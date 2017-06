Coach Julian Kreienhoop geht

WEYHE - Von Gerd Töbelmann. Im vorletzten Match der Saison in der Fußball-Bezirksliga Bremen hat der SC Weyhe die letzten Zweifel am Klassenerhalt durch ein 7:2 (3:0) gegen den Tabellenletzten FC Sparta Bremerhaven beseitigt. Doch richtig freudig war die Stimmung auf der Weyher Zentralsportanlage gestern nicht, denn der Großteil der Mannschaft wird dem Team vermutlich den Rücken kehren. Die meisten Spieler wird es wohl zum Landesligisten TSV Melchiorshausen ziehen. Zudem nimmt Kreisligist TSV Lahausen einige Spieler auf. Und auch Trainer Julian Kreienhoop muss ersetzt werden.

Der SCW-Coach wird also nur noch im Heimspiel gegen Hasenbüren an der Linie stehen und meinte gestern zu seinem Abgang: „Erstens habe ich als Lehrer einen zweiten Leistungskurs bekommen, der mehr Zeit erfordert. Und zweitens habe ich in die Trainertätigkeit zuletzt mehr Energie reingesteckt als ich rausbekommen habe. Dabei haben mich auch einige Spieler enttäuscht, die einfach ihren Wechsel verkündet haben, ohne zuvor ein Wort mit mir zu wechseln. Schon im Winter hatten einige gesagt, dass sie nur im Falle des Klassenerhalts bleiben. Der war danach lange Zeit fraglich. Aber das haben sich die Spieler doch selbst eingebrockt.“

Dem Vernehmen nach sollen die Lücken zum Großteil mit Spielern der eigenen A-Jugend geschlossen werden.

Kreienhoops Nachfolger könnte Helmut Klußmann heißen, der gestern zusammen mit Reza Rastegar auf der Weyher Anlage weilte. Beide waren unter anderem vor Jahren beim Bremen-Ligisten Union 60 im Amt. Zuletzt coachte Klußmann (68) den Bezirksligisten Tur Abdin Delmenhorst.

Zum Spiel: Die Gastgeber waren von Beginn an gegen nur mit elf Spielern angereiste Seestädter klar der Chef im Ring. Schon in der zehnten Minute traf Dennis Lampe aus halbrechter Position zum 1:0. Zehn Minuten später erhöhte Dennis Brüggemann nach Flanke von Pascal Feldmann auf 2:0. Und eine Minute vor der Pause sorgte Jesse Wieczorek nach Brüggemann-Querpass für die 3:0-Vorentscheidung. Es hätte sogar weitaus klarer sein können, doch Cem Barufe (12./32.), Marvin Nienstermann (31.) und auch Chris Plate (33.) vergaben sehr gute Chancen. Die weiteren Weyher Treffer beim Kantersieg erzielten Dennis Lampe (2), Barufe und Feldmann.

Weyhe: Wiechmann - Wieczorek, T. Eichhorn, Chr. Plate, N. Plate, Feldmann, M. Nienstermann, Brüggemann, K. Nienstermann (18. Wagner), Lampe, Barufe. Tore: 1:0 (10.) Lampe, 2:0 (20.) Brüggemann, 3:0 (44.) Wieczorek, 3:1 (63.) Berisha, 4:1 (69.) Barufe, 5:1 (72.) Lampe, 6:1 (75.) Feldmann, 7:1 (81.) Lampe, 7:2 (84.) Heinrich. Schiedsrichter: Jörg Credo (Borgfeld).