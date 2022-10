Artmann verschlägt es die Sprache: 1:4 gegen Hemelingen - Fast kollektiver Brinkumer Blackout

Von: Gerd Töbelmann

Erzielte den Brinkumer Ehrentreffer beim 1:4 gegen Hemelingen: Luiz Adjei (links). © töbelmann

Der Sieg zuletzt in Blumenthal sollte eigentlich ein Signal für den Brinkumer SV sein, in der Fußball-Bremen-Liga endlich durchzustarten. Doch der Schuss ging im Heimspiel am Samstag komplett nach hinten los, denn der BSV verlor vor nur 60 Zuschauern mit 1:4 (0:2) gegen die SV Hemelingen, der sich damit vorerst in der Spitzengruppe der Liga festsetzt.

Brinkum – Eine spontane Analyse fiel dem spielenden Brinkumer Co-Trainer Kevin Artmann, der seinen urlaubenden Chef Mike Gabel vertrat, nicht leicht: „Eigentlich bin ich sprachlos. Es war heute von allen, die länger auf dem Platz standen, schlecht. Da nehme ich mich gar nicht aus. Wir haben als Kollektiv alle weit unter unseren Möglichkeiten gespielt. Keiner geht auf den Platz, um zu verlieren, aber das war heute eindeutig zu wenig. Da nehme ich nur unseren Keeper Hannes Frerichs etwas aus, der zumindest eine noch höhere Niederlage mit guten Paraden verhindert hat.“

Bremen-Liga: Brinkumer SV - SV Hemelingen 1:4 (0:2) Brinkum: Frerichs - Yeboah, Dalkiran (32. Sultani), Uschpol, Park, Artmann (71. Kaid), Er, Adjei (71. Barrie), Tiras (32. Mille), Hildebrand, Tekin (83. Krajina).

Tore: 0:1´(10.) Lepe, 0:2 (22.) Nouwame, 0:3 (58.) Kücük (FE), 1:3 (60.) Adjei, 1:4 (65.) Genaev.

Schiedsrichter: Christopher de Vries (TuS Komdet Arsten).

Wenn ein Spieler da ausgenommen wird, der auch schwere Fehler im Programm hatte, dann kann man sich vorstellen, was etwa der Rest der Truppe da abgeliefert hatte. „Wir waren heute viel zu schläfrig“, meinte der immer noch an einer Muskelverletzung laborierende Dennis Janssen.

Es ging in der zehnten Minute schon dumm los. Nach einem Steilpass kam Frerichs zu spät raus, ließ sich überspielen, und die folgende Linksflanke versenkte Femi Lepe zum 1:0 der Gäste. Von Brinkums Rechtsverteidiger Michael Yeboah war nicht nur in dieser Szene nicht viel zu sehen. Auch das 2:0 (22.) fiel nach diesem Muster: Linksflanke auf Salem Nouwame, direkte Abnahme – 2:0 für Hemelingen, dem Heimatverein von Brinkums Manager Jörg Bender, der zur Pause meinte: „Haben wir überhaupt schon einmal aufs Tor geschossen? Wir können gefühlt noch Stunden spielen und schießen kein Tor.“

Spieler des Spiels: Abdula Genaev Der 21-jährige Hemelinger Stürmer war von der Brinkumer Deckung kaum zu stoppen, traf selbst und bereitete weitere Treffer vor.

„Wir haben uns in der Pause noch mal etwas vorgenommen, sind aber dann früh wieder kalt erwischt worden“, erklärte Artmann, der als Spitze eigentlich mal Bälle halten sollte, diese kamen aber gar nicht. In der 58. Minute legte Yeboah Hemelingens Abdula Genaev im Strafraum – Elfmeter, den ausgerechnet der Ex-Brinkumer Dynar Kücük zur 3:0-Vorentscheidung verwandelte.

Erst jetzt wurde Brinkum etwas mutiger, auch wenn ein Lapsus von Frerichs fast das 0:4 durch Lepe gekostet hätte (59.). Eine Minute später stand Luiz Adjei am langen Pfosten richtig und erzielte per Kopf das 1:3. Aber so richtig Auftrieb gab das auch nicht, denn nur fünf Minuten später machte Genaev nach einem Konter mit seinem Treffer zum 4:1 endgültig alles klar. In der Folgezeit vergaben Mohammed Tekin (73.) und Kneschka Sultani (83.) noch gute BSV-Chancen, weil sie in SVH-Keeper Marcel Pfaar (wie Kücük Ex-Brinkumer) ihren Meister fanden.

Die Gastgeber haben nun zwei Wochen Zeit, um ihre Wunden zu lecken. Grund: In Bremen findet das Achtelfinale im Landespokal statt. Und da ist Brinkum seit der Niederlage in Runde zwei in Oberneuland nur noch Zuschauer.