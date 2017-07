Cloppenburg zu Gast in Diepholz

+ Hat im Pokal Heimrecht mit seinem Team: Trainer Dag Rieken.

DIEPHOLZ - Eine Woche vor dem Start in die Handball-Oberliga-Saison 2017/2018 richtet die HSG Barnstorf/Diepholz am letzten August-Wochenende (26./27. August) die erste Runde im HVN/BHV-Pokal aus. Das Team von Trainer Dag Rieken misst sich in der Gruppe 34 mit dem TV Cloppenburg (Oberliga), der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg (Verbandsliga-Neuling) und der HSG Altes Amt Friesoythe (Aufsteiger zur Landesliga Weser-Ems). Bei einer verkürzten Spielzeit tritt in der Vierergruppe jeder gegen jeden an. Die Verantwortlichen der HSG Barnstorf/Diepholz wollen das Turnier am Sonntag, 27. August, in der Diepholzer Mühlenkamp-Halle über die Bühne bringen. Die endgültige Entscheidung fällt nach Absprache mit den Vereinen. Lasse Thiemann, Geschäftsführer der „Handball BaDi gGmbH“, freut sich auf die Veranstaltung: „Das ist eine gute Standortbestimmung für uns. Mit Cloppenburg haben wir den Meisterschaftsfavoriten zu Gast.“ - mbo