Titelkampf? Nicht nur hierüber geben im Gespräch TuS-Coach Benjamin Jacobeit und FC-Trainer Marian Pingel ausführlich Auskunft.

Herr Pingel, Herr Jacobeit – wie ist die Gefühlslage vor dem Showdown? Kribbelt es bereits? Steigt langsam die Anspannung?

Marian Pingel: Die Vorfreude überwiegt. Es ist eine positive Anspannung. Für solche Duelle spielt man doch Fußball!

Benjamin Jacobeit: Genau. Wir freuen uns riesig auf das Match. Ich gehe von einer vollen Hütte aus, da macht das Kicken dann gleich noch mehr Spaß.

Der FC Sulingen führt die Tabelle im Augenblick mit vier Punkten Vorsprung an. Fällt also am Sonntag schon die Vorentscheidung im Kampf um den Titel?

Pingel: Auf keinen Fall! Selbst bei einem Sieg wären wir nicht durch. Schließlich warten auf uns danach noch schwere Kaliber wie Neuenkirchen, Vilsen und am letzten Spieltag Mühlenfeld.

Jacobeit: Da muss ich leicht widersprechen. Falls Sulingen gewinnen sollte, lassen sie es sich nicht mehr nehmen. Selbst bei einem Remis würde es für uns sehr, sehr schwer werden. Eigentlich hilft uns nur ein Sieg. Dann wären wir wieder voll im Geschäft.

Was wird wohl am Sonntag den Ausschlag geben? Worauf kommt es besonders an?

Pingel: Da gibt es einige Faktoren. Welches Team will den Sieg mehr? Wer investiert mehr und zeigt mehr Wille und Leidenschaft? Und es ist natürlich auch eine extreme Drucksituation, mit der beide Mannschaften klarkommen müssen.

+ Respekt vor dem Gegner: Sulingens Marian Pingel sieht in Sudweyhe ein „absolutes Spitzenteam“. © terwey

Jacobeit: Für mich ist auch die Spielfreude sehr wichtig. Die Jungs müssen richtig Bock auf den Kick haben. Außerdem müssen wir an unsere Chance glauben und endlich wieder unser Spiel durchziehen. Wir dürfen nicht ständig lange Bälle schlagen, sondern sollten auf unsere technischen Stärken vertrauen.

Wo sehen Sie die größten Stärken auf Seiten des Gegners?

Pingel: Puh, wo soll ich da anfangen? Sudweyhe ist gerade in der Offensive herausragend besetzt. Namen wie Brandhoff, Helms, Köppener, Wirth, Wolff oder Zwiebler sprechen ja für sich. Auf uns wartet ein absolutes Spitzenteam.

Jacobeit: Ich bewundere beim FC die Homogenität. Das ist eine echt abgezockte und sehr eingespielte Truppe. Eine richtige Einheit mit super gefährlichen Standards und einer sehr stabilen Defensive.

Fallen Ihnen auch Schwächen ein?

Pingel: Keine wirklichen. Aber wir haben einen Plan, um Sudweyhe vor Aufgaben zu stellen. Den möchte ich aber nicht im Vorfeld verraten (schmunzelt).

Jacobeit: Geht mir ähnlich. In der zweiten Halbzeit gegen Heiligenfelde sind mir bei Sulingen ein paar Dinge aufgefallen – und wir haben uns ein Rezept zurechtgelegt. Aber das bespreche ich lieber mit der Mannschaft und nicht in der Zeitung (lacht).

Wie sieht es im Fall der Meisterschaft aus? Sind Mannschaft und Verein schon für die Landesliga gerüstet?

Pingel: Auf alle Fälle. Wir haben die volle Rückendeckung des Vereins, das Abenteuer Landesliga in Angriff zu nehmen. Die Strukturen bei uns sind Landesliga-tauglich, und auch der Mannschaft würde ich die höhere Spielklasse zutrauen. Gerade aufgrund unserer defensiven Stärken.

Jacobeit: Bei uns sieht es ähnlich aus. Für die weiteren Auswärtsfahrten würde uns der Verein einen Bus stellen, ein neuer Kunstrasen ist auch schon in Planung. Vom Umfeld her stimmt also alles, und sportlich würde ich uns den Klassenerhalt schon zutrauen. Wir könnten bestimmt mit Truppen wie zum Beispiel dem TuS Sulingen mithalten.

Womit rechnen Sie am Sonntag? Wird es eher ein taktisch geprägtes Duell? Oder eine Vollgas-Veranstaltung?

Pingel: Ich könnte mir zunächst ein vorsichtigeres Abtasten vorstellen. Aber im Laufe des Spiels gehe ich von einer sehr körperbetonten und rasanten Partie aus. Es wird ein würdiges Spitzenspiel.

Jacobeit: Das bestimmt. Aber ich glaube, dass bereits der Beginn sehr intensiv werden wird. Ich vermute eine äußerst umkämpfte Anfangsviertelstunde. Für uns ist die Ausgangslage ja klar. Es zählt nur ein Sieg, deshalb müssen wir den Fokus eindeutig auf die Offensive legen.

Das Hinspiel endete 2:2. Wagen Sie einen Tipp für das Rückspiel?

Pingel: Ich hoffe auf einen 1:0-Sieg für uns.

Jacobeit: Darauf hoffe ich natürlich nicht (lacht). Ein 4:2 für uns wäre toll.