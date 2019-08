Coach Gabel fordert die ersten Punkte

Bremen-Liga: Brinkums Partie gegen Aumund-Vegesack um einen Tag vorverlegt

+ Will am Freitagabend wieder zum Jubelsprung ansetzen: Brinkums Julius Rahmig (oben). Foto: Töbelmann

Brinkum – Noch stehen die Fußballer des Brinkumer SV in der Bremen-Liga ohne Punkte da. Es verwundert aber auch nicht wirklich. Immerhin hatten sie es zum Saison-Auftakt mit dem Meister Bremer SV (1:3) zu tun. Am zweiten Spieltag folgte das Duell mit Vizemeister FC Oberneuland (0:3). Doch in der ersten Runde des Lotto-Pokals hat sich die Mannschaft von Trainer Mike Gabel beim 4:0-Sieg beim Bremer-A-Kreisligisten CF Victoria Bremen ‘05 Selbstvertrauen geholt. Den Schwung wollen die Spieler nun mit in den dritten Spieltag der Bremen-Liga nehmen und im morgigen Heimspiel (Anpfiff um 19.30 Uhr) gegen die SG Aumund-Vegesack die ersten drei Punkte einfahren.