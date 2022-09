Comeback des Diepholzer Stadtlaufs: Distanzen für jedes Alter, Halbmarathon als Königsdisziplin

Von: Cord Krüger

Start am Mühlenkampstadion: Stefan Fangmann (Nummer 14) gewann 2918 den Halbmarathon des Diepholzer Stadtlaufs. Danach gab es diesen Straßenlauf nur noch 2019, ehe Corona eine Zwangspause verordnete. Am Samstag steigt jedoch die 30. Auflage dieses Ereignisses für Ausdauerathleten. archi © Borchardt

Start frei zum runden Geburtstag! Unter normalen Umständen hätte die 30. Ausgabe des Diepholzer Stadtlaufs bereits vor zwei Jahren über die Bühne gehen sollen – doch 2020 und 2021 stand Corona den Organisatoren der SG Diepholz im Weg. Jetzt ist alles genehmigt, sodass es an diesem Samstag, 10. September, auf die verschiedenen Strecken geht.

Diepholz – „Wir sind gespannt auf die Resonanz“, gesteht SGD-Vorsitzender Georg Hagemann aus dem Organisationsteam: „Es wäre schön, wenn wir an die Teilnehmerzahlen von vor der Pandemie herankämen.“ Bis Mittwoch dürfen sich Interessierte noch im Internet unter www.diepholzer-stadtlauf.de anmelden, Kurzentschlossene können für eine leicht höhere Gebühr am Nachmittag des Laufs noch eine Startnummer ergattern.

Lokalmatador Julian Franke absolviert den Halbmarathon

Julian Franke hat dies – für ihn Ehrensache – bereits getan: Der Ausdauerathlet der gastgebenden Sportgemeinschaft nimmt den Halbmarathon in Angriff. Jene Distanz, die er zuletzt unter anderem beim Drebber-Lauf im Juni als Sieger beendete. Sein Bruder Sebastian dürfte ebenfalls mit von der Partie sein, hofft Hagemann. Anders als in den Vorjahren ist der halb so lange Zehn-Kilometer-Lauf jedoch nicht gleichzeitig als Kreismeisterschaft ausgeschrieben. Dieser Titel wurde bereits Mitte Mai während des Syker Hachelaufs vergeben. „Während der Planungen im vorigen November war es uns zu unsicher“, schildert Hagemann: „Wir waren der Auffassung, dass ein Termin im Frühjahr wie der in Syke wegen der Corona-Zahlen sicherer ist als unserer im Herbst.“

Zuletzt kam schon öfter der Wunsch auf, den Stadtlauf wieder mehr ins Zentrum zu verlegen.

Vor diesen längeren Strecken kommen allerdings die Kleinsten ganz groß raus: Um 15.00 Uhr rennen die maximal sechs Jahre alten Jungen und Mädchen im Bambinilauf eine 400-Meter-Runde ums Mühlenkampstadion, eine Viertelstunde später wird es für die Aktiven der Schülerläufe (Geburtsjahrgänge 2007 bis 2016) ernst. Sie müssen zwei Runden auf dem Rasen rund um den Sportplatz absolvieren. „Wir rechnen wieder mit einer starken Beteiligung der Schulen aus Diepholz und der Umgebung“, schildert Hagemann.

Organisatoren arbeiten an der Umsetzung eines Wunsches

Der Halbmarathon beginnt um 16.00 Uhr. Viermal müssen die Ausdauersportler den gut fünf Kilometer langen Rundkurs auf ausschließlich asphaltierten oder gepflasterten Straßen durch den Diepholzer Südwesten meistern. Die Strecke führt auf der Moorstraße stadtauswärts über den Junkernhäusern, die Reessingstraße, auf die Maschstraße und mit einem kleinen Schlenker über die Siemens- und Kruppstraße zurück auf die Maschstraße, ehe es aus den dort befindlichen Gewerbegebieten in bewohntere Gegenden geht: über die von-Braun-Straße, „An der Wätering“, den Vossen Reitweg und die Lüderstraße zurück zum Stadion. „Zuletzt kam schon öfter der Wunsch auf, den Stadtlauf wieder mehr ins Zentrum zu verlegen“, berichtet Hagemann in Erinnerung an die ersten Stadtlauf-Jahre. „Diesbezüglich sind die Planungen bereits angelaufen.“

Letzte Meldungen sind bis zu einer Stunde vor dem Start möglich

Am Samstag bleibt aber alles weitgehend so wie während der jüngsten Auflagen. Ab 14.00 Uhr öffnet die Meldestelle am Vereinsheim der SG Diepholz, direkt am Mühlenkampstadion. Die Startgebühren liegen zwischen einem Euro für die Jüngsten und zwölf Euro für Halbmarathonis. Letzte Meldungen sind bis zu einer Stunde vor dem Start möglich. Die jeweils drei Schnellsten des Fünf- und Zehn-Kilometer-Laufs sowie des Halbmarathons dürfen sich auf Preisgelder freuen.