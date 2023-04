„Könige für eine Nacht“: St. Hülfe-Heede feiert Stadtderby-Sieg gegen Diepholz

+ © Diekmann Knapp vorbei: Andre Krause (2.v.l.) vergibt für St. Hülfe-Heede die Chance aufs 2:0. Glück für SGD-Keeper Cederick Heuer. Der Ball fliegt knapp am Tor vorbei. © Diekmann

Henrik Thoben fühlte nach der Niederlage eine „Leere“. Für den Coach des Fußball-Bezirksligisten SG Diepholz war nach der bitteren 0:2 (0:1)-Derbypleite beim TuS St.Hülfe-Heede der „Abstieg so gut wie besiegelt“. Sein Gegenüber Nils Jakobsen feierte den Stadtduell-Triumph dagegen ausgiebig mit den Fans.

St. Hülfe-Heede – Das Einzige, was vor, während und nach dem Stadtderby am Samstagabend beim Fußball-Bezirksligisten SG Diepholz brannte, waren die bis 2 500 Grad Celsius heiß werdenden Bengalos hinter der Gäste-Trainerbank. Viel schlimmer als die zu erwartende Geldstrafe dafür dürfte für SG-Coach Henrik Thoben aber die bittere 0:2 (0:1)-Niederlage beim TuS St. Hülfe-Heede gewesen sein.

Fußball-Bezirksliga: TuS Sankt Hülfe-Heede - SG Diepholz 2:0 (1:0) St. Hülfe-Heede: Ekuase - Krause, Geltz, Quante, Kushnir, Zimmermann, Jallow (46. Stahl), Plümer (83. M. Sünün), Ardelian (14. Braun), Pallentien, A. Sünün. Diepholz: Heuer - Lohaus, Alscher (67. Biskup), Oduwenku (80. Telthörster), Brünjes, Wünning, Lembcke, Storck, Brokering (67. Fiedler), Saadan (77. Lell), Kassling (88. Günther). Tore: 1:0 (8.) A. Sünün, 2:0 (71.) Kushnir. Schiedsrichter: Marian Hantke.

„Ich fühle einfach nur eine tiefe Leere“, rang der sichtlich niedergeschlagene Diepholzer Trainer nach dem Abpfiff um Worte: „Das Derby war für mich die letzte Chance auf den Klassenerhalt.“ Diese habe sein Team nun verspielt. Und das ausgerechnet im prestigeträchtigen Derby. „Damit ist der Abstieg für mich so gut wie besiegelt“, konstatierte Thoben.

„Derbysieger, Derbysieger“-Gesänge hallen durchs Stadion an der Bremer Straße

Während die einen nach dem Schlusspfiff trübsinnig auf dem Spielfeld lagen und die Hände über den Kopf zusammenschlugen, herrschte auf der Gegenseite ausgelassene Partystimmung, das Team von Trainer Nils Jakobsen ließ sich nach dem gewonnen Stadtduell von seinen Fans ausgiebig feiern. Immer wieder hallte „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey!“ durchs Stadion an der Bremer Straße. „Heute sind wir Könige für eine Nacht“, strahlte Jakobsen. Und machte deutlich, dass der TuS, der bereits das Hinspiel klar mit 6:3 gewonnen hatte, der alte und neue Sheriff der Kreisstadt ist.

Aydin Sünün nutzt gleich die erste Chance für St. Hülfe-Heede

Dass sich die Thoben-Elf dem Jakobsen-Team unterwerfen musste, lag auch an abgezockten Hausherren, die ihre Chancen eiskalt genutzt hatten. Allen voran Aydin Sünün, der nach einer Flanke des stark aufspielenden Yevhen Kushnir gleich die erste Möglichkeit der Gastgeber zur Führung eingeköpft hatte (8.). Zwar hatte die SGD in der 27. Minute die große Chance zum Ausgleich, doch den Volleyschuss von Luca Storck nach Flanke von Lasse Kassling parierte TuS-Keeper Marvin Ekuase in bester Manier. Und so ging es für Diepholz mit einem Rückstand in die Pause.

Schiedsrichter Marian Handtke unterbricht das Stadtderby wegen entzündeter Bengalos

Kurz nach Wiederanpfiff musste Schiedsrichter Marian Handtke das Spiel dann auch schon wieder unterbrechen, weil zwei SGD-Chaoten Bengalos anzündeten und das Spielfeld vernebelten – wie bereits vor dem Anpfiff und nochmals nach dem Abpfiff.

Davon ließen sich die Gastgeber aber nicht aus der Ruhe bringen. Ganz im Gegenteil. Wie schon in Durchgang eins nutzte St. Hülfe das Momentum. Kushnir spielte den Diepholzer Abwehrmann Steffen Brünjes artistisch aus, zog in den Strafraum und schob den Ball aus kurzer Distanz ins kurze Eck – zum viel umjubelten 2:0-Derbysieg (71.).